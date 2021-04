Slag om de helpdesk: MessageBird koopt Amerikaans mailbedrijf voor half miljard euro

Meestal zijn het de Amerikaanse bedrijven die Europese start-ups overnemen. MessageBird, een Amsterdams techbedrijf dat communicatiediensten voor helpdesks levert, draait de zaken om.

Voor 600 miljoen dollar (496 miljoen euro) koopt MessageBird het Amerikaanse bedrijf SparkPost, een massamaildienst die naar eigen zeggen 40 procent van al het commerciële mailverkeer ter wereld afhandelt. Het gaat om mails die verzonden worden namens bedrijven als Disney, PayPal, The New York Times, Adobe of LinkedIn. Bij elkaar verstuurt Sparkpost meer dan 4.000 miljard mailberichten per jaar.

Dankzij de nieuwe klandizie van SparkPost groeit MessageBird van 450 naar 700 medewerkers. Het klantenbestand groeit mee, van 15.000 naar 25.000 bedrijven.

MessageBird ontwikkelt zogeheten ‘omnichannel’-software: bedrijven en instellingen kunnen op een overzichtelijke manier toch via allerlei verschillende kanalen met klanten communiceren – of die zich nou via sms, WhatsApp, een chatbot of Instagram melden. Mail, zoals verzonden door SparkPost, past in die mix.

„E-mail ouderwets? Het is nog altijd het meest gebruikte zakelijke communicatiemiddel”, zegt Robert Vis, oprichter en topman van MessageBird aan de telefoon. „Aan ons de taak om mails in de juiste context te sturen. De mails waar je als klant juist op zit te wachten.”

Miljoeneninvestering

De overname van SparkPost, die woensdag bekend werd gemaakt, wordt naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond. Om de deal te financieren haalt MessageBird 800 miljoen dollar op via een ‘verlengde’ investeringsronde. Daaraan doet ook Eurazeo mee; Eurazeo-directeur Nathalie Kornhoff-Brüls wordt bestuurslid bij MessageBird.

Eind 2020 werd MessageBird bij een investeringsronde van 200 miljoen dollar gewaardeerd op 3 miljard. Dat maakte de 37-jarige Robert Vis op papier een van de jongste techmiljardairs van Nederland.

MessageBird heeft de wind mee: door de pandemie regelen consumenten hun zaken vaker online. Dat dwingt bedrijven ertoe de helpdesk te verbeteren om adequater te reageren op vragen van klanten.

Op overnamepad

MessageBird is op overnamepad. Eind 2020 werd het Britse Pusher gekocht, voor 35 miljoen dollar. Daarna volgden videodienst 24sessions en Hull, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de analyse van klantendata.

SparkPost past in de ambitie van Vis om van MessageBird een wereldspeler te maken, inclusief de VS. Daar is concurrent Twilio nu marktleider.

Ook Facebook, eigenaar van WhatsApp, stort zich op de omnichannel-markt en kocht eind 2020 start-up Kustomer. Maar Facebook is geen concurrent voor MessageBird, zegt Vis. „Ik heb ze een dag later gefeliciteerd met die overname. Facebook is een partner voor ons. Wij bieden een complete infrastructuur; MessageBird wil het Amazon voor bedrijfscommunicatie worden.”