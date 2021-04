Recherche doet invallen bij Trumps ex-advocaat Rudy Giuliani

Amerikaanse rechercheurs hebben woensdag in New York invallen gedaan bij het appartement en het kantoor van Rudy Giuliani, voormalig advocaat van ex-president Donald Trump. De invallen houden verband met een strafrechtelijk onderzoek naar de zakelijke activiteiten van Giuliani in Oekraïne. Dat melden internationale persbureaus.

Bij de invallen in Manhattan hebben de autoriteiten computers en mobiele telefoons van de 76-jarige oud-burgemeester van New York in beslag genomen - een drastische stap tegenover een advocaat. De invallen wijzen op een escalatie van een anderhalf jaar durend onderzoek naar Giuliani, die mogelijk wetten zou hebben overtreden bij lobbywerk namens Oekraïense functionarissen.

Om toestemming te krijgen voor invallen moet de recherche een rechter overtuigen dat er aanwijzingen zijn dat een verdachte mogelijk misdrijven heeft gepleegd. De dubbele inval wijst er mogelijk op dat Giuliani, die zelf in de jaren tachtig naam maakte als officier van Justitie in New York die misdaad hard aanpakte, strafrechtelijk zal worden aangeklaagd - al is dat niet zeker.

Niet geregistreerd

Toestemming voor de opzienbarende invallen, die volgens ingewijden zijn goedgekeurd door het hoogste niveau bij het ministerie van Justitie, is onder meer verleend op basis van een beschuldiging dat Giuliani zich niet zou hebben geregistreerd als een vertegenwoordiger van buitenlandse belangen. Dat is in strijd met federale lobbywetten.

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 leidde Giuliani een campagne om belastend materiaal op te duiken over de Democratische kandidaat, de huidige president Joe Biden en zijn zoon Hunter in Oekraïne. Het eerste impeachmentproces tegen Trump, begin 2020, draaide om beschuldigingen dat Trump hulpgeld aan het land hebben gebruikt als drukmiddel voor een gunst op dat vlak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Bob Costello, een advocaat van Giuliani, verwierp de invallen als politiek gemotiveerd. Volgens hem staan de in beslag genomen electronica „vol” met materiaal waarop het verschoningsrecht van Giuliani als advocaat van toepassing is. Andrew Giuliani, zoon van de oud-burgemeester, noemde de invallen „walgelijk” en „absoluut absurd”.