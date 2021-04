Tom Poes viert 80ste verjaardag met nieuw album en Bommel-sneakers

Nieuwe afleveringen van ‘Mikkie Muis’, zoals Disney’s stripfiguur Mickey Mouse voor de oorlog heette in De Telegraaf, kwamen niet meer binnen nadat de Duitsers Nederland bezet hadden in 1940. En omdat lezers in de verse oorlog wel graag iets verstrooiends wilden lezen, zochten ze bij De Telegraaf een nieuwe, vervangende strip. Dat werd Tom Poes, van de jonge tekenaar Marten Toonder, die met een map met schetsen was langsgekomen bij de krant – en de adjunct-hoofdredacteur koos de poes uit als nieuw stripfiguur. Toonders vrouw Phiny Dick kwam net van de bakker en verzon de naam Tom Poes, aldus Toonder in zijn autobiografie. En zo verscheen op 16 maart 1941 de eerste Tom Poes strip. Dat is dit jaar 80 jaar geleden en de erven Toonder, De Toonder Compagnie, proberen Tom Poes en zijn vriend Ollie B. Bommel (die in de derde strip als toerist langskwam en bleef) een nieuw leven te geven, na het grote succes uit de jaren zeventig en tachtig. Tom Poes blijft een van Nederlands bekendste stripfiguren. De literaire teksten die Felix the Cat-liefhebber Toonder (1912-2005) schreef bij de dagelijkse Bommel-krantenstrips, ook in NRC, hebben nog steeds een schare oudere fans, zodat dagstrip-Bommelboeken nog steeds in druk, al of niet in dure edities, verschijnen. De Toondercompagnie wil zich nu op deze tachtigste verjaardag ook op een wat hipper, jonger publiek richten, blijkt uit de activiteiten.

Zo heeft bijna-naamgenoot schoenenontwerper Floris van Bommel speciaal voor dit jubileum een zogenoemde ‘Bommel-sneaker’ ontworpen: een hippe schoen, berenbruin met geel-geruite hak, in een beperkte editie. Voor de rijpere Bommelfan komt er deze zomer een studie naar de invloed van Amerikaanse sciencefiction verhalen op Bommelstrips - filmregisseur Paul Verhoeven onthulde onlangs in Trouw dat hij in zijn jeugd, in de oorlog, graag Tom Poes- strips las, en dat het verhaal Tom Poes in het land van de blikken mannen uit 1942 hem mede inspireerde tot de sciencefiction-film RoboCop uit 1984.

De literaire kranten-Bommelstrips waren vooral voor de volwassen lezers, voor kinderen publiceerde Toonder in onder meer weekblad Donald Duck ballonstrips. In die stijl is nu een nieuw album gemaakt, ook sciencefiction, Tom Poes en de tijdverdrijver, waarbij poes en beer in computerspellen als Pac-Man en Donkey Kong terechtkomen. Het is een scenario uit 1983 dat Ruud Straatman schreef voor het stripblad Donald Duck, maar dat toen niet werd verstript. Nu bijna veertig jaar later is het toch getekend door Tim Artz. Het is een soepel verhaal vol met aardige jaren tachtig-grapjes, vaardig getekend. Beter dan sommige oorspronkelijke Bommel-ballonstrips. Leuk voor liefhebbers dus, maar of dit wat nostalgische verhaal nieuwe, jonge oplettende lezers trekt, valt te bezien.

Strip Album ‘Tom Poes en de tijdverdrijver’, scenario Ruud Straatman, tekeningen Tim Artz. 50 pagina’s, uitgeverij Cliché, 9,50 euro (soft cover). Inl. uitgeverijcliche.nl ●●●●●