Vervuilers omringen grensdorp Eijsden – wie doet er wat aan?

Omringd door glooiende, groene weilanden en bossen staan langs de Maas witte en oranje-bruine huizen van het grensdorp Eijsden. Een vrouw op een paard passeert een man op een tractor. Hij steekt zijn hand op. „Dag!” roepen ze. Een groepje wandelaars kijkt uit over het kronkelende Maasdal. Ze proberen een glimp van België op te vangen.

Wat de wandelaars niet zien, zijn de schadelijke deeltjes die door de lucht zweven: fijnstof. In een brede strook van Zuid-Limburg tot en met de Randstad hangt de smerigste lucht van Nederland, blijkt uit RIVM-luchtvervuilingskaarten. Eijsden ligt ongelukkig: vuile lucht blijft bij windstilte boven het Maasdal hangen. Daarom vroeg de gemeente Eijsden-Margraten hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schayck van de Universiteit Maastricht uit te zoeken hoe vies de lucht boven het dorp is. De 62-jarige onderzoeker zet zich al jaren in voor betere luchtkwaliteit.

Elk jaar vallen in Europa 400.000 doden door fijnstof, berekende het Europees Milieuagentschap in 2018. Langdurige blootstelling verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, longkanker, COPD en astma, volgens de Gezondheidsraad. Kortdurend veel fijnstof inademen leidt tot meer gezondheidsklachten en ziekenhuisopname.

Van Schaycks fijnstofmeter sloeg in Eijsden meermaals rood uit. Van augustus 2017 tot augustus 2018 schoten de gemiddelden van 57 dagen boven de 25 microgram per vierkante meter uit, met een jaargemiddelde van 17,4. Dat is hoger dan de huidige, jaarlijkse streefwaarde van 14,4.

Het gemiddelde van het voorbije jaar, met minder verkeer door corona, was lager dan dat blijkt uit zijn metingen. In 2020 was er gemiddeld 15 procent minder fijnstof in de lucht, laten luchtvervuilingskaarten van het RIVM zien.

In het hele land is de fijnstofconcentratie afgenomen

Omdat weg- en vliegverkeer ‘na corona’ waarschijnlijk weer toenemen, blijven er gezondheidsrisico’s. Ook ziet Van Schayck dat meerdere studies een relatie tussen Covid-19-besmettingen en fijnstof tonen. Op plekken waar meer besmettingen en ziekenhuisopnames zijn, is de lucht vaak viezer. „Eén van de plekken waar veel besmettingen waren tijdens de eerste golf, was Eijsden.”

Stank van verbrand plastic

Wie of wat veroorzaakt vieze lucht?

Eijsden wordt omringd door fabrieken, vliegvelden, de snelweg A2 en een vaarroute. Net over de grens in België staan een cementfabriek en een isolatiefabriek. Als in de zomer de wind uit de richting van België komt, „stinkt het hier naar verbrand plastic”, zegt de Eijsdense milieuactivist Rob Hoenen (58). Een klacht indienen heeft volgens sommige dorpsbewoners geen zin. „Daar hoor ik nooit meer wat van”, zegt Lydia Feijs (65), die al haar hele leven in Eijsden woont.

Eijsden wordt omringt door vervuiling

Achter de Maas loopt het Albertkanaal, een belangrijke vaarroute voor vrachtschepen op weg naar de binnenhaven in Luik. Aan de andere kant van het dorp loopt de drukke A2. Ook het vliegverkeer vervuilt. „Op een zonnige dag staat het vol met condenssporen”, zegt Hoenen. Boven Eijsden ligt Maastricht Aachen Airport, onder Eijsden het vliegveld van Luik. Airport Luik wil in 2040 het vrachtvliegtuigverkeer verdubbeld hebben.

Door de metingen weet Van Schayck dat de (oosten)wind uit de richting van de A2 de meeste vieze deeltjes veroorzaakt. Mede doordat de coronamaatregelen het verkeer beperkten, kon hij het verband tussen de A2 en de vervuilde lucht aan de rand van het dorp aantonen.

Uitstoot van vrachtvliegverkeer ging door. „De uitstoot van één volgeladen jumbo die opstijgt is gelijk aan één miljoen vrachtwagens.” Hij doelt op ultrafijnstof: de heel kleine, schadelijkste deeltjes. Hoeveel ervan de lucht boven Eijsden vervuilt, is onbekend. Fijnstof kleiner dan 2,5 micrometer detecteerde deze meter niet.

De (zuiden)wind uit de richting van België zorgde niet voor verhoogde fijnstofpieken, net zo min als de vrachtschepen op het Albertkanaal. „Dit kan anders zijn met een meter op een andere plek in het dorp.” Ook de biomassacentrale die naast de cementfabriek moet komen, kan volgens Van Schayck voor een toename van de fijnstofuitstoot zorgen.

Wie pakt het probleem aan? Dat blijkt lastig in een grensdorp. Voor de vervuilende A2 hebben de plaatselijke politici geen oplossing. Erwin Debie, fractievoorzitter van het CDA, de grootste partij in Eijsden-Margraten, zegt: „De weg is van het Rijk, niet van ons.” Fractievoorzitter John Nelissen van Eijsden-Margraten Lokaal vindt de A2 „belangrijk voor de economie”.

Over de Belgische fabrieken heeft Eijsden niets te zeggen. „Wij krijgen de indruk dat ze langs de grens fabrieken concentreren die ze elders niet willen”, zei de onlangs opgestapte burgemeester Akkermans (CDA). „Een composthoop verstop je ook het liefst in de hoek van de tuin.”

De gemeente gaat ook niet over het vliegruim. „Het Rijk is gesprekspartner van België”, zegt CDA-fractievoorzitter Debie. In 2013 werd het ruim door het ministerie van Infrastructuur aan Luik Airport toegewezen. Eijsden-Margraten wist van niets. Het vrachtvliegverkeer boven het dorp nam plots toe. „Dat weten we inmiddels zo’n zeven jaar en het is nog altijd niet teruggedraaid.”

Volgens het ministerie ging het om een „technische aanpassing de veiligheid in het luchtruim te borgen”. Bijkomende geluidsoverlast werd onderschat, over luchtvervuiling werd niet nagedacht, blijkt uit de reactie. Hoe vervuilend vliegtuigen zijn, moet eind dit jaar duidelijk worden uit een vijfjarig onderzoek bij Schiphol, schrijft de woordvoerder.

Een plan om de lucht op te schonen ontbreekt. Aan een akkoord vanuit het Rijk om als provincies en gemeenten de vervuiling gezamenlijk terug te dringen, heeft de gemeente zich niet verbonden. Dit Schone Lucht Akkoord, ondertekend door 11 provincies (zonder Limburg) en 77 gemeenten, was tot voor kort bij de raad en het college van Eijsden-Margraten onbekend. Van Schayck is gevraagd uitleg over het akkoord te geven.

Milieuactivist Rob Hoenen voelt zich „op geen manier gesteund door de overheid”. Maar: Als ik zou verhuizen, is het ook maar weer afwachten wat ik daar tegenkom.”