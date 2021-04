Somalische president ziet af van omstreden verlenging termijn

De Somalische president Mohamed Abdullahi Mohamed heeft na dagen van oplopende spanning in de hoofdstad Mogadishu opgeroepen binnenkort verkiezingen te houden in het Afrikaanse land. Dat meldt persbureau Reuters. Twee weken geleden tekende Mohamed een wet waarmee hij zijn eigen ambtstermijn met twee jaar verlengde, iets wat leidde tot hevige kritiek van de Somalische oppositie en de buitenlandse regeringen.

In een toespraak riep Mohamed op tot een dialoog met de oppositie om een datum te kiezen voor nieuwe verkiezingen. De afgelopen dagen waren steeds meer legercommandanten overgelopen naar de oppositie. Op strategische plekken in Mogadishu werden posities ingenomen, burgers ontvluchtten de hoofdstad en zondag werd er geschoten tussen veiligheidstroepen en tegenstanders van de president.

De termijn van Mohamed was in februari al verstreken. Hij bleef vervolgens aan en weigerde nieuwe verkiezingen aan te kondigen. De verlenging van zijn termijn medio april zorgde er vervolgens voor dat de spanning in het straatarme land verder opliep. Naast gewelddadigheden tussen veiligheidstroepen en troepen loyaal aan de oppositie vreesden Somaliërs een inmenging van Al-Shabaab, een terroristische organisatie die al een deel van het land in handen heeft.

Mohamed was president van Somalië sinds 2017, waar hij werd verkozen met de belofte Al-Shabaab te bestrijden. Daar kwam weinig van terecht, evenals zijn belofte corruptie in Somalië aan te pakken. Volgens Mohamed zal hij zaterdag in het parlement verschijnen om meer duidelijkheid te geven over het nieuwe verkiezingsproces.