Zeven extreemlinkse Italiaanse terreurverdachten aangehouden in Frankrijk

Zeven voormalige leden van een Italiaanse extreemlinkse terreurgroep zijn woensdag in Frankrijk aangehouden, drie anderen worden nog gezocht. Dat melden Franse media, waaronder Le Monde, op basis van een verklaring van de Franse regering. De leden van de zogeheten Brigate Rosse (Rode Brigades) zijn in Italië bij verstek veroordeeld voor terroristische aanslagen in de jaren zeventig en tachtig. Dat land heeft gevraagd om hun uitlevering, waarover de Franse justitie binnen 48 uur moet besluiten.

Het tiental verblijft al zo’n dertig jaar in Frankrijk. De voormalige socialistische president François Mitterrand weigerde in 1985 extreemlinkse Italiaanse activisten uit te leveren die hun toevlucht hadden gezocht in Frankrijk, mits ze geen moorden hadden gepleegd. De betreffende tien oud-leden waren destijds nog niet veroordeeld. Na jarenlange uitleveringsverzoeken van Italië heeft de huidige Franse leider Emmanuel Macron nu besloten daaraan te voldoen. Hij begrijpt de „absolute noodzaak van gerechtigheid voor slachtoffers” en liet arrestatiebevelen uitvaardigen.

De advocaat van vijf van de zeven verdachten Irène Terrel noemt de aanhoudingen tegenover persbureau AFP „verraad aan Frankrijk” en „een mini-razzia”. Ze wijst op het leven dat haar cliënten in Frankrijk hebben opgebouwd. Een van hen is de 66-jarige Marina Petrella, die is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en aan wie Frankrijk politiek asiel heeft verleend om gezondheidsredenen.

Leden van de Rode Brigades waren in de jaren zeventig en tachtig verantwoordelijk voor tal van moorden, ontvoeringen en bankovervallen, waaronder de ontvoering en moord op toenmalig premier Aldo Moro. De leden eisten onder meer dat Italië uit de NAVO zou stappen.