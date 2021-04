‘Vergeten astronaut’ Michael Collins (90) van eerste maanmaanmissie overleden

Voormalig Amerikaanse astronaut Michael Collins is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was in 1969 naast Neil Armstrong en Buzz Aldrin de derde man op de Apollo 11-vlucht die de eerste bemande landing op de maan uitvoerde. Collins cirkelde met het moederschip Apollo CSM rond de maan, terwijl zijn collega’s daar de historische eerste stappen aan het zetten waren. Daarom wordt Collins vaak de ‘vergeten astronaut’ genoemd.

De in 1930 geboren Michael Collins begon zijn loopbaan als militair piloot bij de US Air Force en kreeg een afwijzing bij zijn eerste poging om astronaut te worden. In 1963 werd hij wel aangenomen bij ruimtevaartorganisatie NASA en drie jaar later vloog hij met de Gemini 10 voor het eerst in de ruimte.

De Apollo 11-missie was zijn tweede en laatste ruimtevlucht. Collins cirkelde zestig keer rond de maan, alvorens Armstrong en Aldrin weer terugkeerden aan boord. Hij zei tegen het team in Houston dat hij het „fantastisch” vond de communicatie tussen zijn collega’s te horen. Later vertelde hij tijdens de missie vooral onder de indruk te zijn geweest van het zicht op de „prachtige en fragiele” aarde. Honderden miljoenen mensen wereldwijd volgden de eerste maanlanding op televisie.

Na zijn carrière als astronaut was Collins politiek actief als hoofd van het Bureau of Public Affairs onder de Republikeinse president Richard Nixon. Later werd hij directeur van het National Air en Space Museum in Washington.

‘Een ware pionier’

NASA-directeur Steve Jurczyk laat in een reactie op zijn overlijden weten dat de Verenigde Staten een „ware pionier” zijn verloren: „Of zijn werk zich nu achter de schermen afspeelde of in volle openbaarheid, hij zal altijd herinnerd worden als een van de leiders achter de eerste stappen van Amerika in de kosmos.”

Michael Collins overleed aan de gevolgen van kanker en laat drie kinderen na. Neil Armstrong van de beroemde woorden „een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid” was in 2012 al overleden en daarmee is de nu 91-jarige Buzz Aldrin het enige nog levende bemanningslid van de Apollo 11.