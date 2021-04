Rebellen Tsjaad: nu eens handlangers van de Fransen, dan weer hun vijand

Het was tijd om naar huis te gaan. Op 11 april stak vanuit Libië een colonne van Toyota terreinauto’s, uitgerust met machinegeweren en raketwerpers, de grens over naar buurland Tsjaad.

FACT noemen de rebellen zich, de Franse afkorting voor Front voor Verandering en Concordaat in Tsjaad. Jarenlang vochten ze als huurlingen mee in de oorlog van Libië, die nu ten einde lijkt.

Twee weken na hun terugkeer naar Tsjaad vierden de rebellen hun belangrijkste overwinning op het slagveld in hun thuisland: de dood van Idriss Déby, 31 jaar lang de krijgsheer-president van Tsjaad. Volgens de regeringswoordvoerders kwam de president om toen een granaat van de rebellen naast zijn auto belandde.

Nu hebben de rebellen het voorzien op de zoon van Déby, die zonder tussentijdse verkiezingen werd aangesteld als de opvolger van zijn vader en leider van de militaire overgangsraad. „Tsjaad is geen monarchie”, zeggen de rebellen, die voornemens zijn de hoofdstad Ndjamena in te nemen. Wie zijn deze strijders?

Lees ook de analyse: Met de dood van Déby kan kaartenhuis Tsjaad instorten

Een leven lang rebel

De leider van de FACT-rebellen heet Mahamat Mahadi Ali. Hij is al zijn leven lang rebel, hij kreeg voor het eerst een wapen in handen gedrukt toen hij veertien jaar oud was. Zolang Tsjaad bestaat was er opstand tegen de zittende macht en Mahamat Mahadi Ali was bij die opstanden vaak van de partij. Hij was er ook bij in 2008, toen een rebellengroep er net niet in slaagde om Déby te onttronen tijdens een aanval op de hoofdstad.

Na die mislukte couppoging vluchtte Mahamat Mahadi Ali naar het land van de voormalige kolonisator van Tsjaad, Frankijk. Hij werd daar zelfs lid van de Socialistische Partij. Met andere rebellenleiders in ballingschap smeedde hij nieuwe plannen.

Na de val van kolonel Gadaffi in buurland Libië in 2011 sloot hij zich aan bij de vele huurlingenlegers die in die oorlog werden ingezet. Ze werden goed betaald. Het hoofdkwartier van de Tsjadische FACT-rebellen was de militaire vliegbasis in Al Jufra, in centraal Libië. Die militaire basis werd in 2017 ingenomen door generaal Haftar, die het oosten van Libië in handen had. De Tsjadische huurlingen sloten een pact met Haftar en beloofden voortaan met hem mee te vechten.

Deze nieuwe alliantie vormde een probleem voor de grootste militaire macht in deze regio: Frankrijk, dat in Libië steun geeft aan Haftar, maar in buurland Tsjaad juist weer de aartsvijand van de FACT-rebellen steunt: president Idriss Déby.

Déby de sterke man

Déby was jarenlang de sterke man die volmondige steun kreeg uit Parijs in ruil voor zijn hulp in de strijd tegen tal van terreurgroepen in de regio. De Fransen vestigden het hoofdkwartier van hun anti-terreuroperaties in de Sahel, Opération Barkhane, in Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad.

De Franse president Emmanuel Macron stond vooraan tijdens de begrafenis van Déby afgelopen vrijdag. Hij beloofde diens erfgenamen tegen de oprukkende rebellen te beschermen. De Franse president had geen oor voor de klacht van de rebellen en de oppositie dat macht niet zomaar van vader op zoon kan worden overgedragen – voor Parijs spelen er grotere strategische belangen dan democratie.

En zo vechten de Fransen in Tsjaad nu tegen hun voormalige vrienden uit de Libische oorlog. De gepantserde Toyota’s waarmee de rebellen nu oprukken naar de hoofdstad van Tsjaad kregen de rebellen nota bene via de Libische commandant Haftar en zijn buitenlandse geldschieters. Waren het de Russen, de Verenigde Arabische Emiraten, of toch Frankrijk? Vooralsnog zijn er geen bewijzen, alleen geruchten.

De rebellen beloofden de hoofdstad Ndjamena nog afgelopen weekend in te nemen. Die belofte bleek bluf; ze werden uiteengebombardeerd, sommigen vluchtten volgens de regering naar Niger. Hierop drongen de rebellen zelfs aan op onderhandelingen met de militaire overgangsraad, die daar niets voor voelt. „We onderhandelen niet met bandieten.”

De enige optie die nu rest voor de FACT-rebellen is de optie die hun leider Mahamat Mahadi Ali altijd al omarmde: vechten.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven