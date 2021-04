Zaal 2: Interieur

De Tachtiger Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) zette in zijn schilderijen veel ramen en deuren open. Dat leverde hem dan omlijste uitzichten op of, zoals in dit geval, stemmige studies van een verschil in lichtsterkte. Buiten is het zomer, binnen in het dorpscafé is het schemerig en betrekkelijk koel. De rand van de biljarttafel weerspiegelt het lichte gat van de deur. Het is niet moeilijk om je bij dit schilderij gedempt vogelgefluit voor te stellen – en een bromvlieg die per ongeluk even naar binnen gevlogen is.

Jaap Nieuwenhuis (1927) was zijn hele werkzame leven illustrator en docent modeltekenen; zijn echtgenote Paula Thies was de autonome kunstenaar. Na haar dood in 2000 zette Nieuwenhuis zijn tekenskills in om een reeks meesterlijke aquarellen te maken van het interieur waarin zij dertig jaar hadden samengeleefd. Twee bladen uit de serie zijn door het Rijksmuseum verworven. In deze aquarel is aan de muur onder meer een geschilderd zelfportret van Thies uit 1980 te herkennen.

Met een beetje geluk gaat de (verlengde) tentoonstelling van de Duitse schilder Matthias Weischer (1973) in het Drents Museum in mei en juni nog even open. En anders blijft in elk geval dit schilderij in Assen achter. Het is representatief voor wat Weischer maakt: strakke interieurs in plakkaatachtig dikke verf, waarbij hij net als Édouard Vuillard veel aandacht besteedt aan decoratieve patronen in behang, gordijnen en meubels. Die decoraties zijn inmiddels vintage en in dit schilderij wordt bovendien postmodern tegen de muren gepraat (of gezwegen) door een leeg spreekballonnetje.

Sinds het jaar 2000 verzamelt het Van Gogh Museum Franse grafische kunst van rond het jaar 1900. De collectie omvat inmiddels zo’n tweeduizend prenten, die zelden op zaal worden getoond maar allemaal te bekijken zijn in een online catalogus . Interessant in interieurverband is de grafiek van de Nabis en andere ‘intimisten’: kunstenaars als Félix Vallotton, Pierre Bonnard en Édouard Vuillard legden alledaagse huiselijke scènes vast, met veel oog voor de decoratieve waarden in hun composities.

„Ik hoop dat de mensen later aan mijn werk iets zullen hebben”, schreef de Vlaamse schilder Jozef Van Ruyssevelt kort voor zijn dood in 1985. Sindsdien verwierf het museum in Zutphen twee schilderijen van hem en het Rijksmuseum veel werk op papier, waaronder bijna al zijn etsen. Maar hij verdient veel meer bekendheid. Van Ruyssevelt is de kunstenaar bij uitstek voor de vermoeide corona-thuiszitter: wat hij van licht, kleur en ruimte in zijn eigen huis maakte leert ons dat we nooit uitgekeken hoeven te raken op onze directe leefomgeving.

Er is veel werk van Jacob Dooijewaard (1876-1969) in het Singer Museum, waarvan hij een van de stichters was. Dooijewaard was een vriend van het echtpaar William Henry en Anna Singer en maakte in 1926 dit schilderij van het interieur van hun huis in het Noorse Olden. Het doek is geen depotstuk, maar hangt wel buiten de museumzalen, in het restaurant. Daar hangt overigens ook de Tiffany-lamp uit het geschilderde interieur, die in 1962 door mevrouw Singer aan het museum werd nagelaten.

Zelfs bij het Kunstmuseum is weinig bekend over Anna Heeg-Pel (1861-1920), van wie zich twintig tekeningen in het depot bevinden. Volgens Scheens lexicon van Nederlandse kunstenaars woonde en werkte Pel achtereenvolgens in Amsterdam, Laren en Zeist, waar ze „(vermoedelijk uit liefhebberij) figuren enz.” schilderde en tekende. Haar werk in het Kunstmuseum maakt deel uit van de Wibbina-collectie, de vierhonderd objecten tellende kunstverzameling van de Utrechtse familie Van der Meulen, die in 1970 in het Haagse museum werd ondergebracht.

Begin 2016 wijdde het Centraal Museum een tentoonstelling aan de Utrechtse schilder Pieter Christoffel Wonder (1777-1852), waaruit bleek dat zijn oeuvre wat minder bijzonder was dan dit meesterwerk doet vermoeden. Maar Het trappenhuis , in de vaste collectie van het museum, blijft een topstuk dat te weinig bekendheid geniet. Daglicht valt van twee of drie kanten het interieur van de schilder binnen, reflecteert in het gelakte hout van leuningen en lambrizeringen en trekt witte streepjes over de traptreden. Je blik blijft met dat licht mee naar boven en naar beneden gaan.

Jan Luyken (1649-1712) maakte indrukwekkende etsen naar bijbelverhalen: composities met mensenmassa’s in grootse landschappen en onstuimige weersomstandigheden, die doen denken aan hedendaagse fantasyfilms. Hier heeft hij een binnenscène gedraaid , maar wel in een Hollywoodstudio, waar een enorm kerkinterieur is nagebouwd. Door heel die ruimte heen zijn menselijke figuurtjes bezig gebeeldhouwde figuurtjes te vernielen, en het is niet overal meteen duidelijk wie de beelden zijn en wie de beeldenstormers.

Museale prenten- en tekeningencollecties leiden een tamelijk onzichtbaar bestaan omdat werk op papier vanwege zijn lichtgevoeligheid niet in permanente collectiepresentaties kan worden opgenomen. Maar in de Nederlandse depots liggen internationaal vermaarde verzamelingen. Van de Duitse schilder en prentkunstenaar Albrecht Dürer (1471-1528) heeft het Rijksmuseum bijvoorbeeld vrijwel het volledige grafische oeuvre, en veel daarvan bovendien in spectaculair mooie afdrukken, zoals De Heilige Hiëronymus . Werken uit het Rijksprentenkabinet zijn op aanvraag te bekijken in de studiezaal.

In 1895 mocht de veelzijdige kunstenaar Gerrit Willem Dijsselhof – bekend als ontwerper van onder meer meubels, stoffen, wandbespanning en boekbanden, maar ook als schilder van vissen en andere aquariumbewoners – een volledige woonkamer ontwerpen voor het huis van de huidarts Willem van Hoorn aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Meubels, wanden, vloer en plafond: alles werd aan Dijsselhof toevertrouwd. Toen Van Hoorn verhuisde, verhuisde de kamer mee, en een latere bewoner liet het interieur weer naar een volgend huis overbrengen. In 1935 werd de Dijsselhofkamer onderdeel van het gloednieuwe Gemeentemuseum in Den Haag.

Kunnen we eindelijk eens naar iets anders kijken dan onze directe omgeving, komen we in deze exposition imaginaire alsnog in een zaal vol kamers terecht. Nee, leuk is dat. Maar wacht, niet omdraaien! De hier getoonde kamers zijn bezienswaardigheden. Allemaal onbekende vertrekken, voor wie na een jaar lockdowns en quarantaines genoeg begint te krijgen van zijn eigen interieur.

Vroeger, toen de eerste Nederlandse musea hun deuren openden, werden er in die musea nog échte interieurs geëxposeerd. Het Stedelijk Museum in Amsterdam stelde bijvoorbeeld een achttiende-eeuwse keuken en het interieur van een Amsterdamse apotheek tentoon. Het Rijksmuseum en het Kunstmuseum Den Haag hebben nog altijd een paar van zulke stijlkamers: zaaltjes die een beetje uit de loop liggen en waar je je ineens in een Amsterdams grachtenpand of een Haags rococopaleisje waant. In het Kunstmuseum bevindt zich ook de Dijsselhofkamer, een prettig woonvertrek met veel lichtbruin hout, eind negentiende eeuw ontworpen door Gerrit Willem Dijsselhof. De Dijsselhofkamer grenst als artistiek interessant stijlkamervoorbeeld aan onze interieurzaal.

Maar de zaal zelf bevat alleen tweedimensionale kamers. Kunstwerken waar je zelf in kunt – denk richting Kienholz’ Beanery in het Stedelijk en Kusama’s Infinity Mirror Room in Boijmans – laten we buiten beschouwing omdat die alleen in het echt werken. Hier zijn tien interieurs opgenomen die door schilders en prentmakers zijn platgeslagen tot iets wat je kunt ophangen en reproduceren.

Decor

In de oude kunst is een geschilderd of getekend interieur bijna altijd het decor voor een verhaal, meestal uit de Bijbel. Jezus wordt geboren in een stal of verdrijft geldwisselaars uit een tempel, Petrus en Johannes de Doper worden uit gevangenissen bevrijd en de Heilige Hiëronymus zit in zijn studeerkamer te schrijven met een poeslieve leeuw aan zijn voeten. Allemaal figuren waar ruimtes omheen moesten, en in die ruimtes kon de kunstenaar laten zien dat hij raad wist met architectuur, perspectief en lichtval. Zie de zon door het dikke vensterglas schijnen in Albrecht Dürers ets van Hiëronymus in het Rijksprentenkabinet, en kijk hoe Dürer de zachte schaduwen van de structuur van dat glas in dunne etslijntjes op de muur heeft gearceerd. Hoe hij wanden in tegenlicht met kruissteekjes heeft afgekoeld, kussentjes zacht heeft gemaakt met welvende arceringen en door de hele prent heen etslijntjes als houtnerven laat optreden in vloer, balken en meubels. Dürer heeft aan het studeervertrek hetzelfde belang verleend als aan de heilige en zijn huisdieren.

Van de gereformeerden hoefde al die christelijke kunst niet zo nodig. In 1566 hielden de beeldenstormers huis en werd menige Hollandse kerk hardhandig van beelden, schilderijen en decoraties ontdaan. Hun sloopwerk situeerde Jan Luyken omstreeks 1680 in een kerkinterieur van Roomse allure – een knap staaltje perspectieftekenen. Luykens ets, ook in het prentenkabinet van het Rijksmuseum, herinnert ons er nog maar eens aan dat de Hollandse kerken niet altijd zo leeg en stil waren als in de bekende schilderijen van Pieter Saenredam.

Op zich

Verderop in de kunstgeschiedenis verschijnen er interieurs die geen toneel of decor meer zijn voor iets anders, maar een onderwerp op zich. Steeds vaker legden schilders bijvoorbeeld hun eigen ateliers en woonvertrekken vast. Pieter Christoffel Wonder meende in 1828 nog dat het trappenhuis van zijn Londense woning (nu in het Centraal Museum in Utrecht) het niet zonder een jongeman, een blaffend hondje en een jachtstilleven kon stellen, maar latere kunstenaars namen genoegen met kamers zonder meer.

In de online collectiecatalogus van het Kunstmuseum in Den Haag is een groepje leuke informele krijttekeningen te vinden van een zekere Anna Pel. Zij tekende omstreeks de vorige eeuwwisseling stoelen, tapijten en schoorsteenmantels in halfduistere kamers, met hier en daar een glimlichtje op een vaas of lijst of een beetje schemerlicht van een lamp buiten beeld. Want in die periode kwam langzaamaan het elektrische licht de kamers binnen.

Jacob Dooijewaard schilderde in 1926 een woonkamer zoals we die nu maar al te goed kennen van na de avondklok. Het licht van een hanglamp raakt niet alleen de tafel en stoelen recht eronder, maar ook al het andere in de kamer, tot de schilderijen aan de muren aan toe.

Open deur

Dat meta-verschijnsel van het schilderij in het schilderij treedt in geschilderde interieurs regelmatig op, want als er kunstwerken in de kamer hangen zal de kunstenaar die op klein formaat moeten kopiëren. Op een aquarel van Jaap Nieuwenhuis uit 2004, in het Rijksmuseum, zijn de in waterverf samengevatte olieverfschilderijen het werk van zijn kort daarvoor overleden echtgenote, de schilderes Paula Thies.

Uit het depot van het Museum Henriette Polak in Zutphen komt een tuinkamer vol meubels, planten en klaterend daglicht van de Vlaamse schilder Jozef Van Ruyssevelt (1941-1985). Het is voor zijn doen een tamelijk beschrijvend, dus leesbaar schilderij. Meestal ging Van Ruyssevelt verder in het abstraheren van zijn kamers en spullen, omdat hij meer in oversnijdingen en licht-donkercontrasten geïnteresseerd was dan in nauwkeurige documentatie.

Een kamer laat zich natuurlijk gemakkelijk abstraheren omdat hij is op te vatten als een verzameling platte vlakken die met elkaar in verband staan, al dan niet met decoratieve patronen erop, zoals behang. Van dat gegeven heeft Édouard Vuillard mooi gebruikgemaakt in een lithodrieluik in het Van Gogh Museum, en Matthias Weischer 121 jaar later in een schilderijtje uit het eerste coronajaar, dat onlangs werd verworven door het Drents Museum.

Tot besluit van onze korte rondgang een open deur, in 1899 geschilderd door Willem Bastiaan Tholen en nu in de collectie van het Groninger Museum. Want je kunt veel plezier aan kamers beleven, maar als de muren op je afkomen moet je er wel weer uit kunnen. Naar de volgende zaal van ons virtuele museum. Of naar buiten.

Gijsbert van der Wal (1977) werkt als freelance kunsthistoricus voor onder meer NRC en de Fondation Custodia in Parijs. Hij maakt ook theatervoorstellingen met Micha Wertheim en de wekelijkse podcast Echt Gebeurd.