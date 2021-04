Treinverkeer gestremd door staking FNV

In de regio’s Alkmaar, Amsterdam, Utrecht en Amersfoort rijden woensdagochtend tussen 6.00 uur en 8.00 uur geen treinen wegens een door vakbond FNV geïnitieerde staking. Het kan volgens de NS tot 10.00 uur duren tot de treinen op die plekken weer normaal rijden. De staking duurt tot zaterdag 1 mei en zal in de tussenliggende dagen naar verwachting ook in andere regio’s het treinverkeer ontregelen.

Vakbond FNV hoopt met de staking de druk op ProRail op te voeren, waarmee nog geen akkoord is bereikt over de eisen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De spoorwegbeheerder en FNV kunnen het onder meer niet eens worden over de looptijd van de cao, loonsverhoging en een regeling voor werknemers die eerder stoppen. Daarom heeft de vakbond leden gevraagd het werk tijdelijk neer te leggen.

De vakbond heeft de staking over vier dagen en verschillende regio’s verspreid. Donderdag vinden er stakingen plaats in Den Haag, Rotterdam en Roosendaal. Vrijdag is er geen treinverkeer rond Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen.

Reactie NS

De NS adviseert forenzen hun treinreis kort van te voren te plannen en de dienstregeling de komende dagen goed in de gaten te houden.

„We betreuren het ten zeerste dat de reizigers hinder zullen ondervinden van deze stakingsacties”, reageert een NS-woordvoerder. Volgens haar is niet precies duidelijk wat er gaat gebeuren bij de staking en heeft de NS daarom uit voorzorg al het treinverkeer gestremd op de plekken waar ProRail-medewerkers staken. „Het kost daarna enige tijd om de dienstregeling weer op gang te krijgen, dus we verwachten zeker dat tot 10.00 uur minder treinen zullen rijden.”