‘Mama was bang dat we zouden verindischen’

Paul: „Mijn eerste herinnering begint ongeveer toen ik voor de oorlog met mijn vader mee mocht als hij in de baai van Koepang, op Nederlands Timor, boomstammen uit het water ging vissen in de regentijd na een bandjir [overstroming].”

Marijke: „Papa had tropische bosbouw gestudeerd in Wageningen en was opperhoutvester bij het Boswezen en had toen behalve Timor ook Flores en Soemba onder zijn gezag. Maar hij was er ook verantwoordelijk voor om die baai vrij te houden van drijfhout. Anders konden er geen watervliegtuigen landen.”

Paul: „Dat waren die gigantische Sunderland flying boats, uit Australië onderweg naar Singapore, die kwamen bijtanken.”

Marijke: „Ik herinner me van voor de oorlog alleen het strand. We woonden daar vlakbij. Iedere dag ging ik met het kindermeisje schelpen zoeken. Enorm grote schelpen vaak, want de natuur was nog ongerept.”

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de republiek Indonesië uitgeroepen. Na vijf jaar bloedige oorlog droeg Nederland de soevereiniteit over.

Paul: „Op Timor woonden in totaal misschien ruim honderd Europeanen. En het eiland was protestants. We waren maar met een handjevol blanke kinderen.”

Marijke: „Maar je wist niet beter. Onze ouders kwamen uit het protestantse deel van Zeeuws-Vlaanderen.”

Paul: „Onze moeder hield haar eigen stijl aan. Ze was heel strikt en bang dat we zouden verindischen. Dus altijd aardappels, groenten en vlees. Zoals in Nederland. Indonesisch eten kenden we alleen van de heerlijke geuren uit de keuken van de bedienden. Maar dat heeft ze altijd volgehouden. Veel later, toen we op Zuid-Celebes woonden en ik met schoolvriendjes buiten Makassar op schoolreis was, dan moest ik haar bellen. En dan zei ze: ‘Wat heb je aan je voeten?’ En als ik dan zei: ‘Niks’, dan zei ze: ‘Kom maar terug’.”

Marijke: „Op je blote kakkies mocht niet van mama.”

Paul: „De verhoudingen op Timor in de kleine gemeenschap waren strikt hiërarchisch.”

Marijke: „Dat merkte je het best in Soë, een bergoord oostelijk van Koepang. Daar gingen wij in weekends vaak naartoe omdat het wat koeler was. Alle Europeanen zaten dan in één hotel. Het personeel hield precies rekening met de rangen van de gasten als het bijvoorbeeld ging over welke tafel eerst moest worden bediend. De belangrijkste mensen eerst.”

Paul: „Toen we in 1941 in oorlog raakten met Japan moest papa, die nooit een wapen in zijn handen had gehad, samen met een broer van de dominee, een grote mitrailleur op het havenhoofd bemannen. Belachelijk natuurlijk. Ik ging daar eens per dag heen, achterop de fiets bij de djongos [huisjongen] met een stapel pannetjes, een rantang, met daarin de maaltijd voor de twee verdedigers. Op 20 februari 1942 begon de Japanse invasie op Timor. Maar hij heeft nooit een schot gelost, want de patronenband liep meteen vast. Hoorden we achteraf.”

Marijke : „Wij waren met alle vrouwen en kinderen al eerder naar Soë gebracht. In de auto met chauffeur van de Nederlandse commandant van het eiland. De hele slingerweg omhoog hebben we overgegeven van misselijkheid.”

Paul: „Maar dat deden we altijd. Toen de Japanners kwamen, zouden we verder vluchten naar Portugees Timor. We hebben het niet gehaald. De lokale bevolking was opgestookt door de Japanners, die er allang bleken te zijn geïnfiltreerd, om ons tegen te houden. Dat we werden tegengehouden door die Timorezen was best een schok.”

Marijke: „Vooral voor de zendeling in Soë want hij had nog de bijbel in de lokale taal vertaald. Dat was zijn levenswerk. We werden ruim een jaar vastgehouden in Soë. Ik herinner me vaag dat we onze vader nog een keer gezien hebben in een hospitaal, hij was gewond aan een been. Hij had een rode baard. Hij was toen 36. Toen we hem terugzagen, was hij 40 en was hij kaalgeschoren met van die grijze stoppels op zijn hoofd.”

Paul: „Hij was echt een wrak. Hij herkende ons niet meer. En wij hem niet. Hoe onze ouders dit allemaal hebben ondergaan, weten we niet. Daar is nooit over gepraat.”

Marijke: „We hebben er ook niet naar gevraagd. Maar dat was na de oorlog. We waren in september 1943 overgebracht naar het kamp Kampili bij Makassar in de buurt, op Zuid-Celebes. Daar zaten 1.600 vrouwen en kinderen uit Oost-Indonesië.”

Paul: „Vergeleken met de kampen op Java had dit kamp een relatief mild regime. Er was eten, we kregen zwemles van nonnen, en onderwijs. Mama was gediplomeerd onderwijzeres, zij gaf ook les. De Japanners beschouwden ons kamp waarschijnlijk als een modelkamp. Ze hebben vlak voor het eind van de oorlog nog foto’s laten maken om de buitenwereld te laten zien dat die Europeanen het niet zo slecht hadden.”

Marijke: „Dat viel nogal tegen. Er waren wel twee vrouwelijke artsen, maar die hadden geen medicijnen. Als een kind besmet raakte met rabiës moest de wond zonder verdoving worden schoongebrand. Afschuwelijk. Maar ja, ik kende alleen het kamp. Ik wist niet hoe de normale wereld eruitzag. Daar was ik te jong voor.”

Paul: „Een maand voor de Japanse capitulatie bombardeerden de Amerikanen het Japanse garnizoen pal naast het kamp. Ons kamp werd ook door brandbommen getroffen. Er zijn toen doden gevallen.”

Marijke: „Pas een maand na de capitulatie van Japan hoorden wij ervan. Via pamfletten. We zaten in een noodkamp van bamboe in het bos.”

Paul: „Maar er was geen feest, geen blijdschap. Er was gewoon meer onzekerheid. Buiten het kamp was de edele vrijheidsstrijd begonnen. Voor ons was het daar niet veilig. Twintig procent van de bevolking wist waar het over ging. De anderen waren rovers die keken of er wat te halen viel.”

„Uiteindelijk, vanaf 1947, woonden we in Makassar. Het nieuws over de oorlog volgde je wel, maar dat was ver weg op Java en Sumatra. Ik zat in een hbs-klas met onder anderen Winnie Habibie, de nicht van Jusuf Habibie die in 1997 nog korte tijd president werd na het aftreden van Soeharto. Ik vond haar wel leuk, maar de tijden waren anders dan nu. Er was meer afstand tussen jongens en meisjes. Bovendien: zij was moslim, ik christen. En er werd scherp op de zeden gelet. We kregen in de eerste klas van de hbs dansles. Daar gold de regel: geen huid op huid. Als het bloedheet was, dan stroopten we toch de mouwen op. Maar dan snerpte de dansmeester: ‘Heren mouwen naar beneden!’”

„De laatste twee jaar veranderde langzaam de atmosfeer. De Indonesische leerlingen wisten ook niet goed wat die onafhankelijkheid voor hen zou gaan inhouden. Dus nationalisme was voor ons geen thema. Maar in 1950 was het echt afgelopen. Ach, ik ben niet getrouwd met dat land. Ik heb er ook later voor mijn werk veel jaren doorgebracht, maar ik ben daar niet emotioneel over. Ik ben niet verindischt.”