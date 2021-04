Volle terrassen op eerste middag van versoepelingen

Versoepelingen Na een half jaar gingen deze woensdagmiddag de terrassen weer open. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur zijn maximaal vijftig gasten per buitenterras welkom. Om coronabesmettingen te voorkomen mogen er maximaal twee mensen aan een tafeltje zitten, die ook anderhalve meter afstand moeten houden. Dat geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden. Het was op de eerste middag van de versoepelingen heerlijk terrasweer en dat was overal in Nederland goed te merken.