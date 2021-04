Advies: voeg Omroep Zwart en Ongehoord Nederland toe aan publiek bestel

De Raad van Cultuur oordeelt donderdag positief over de toelating van de nieuwe omroepen Omroep Zwart en Ongehoord Nederland (ON!) tot het publieke bestel. Omroep Zwart en Ongehoord Nederland kunnen beide voldoende toevoegen aan het publieke bestel en bijdragen aan de pluriformiteit, stelt de Raad in het advies.

Het is de eerste horde waar alle aspirant-omroepen aan moeten voldoen. De NPO en de Commissariaat voor de Media zullen ook hun advies nog uitbrengen. Uiteindelijk oordeelt demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, CU) of de omroepen officieel toegelaten worden. Dat besluit moet voor 1 augustus dit jaar vallen. De Raad ziet dat beide aspiranten willen bijdragen aan pluriformiteit. Zo zegt Omroep Zwart de meest diverse omroep van het bestel te willen worden en wil Ongehoord Nederland een stroming in de Nederlandse maatschappij vertegenwoordigen waar andere omroepen, volgens ON!, niet naar luisteren.

Kritiek op omroepen

De Raad is ook kritisch over beide omroepen. Zo zou Omroep Zwart alert moeten blijven op de journalistieke waarden, naar aanleiding van het bericht van de EO dat mede-oprichter Akwasi een interview voor het programma Dit is de dag stopzette en de journalist dwong de opnames te wissen. In een verklaring liet Omroep Zwart begin dit jaar al weten de gebeurtenissen te veroordelen.

Bij Ongehoord Nederland benadrukt de Raad dat de stelselmatige beschuldigingen van het verspreiden van desinformatie door de NOS vanuit ON! mogelijk schade toebrengen aan het publieke bestel. Daarnaast doet het wantrouwen dat de nieuwe omroep uit ten opzichte van de onafhankelijkheid van de NOS „afbreuk aan het vertrouwen van de journalistiek in zijn totaliteit”. Als Ongehoord Nederland toegelaten wordt tot het publieke bestel moet deze samenwerken met collega-omroepen. Volgens de Raad verwelkomen de andere omroepen vanwege het belang van pluriformiteit de nieuwkomer, maar ze zijn wel kritisch over de toon en de journalistieke normen van Ongehoord Nederland. Daarom adviseert de Raad dat de omroep zich beter kan distantiëren van de uitspraken over de NOS.

