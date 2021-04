Plantaardig materiaal in een recyclebare transistor

Transistors, onmisbaar in elektronische apparaten, kunnen recyclebaar gemaakt worden. Dat laten onderzoekers van Duke University in de Verenigde Staten zien in een nieuwe studie. Ze gebruikten koolstof in plaats van het gangbare silicium, waardoor het component biologisch afbreekbaar en recyclebaar is. De studie werd maandag gepubliceerd in Nature Electronics.

Een transistor kan elektrische signalen in een microchip versterken en controleren . In chips kunnen miljarden transistors zitten. Ze bestaan uit geleidende en halfgeleidende delen die van elkaar gescheiden zijn door isolerend materiaal. Zowel het isolerende als het halfgeleidende materiaal is meestal gemaakt van silicium, dat niet recyclebaar is.

Als vervanging voor het van silicium gemaakte isolerende onderdeel gebruikten de onderzoekers cellulose, een koolwaterstof afkomstig uit de celwanden van planten. De stof is de meest voorkomende natuurlijke polymeer ter wereld en volledig bio-afbreekbaar. Ze combineerden het met elektrisch geleidend materiaal van complexe koolstofverbindingen – zogeheten nanotubes en grafeen – die hergebruikt kunnen worden en eveneens volledig uit koolstof bestaan. De transistor kon op papier worden geprint.

Snel groeiende afvalberg

Veel elektrische apparaten zijn nog slecht te recyclen. In 2019 produceerde de wereld 53,6 miljoen ton elektronisch afval, waarvan slechts 17 procent gerecycled wordt. Dat terwijl het elektronische afval de snelst groeiende afvalberg is: in vijf jaar tijd nam deze afvalstroom met 21 procent toe, blijkt uit de Global E-waste Monitor die vorig jaar verscheen. De Europese Unie stimuleert onderzoek naar elektronica met een lage milieu-impact. Volgens de onderzoekers waren groene ontwikkelingen tot zover vooral gefocust op geleidende onderdelen in elektrische apparaten, maar minder op overige onderdelen.

„Het is zeer interessant dat ze een transistor laten zien die geprint is en ook een lage milieu-impact heeft”, zegt Eugenio Cantatore. Hij is hoogleraar geïntegreerde systemen aan de Technische Universiteit Eindhoven. „Geprinte materialen kunnen in principe met lage kosten op grote schaal geproduceerd worden.”

Wel ziet Cantatore nog praktische gebreken. „De studie laat alleen enkele transistors zien – niet in circuits, systemen of een echte toepassing. Een transistor is voor elektronica als een motor in een auto: het is het hart van alles, maar op zichzelf niet veel waard. Opschalen naar een elektronisch systeem voor toepassingen is mogelijk, maar kan zeker meer dan tien jaar duren.”

„Het doel van deze studie is ook niet om de op silicium gebaseerde apparaten direct te vervangen”, zegt Aaron Franklin, hoofdauteur van de studie. „Siliciumtransistors zijn de ruggegraat van een industrie die 500 miljard dollar waard is, met een verfijnd productieproces. Wel zijn de resultaten van dit werk veelbelovend voor geprinte elektronica: een groter deel van elektronische apparaten kan uit recyclebare onderdelen bestaan.”