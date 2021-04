Gazpacho met quinoa

Een Peruaans-Spaanse versie van de beroemde klassieker. Veganisten kunnen de koffiemelk achterwege laten.

Pof de tomaten en chilipeper (zonder zaadjes) 20 minuten in de op 200 graden voorverwarmde oven. Spoel de quinoa af met koud water, zodat je het gelatinelaagje aan de buitenkant van het zaadje afspoelt en laat drogen in een droge koekenpan op middelhoog vuur. Voeg een beetje olie toe als de quinoa gedroogd is en rooster ongeveer 10 minuten. Vergeet niet te roeren, anders wordt één kant zwart!

Hak het garnituur fijn en meng alle ingrediënten. Zet afgedekt in de koelkast. Meng voor de soep de tomaten, pompoen, komkommer, rode paprika, chilipeper, ui, azijn en 100 ml olijfolie plus peper en zout in een kom en laat 15 minuten in de koelkast staan, het moet goed koud zijn! Haal het mengsel uit de koelkast en doe het in de blender, voeg de koffiemelk toe en maal alles tot een soep. Voeg een klein beetje water toe als de soep te dik is. Serveer de soep en lepel de garnering er voorzichtig op zodat die niet naar de bodem zakt. Sprenkel een eetlepel olie over de gazpacho en strooi de quinoa erover.

VOOR 4 PERSONEN: Voor de soep: 6 Tasty Tom-tomaten 1 Spaanse peper of 6 el Let’s Salsa Roasted Chipotle 1 gekookte pompoen, in blokjes van 6 x 6 cm ½ komkommer zonder schil 1 gegrilde ingelegde rode paprika 1 kleine rode ui 25 ml rodewijnazijn 110 ml olijfolie extra vierge 2 el koffiemelk Voor de garnering: 1 el quinoa 1 rode ingemaakte paprika sap van 1 limoen 6 kalamata olijven ¼ groene paprika 1 el krulpeterselie 1 el koriander 1 el munt zout en peper naar smaak Katinka Lansink Dodero Mi Casa Peru Luitingh-Sijthoff 224 blz. € 25,00