PSG geeft dure tegengoals weg aan Manchester City: 2-1

Manchester City heeft een flinke stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. De Engelse topclub won woensdag bij Paris Saint-Germain (1-2) en bezorgde zichzelf daarmee een uitstekende uitgangspositie voor de return van komende dinsdag.

Als Manchester de finale weet te halen, beleeft de club een primeur. Manchester City debuteerde in 2011 in de Champions League en stond alleen in het seizoen 2015/2016 een keer in de halve eindstrijd. Paris Saint-Germain haalde vorig seizoen nog de finale van het belangrijkste clubtoernooi en verloor toen met 1-0 van Bayern München.

Het leek er in de eerste helft op dat Paris Saint-Germain een goede kans zou maken om opnieuw naar de finale te gaan. Het elftal van trainer Mauricio Pochettino nam direct het initiatief en drukte Manchester City achteruit. Marquinhos drukte het veldoverwicht uit in de score. De aanvoerder kopte na een kwartier spelen raak uit een hoekschop van Ángel Di María.

Leandro Paredes had in de 28e minuut ook bijna succes uit een hoekschop voor Paris Saint-Germain, maar hij kopte naast. Manchester City werd kort voor rust voor het eerst echt gevaarlijk. Phil Foden schoot van dichtbij tegen doelman Keylor Navas aan.

De tweede helft gaf een ander beeld. Manchester City kwam beter in de wedstrijd. Kansen leverde dat eerst nog niet op. Een omhaal van Kevin De Bruyne ging na een uur spelen net over. In de 64e minuut trof de Belg toch doel. Navas dacht dat een indraaiende bal van De Bruyne door een van de spelers geraakt zou worden. Dat gebeurde niet. Toen Navas dat in de gaten had, was hij te laat om nog redding te brengen: 1-1.

In de 71e minuut werd Navas opnieuw gepasseerd. Riyah Mahrez schoot de bal uit een vrije trap, door de muur van spelers, in het doel (1-2). Paris Saint-Germain was het even kwijt en moest vanaf de 77e minuut ook nog verder met een man minder. Idrissa Gueye kreeg een directe rode kaart na een harde overtreding op de enkels van Ilkay Gündogan. (ANP)