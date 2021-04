AIVD: toename rechts-extremisme; jihadistisch terrorisme grootste dreiging

Het rechts-extremisme is in Nederland nog altijd bezig met een opmars. Dat concludeert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het donderdag gepubliceerde jaarverslag van 2020. Zo worden rechts-extremistische ideeën toenemend als respectabel gepresenteerd en komen groeperingen met dit soort gedachtegoed steeds vaker „uit de schaduw” om zich in het publiek te mengen, aldus de dienst. Ook krijgen rechts-extremistische groepen „sluipenderwijs voet aan de grond bij publieke protesten”, in het bijzonder bij protesten tegen het coronabeleid. De dienst is bezorgd voor mogelijke aanslagen uit rechts-extremistische hoek.

Binnen de groep die het afgelopen jaar tegen de regering protesteerde, bevond zich een kleine groep die intimidatie, bedreiging of geweld goedpraatte of bereid was eraan mee te doen. Daardoor kan volgens de AIVD „een voedingsbodem” ontstaan voor extremisme. Met name de anti-lockdownprotesten werden volgens de dienst soms „grimmig en intimiderend”. Zo zijn politici op straat uitgescholden, werden wetenschappers thuis bezocht en journalisten bedreigd. Eerder dit jaar trok de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) eenzelfde conclusie; de drempel voor extremisme zou laag zijn en onder de groep coronademonstranten zouden zich „potentieel gewelddadige eenlingen” bevinden.

Volgens de AIVD wisten rechts-extremisten hun ideeën steeds vaker op een intellectuele manier te presenteren, met daarbij het argument dat zulke ideeën de aandacht van de maatschappij verdienen. Als voorbeeld noemt de dienst het alt-rightgedachtegoed. Dat is een mengelmoes van „complottheorieën, opvattingen over blanke suprematie, en fascistische, nationaalsocialistische en conservatief-christelijke denkbeelden”. Aanhangers van deze ideologie willen een „blanke etnostaat” creëren. Deze ideeën vinden weer versterking in en vermengen met de anti-lockdownbeweging.

Aanslagen

Vooral jonge mannen die kampen met sociale en psychologische problemen zouden kwetsbaar zijn voor rechts-extremistisch gedachtegoed. De AIVD noemt de wereldwijde rechts-extremistische beweging, die online in contact staat met elkaar, „zorgelijk”. Aanslagen in het buitenland zouden aantonen aan dat rechts-extremisten over kunnen gaan in terrorisme. De dienst stelt bezorgd te zijn over de radicalisering van Nederlandse rechts-extremisten die mogelijk aanslagen tot gevolg.

Desalniettemin blijft jihadistisch terrorisme de grootste dreiging voor de Nederlandse openbare veiligheid. Door de coronacrisis hadden jihadisten minder mogelijkheden om te reizen, waardoor hun zichtbaarheid afnam, aldus de AIVD. Hoewel het aantal jihadisten in Nederland afgelopen jaar ongeveer gelijk bleef (tussen de vijf- en zeshonderd), gaat het om een „onvoorspelbare groep” die zichzelf in oorlog beschouwt met het Westen, waaronder Nederland. De toekomstige dreiging van jihadisme in Nederland wordt met name bepaald door de ontwikkelende internationale situatie, zoals een mogelijke herleving van terreurgroep Islamitische Staat.

Ook is spionage door buitenlandse mogendheden nog steeds een grote dreiging voor de economie en welvaart. Nederland zou dagelijks een doelwit zijn voor staten die technologie en kennis willen stelen. Dit gebeurt steeds vaker digitaal, maar ook via menselijke bronnen. Zo zou onder meer Rusland op grote schaal ICT-systemen binnen proberen te. Als voorbeeld noemt de dienst de hack van kwetsbare Citrix-softwaresystemen.