Rusland zet Baltische en Slowaakse diplomaten uit

Rusland gaat diplomaten uit Slowakije, Letland, Estland en Litouwen uitzetten. Het Russische ministerie heeft de ambassadeurs uit die landen een week de tijd gegeven om de Russische hoofdstad Moskou te verlaten. Het gaat om drie Slowaken, twee Litouwers, één Let en één Est, melden internationale persbureaus woensdag. De uitzetting is een reactie op de diplomatieke strijd tussen Rusland en Tsjechië. Eerder deze maand zette Tsjechië tientallen Russische diplomaten uit wegens verdenking van betrokkenheid bij een spionagezaak.

Uit solidariteit met Praag volgden Estland, Litouwen, Letland en Slowakije met de uitzetting van Russische diplomaten. De Tsjechische regering beschuldigde de Russische geheime dienst er vorige week van een explosie op een munitiedepot in 2014 te hebben veroorzaakt. Bij dat incident in het Tsjechische Vrbetice kwamen twee mensen om het leven. Volgens Praag fungeerden de Russische diplomaten als spionnen; daarom zijn ze alle achttien uit het land gezet.

In reactie op de Tsjechische beschuldigingen zette Rusland vorige week twintig Tsjechische diplomaten uit en betichtte de Tsjechen van „pseudo solidariteit”. De Russische president Vladimir Poetin hekelde maandag de „absurditeit” van de Tsjechische beschuldigingen.

Ondertussen dreigt ook een diplomatieke breuk tussen Rusland en Bulgarije. Volgens persbureau Reuters heeft het Bulgaarse Openbaar Ministerie bewijs verzameld over de mogelijke betrokkenheid van zes Russische burgers bij vier explosies op wapendepots in Bulgarije. Op die plekken werd tussen 2011 en 2020 munitie opgeslagen die was bestemd voor de export naar Georgië en Oekraïne.