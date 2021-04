Afdeling die ouders in Toeslagenaffaire compenseert, verkeert ‘in crisis’

De afdeling binnen de Belastingdienst die financiële compensatie voor gedupeerden in de Toeslagenaffaire regelt, verkeert in crisis. Dat schrijft dagblad Trouw donderdag op basis van gesprekken met ouders, advocaten, ex-werknemers en andere betrokkenen. De zogeheten Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UTH) moet ervoor zorgen dat de slachtoffers voor 1 mei de beloofde 30.000 euro uitbetaald krijgen, zoals het kabinet heeft beloofd.

Dat „politieke prestigeproject” van het inmiddels demissionaire kabinet zorgt volgens het dagblad voor een enorme prestatie- en werkdruk. Zo moeten werknemers van de Belastingdienst controleren of de 24.752 ouders die zich hebben gemeld ook in aanmerking komen voor de compensatie. Door de kabinetsbelofte en de snelheid vreest het personeel dat mensen ook geld krijgen uitgekeerd die daar eigenlijk geen recht op hebben.

Daarnaast meldt Trouw dat verschillende werknemers de afgelopen maanden zijn vertrokken uit frustratie of door hoge werkdruk. Ook schrijft de krant dat andere afdelingen van de Belastingdienst daardoor huiverig zijn personeel „uit te lenen”, omdat het risico bestaat dat ze „opgebrand terugkeren”.

In een reactie verwijst de woordvoerder van verantwoordelijk demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) naar een woensdag gepubliceerde video. Daarin legt Van Huffelen uit dat van de ruim 24 duizend ouders die zich hebben aangemeld, inmiddels is gebleken dat 14.000 gedupeerden recht hebben op de zogeheten „Catshuisregeling”. „Om dat voor elkaar te krijgen” is volgens de staatssecretaris „heel hard gewerkt”, maar desondanks „hebben we een aantal ouders nog niet kunnen bereiken”.