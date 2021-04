Een afhaalmaaltijd bij een authentiek Indiaas restaurant.

„Doe er maar 5 euro bovenop”, zeg ik bij het afrekenen. Dat lijkt me een fatsoenlijk gebaar, zeker in coronatijd.

De Indiase uitbater barst in lachen uit en zegt schaterend: „Ha ha, I make a special price for you.”

Tot mijn schrik wordt twee euro vijftig minder in rekening gebracht. Een fooi geven is ook een kunst.

