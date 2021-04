Techbedrijven noteren hoge kwartaalcijfers, mede door pandemie

Techbedrijven Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google, hebben dinsdag de cijfers voor het eerste kwartaal van 2021 gepresenteerd. Beide bedrijven noteerden een hoge winst, die ze mede aan de pandemie toeschreven. Bij Alphabet was er sprake van recordcijfers.

In de eerste drie maanden van het jaar steeg de omzet van Alphabet naar 45,7 miljard euro, een stijging van 34 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep bleef een recordwinst over van 14,8 miljard euro, een stijging van 162 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Een groot deel van de stijging is volgens Alphabet toe te schrijven aan toegenomen advertentie-inkomsten van Google Search. Daarnaast worden er volgens Sunder Pichai, CEO van Alphabet, tijdens de pandemie meer Youtube-video’s bekeken, waardoor het bereik van advertenties op het platform toeneemt.

Ook Microsoft meldde een groei in de kwartaalomzet. De omzet steeg met 19 procent naar 34,5 miljard euro. Volgens het Amerikaanse bedrijf werd er 12,8 miljard euro winst geboekt, een stijging van 44 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een belangrijke factor, naast de verkoop van telefoons en computers, is voor Microsoft de groeiende verkoop van producten waarmee bedrijven online kunnen werken.

Op woensdag maken techbedrijven Apple en Facebook hun kwartaalcijfers bekend. Met name bij Apple, dat in het vierde kwartaal van 2020 nog de hoogste omzet ooit boekte, worden dit kwartaal lagere cijfers verwacht.