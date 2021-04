Moeten we straks écht weer zoenen en naar kantoor?

Wat lonkt er niet allemaal aan de andere kant van de lockdown, na de zesde en laatste stap van het openingsplan? Musea, theaters, concerten, feesten! Vrienden en familie, allemaal bij jou of hen thuis. Op terrassen eten en drinken met wie je maar wilt tot laat in de avond. Winkels: weer zonder afspraak overal in. Volop onderwijs in echte klaslokalen en collegezalen. Op reis!

Maar vraag mensen waar ze het meest tegen opzien, na de lockdown, en je krijgt ook een hele reeks bezórgde reacties. Dat alles weer móét straks, dat de agenda te snel te vol zal stromen met verplichtingen, verjaardagen, vergaderingen. Dat het vast weer veel te druk wordt in de stad, de trein, de winkels, de klas, het zwembad, op kantoor, op de snelweg. Dat je een deel van al die mensen dan weer een hánd moet geven, of erger nog, dat er verwacht wordt dat je ze drie keer zoent. Nu leven we nog in zalige ‘jomo’: de joy of missing out.

Hoe voelen de mensen zich nu die bij de eerste lockdown al blij waren met de bijbehorende rust op sociaal gebied? Is het vooruitzicht dat de wereld op een gegeven moment weer opengaat voor hen extra erg? Kampen juist zij met ernstige re-entry anxiety, zoals dat zomer 2020, toen we nog geen idee hadden dat de coronatijd nog zo lang zou duren, al werd genoemd?

Ik zie er enorm tegenop dat het weer normaal wordt gevonden dat wildvreemden je drie keer zoenen

Niet per se. Neem Dylan Haanappel (29) uit Den Haag, projectleider bij IVN Natuureducatie. Vorig jaar april schreef hij nog op het blog dat hij bijhoudt over bewust leven en de natuur hoe prettig hij het vond dat zo veel sociale verplichtingen wegvielen – hij is introvert en alleen zijn doet hem goed. Hij vertelde daar ook over in deze krant. En nog steeds zegt hij: „Heel fijn dat er minder sociale druk is, minder fysieke afspraken en bijeenkomsten met grote groepen mensen.”

Maar inmiddels kijkt hij toch „enorm” uit naar het einde van de lockdown. „Ik woon samen en we werken allebei thuis, dus we zijn 24/7 samen. Gezellig, maar ik vind het ook erg vermoeiend om altijd iemand om me heen te hebben. Ik mis een plekje om me terug te trekken, om alleen te zijn.”

Wat niet helpt is dat veel dingen die hij in zijn vrije tijd graag deed, moeilijker zijn geworden of stil liggen. De klimhal waar hij graag boulderde – „Nee, daar heb je geen maatje bij nodig, het is zonder touw” – is dicht. En: „Ik ben graag veel in de natuur, maar zeker met lekker weer zijn de gebieden waar ik graag kwam helemaal vol. Ik ben wel op zoek gegaan naar kleinere, minder bekende natuurgebieden, maar ik was ook vaak moe van alle onzekerheid, dus ik had daar niet altijd energie voor.” Terwijl hij daar wel van zou opladen: „De grote stad is niet de perfecte plek voor mij.”

Station Amersfoort, 2019. Foto Robin Utrecht

Lekker anoniem

Over dat laatste denkt Carolien Linger (62), therapeute en lifecoach, anders. Zij geniet nog steeds hartgrondig van wat anderen de beperkingen van de lockdown vinden: die passen bij haar lifestyle. Maar voor haar was het wel degelijk een bewuste keuze om in een van de drukste steden van Nederland te gaan wonen: Amsterdam. „Ik had op tv gehoord dat hoe meer inwoners een stad heeft, hoe meer eenzaamheid er is”, vertelt ze opgewekt. „En ik zocht een plek waar ik rustig anoniem kon wonen. Dus ik dacht: dat doe ik.”

Haar leven verloopt nu grotendeels online, zelfs de pianoles die ze in haar vrije tijd geeft. „Heel prettig. Als ik thuis lesgeef, moet ik mijn huis aan kant hebben en nette kleren aan. Ik wil niet zeggen dat ik nu vreselijk in de rommel zit, maar dit is relaxter.” Ze gebruikt Facebook Messenger-videobellen. „Voor de eerste les stuur ik muziek en een filmpje hoe je je handen moet houden. En bij uitleg kun je de camera verschuiven van je handen naar je gezicht.”

Verder doet Linger mee met online zanggroepen en studeert ze psychologie aan de Open Universiteit. „Allemaal vanuit mijn luie stoel! Laatst had ik een driedaagse conferentie, dan zit ik gewoon thuis met thee uit deze leuke kan die nog van mijn vader is geweest.” Ze houdt hem voor haar camera. „Je kunt zelfs gewoon een boterham eten als je niet met je hoofd in beeld bent.”

Lees ook: Waarom sommige introverte mensen floreren in de lockdown

Fuck die studieschuld

Ook blogger Maaike Wind (39) vindt de rust van de lockdown best fijn, schreef ze vorig jaar al op haar site – en ook zij heeft het ook nu nog naar haar zin, maar vooral doordat bij haar tussendóór van alles is veranderd. „Ik ben introvert”, vertelt ze, „en door de lockdown realiseerde ik me hoeveel energie het mij kost om de hele dag met mensen te praten en naar mensen toe te gaan.” Dat deed ze veel: tot voor kort werkte ze als journalist bij Dagblad van het Noorden. „Maar daarna werd de lockdown heftiger en ging de kinderopvang dicht. Ik heb een zoon van bijna twee en ik ben alleenstaande moeder, ik doe alles in m’n uppie.” Dat was ineens wel heel veel werk allemaal. „Toen heb ik de boel omgegooid.” In december 2020 ging Wind uit dienst.

Eind 2019 was ze begonnen met haar website Fuck Die Studieschuld, en daaruit kwam haar nieuwe baan voort: trainingen geven over geld besparen, vooral voor studenten met een grote studieschuld. (Haar blogpost over introversie was op die site een uitstapje.) „Ik heb zelf tien jaar lang lopen prutsen met een studieschuld van meer dan 50.000 euro”, vertelt ze. „Twee jaar geleden dacht ik ineens: ik ga het zo snel mogelijk aflossen. Toen heb ik in twee jaar ruim 30.000 euro afgelost door superzuinig te gaan leven.” Ze kreeg al snel lezers die het fijn vonden dat ze er zo open over was en haar tips deelde.

Pont achter Amsterdam Centraal, 2018. Foto Olivier Middendorp

Meer thuiswerken

In haar trainingen begeleidt ze nu ruim twintig mensen tegelijk, sommige individueel en andere groepsgewijs. Bij elkaar ongeveer een halve dag menselijk contact per week, online en telefonisch. „Dus ik houd nu meer sociale energie over voor vrienden en familie en mensen die ik zelf uitkies.”

Zo heeft Wind de wereld aan de andere kant van corona voor zichzelf opnieuw uitgevonden. „Ik vond het een grote eyeopener hoeveel energie het me kostte om altijd onder de mensen te zijn. Daarom had ik nooit overwogen het anders aan te pakken. Toen ik thuis zat merkte ik pas: ik heb nu energie voor mijn vrienden over. Extravert zijn en als een extravert leven is nu eenmaal zó de standaard!”

Wind hoopt dat door de coronatijd meer mensen over dit soort dingen gaan nadenken. „Je hoeft niet meteen ontslag te nemen, zoals ik, maar misschien hoef je niet altijd op kantoor te zijn.” Haar werkgevers wilde ook altijd dat ze op kantoor kwam werken. „Je moest met mensen kunnen praten, anders kwam het niet goed. En kijk nu eens! Iedereen zit thuis. Dus misschien kun je ook drie dagen thuis werken en twee op kantoor. Sommige mensen hebben gewoon meer energie voor het werk dat ze doen als ze minder dagen op kantoor hoeven te zijn.”

Lees ook: Laten we de stilte blijven koesteren, al is ze nu soms somber makend

Liever geen handen geven

Een nieuwe balans, daar ziet ook Dylan Haanappel naar uit. Minder kantoorwerk, en misschien hoeft het niet meer zo vanzelfsprekend te zijn om in de vrije tijd veel afspraken te hebben, oppert hij. „Ik ben benieuwd hoe dat straks gaat. Ik denk dat meer mensen dan eerst straks óók af en toe een weekend leeg gaan houden.”

En Carolien Linger hoopt uiteraard dat ze haar piano- en psychologielessen online kan blijven doen. „Ik zie uit naar het einde van corona, maar alles wat ik nu online doe, wil ik zo blijven doen.” Al is het maar omdat je dan geen andere mensen hoeft aan te raken. „Daar zie ik enorm tegenop. Dat het weer normaal wordt gevonden dat wildvreemden je drie keer zoenen. Ik heb dat altijd heel erg naar gevonden; ik ben hypersensitief, dus dan voel ik dat een uur later nog. Met handen geven ook – ik gaf al nooit een hand, maar dan vonden mensen mij gek of trokken ze een raar gezicht. Of ze zeiden dat het niet erg was, maar dan merkte ik toch dat ze het gek vonden. En hoe langer je iemand kent, hoe intiemer ze willen worden. Dan willen ze je ineens omhelzen, ik heb daar echt een soort angst voor.”

Ze is benieuwd hoe dat allemaal zal gaan na corona. „Mensen zijn er nu toch aan gewend om het niet te doen, zou het straks makkelijker zijn om al dat aanraken te weigeren?”