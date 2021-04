Met de dood van Déby kan kaartenhuis Tsjaad instorten

Tsjaad, kruispunt in de Sahel en de Sahara, is een van de chronisch instabiele staten van Afrika. Jacques Chirac, oud-president van Frankrijk, zei eens over Tsjaad: „Het is geen staat, maar een door buurlanden begrensd gebied gecontroleerd door krijgsheren.” Met de onverwachte dood van president Déby vorige week dreigt het kaartenhuis Tsjaad nu ineen te storten.

Als een soort Alexander de Grote voerde president Déby vorige week, vlak nadat hij was herkozen als president, zelf zijn troepen aan toen een kogel hem dodelijk trof. Zijn zoon, generaal Mahamat Déby (38), schortte de grondwet op en nam de macht over. Er bestaan twijfels of deze machtsgreep door alle strijdkrachten wordt gesteund en of de eenheid van het leger stand zal houden.

Tsjaad is een van de armste landen ter wereld – de helft van de bevolking (bijna 17 miljoen mensen) leeft onder de armoedegrens. Door corona en de lage olieprijzen moest Tsjaad eerder dit jaar aankloppen bij het IMF voor een lening van 560 miljoen dollar. De politieke partijen zijn zwak en burgergroepen zijn altijd onderdrukt door Déby’s geheime dienst. Mede daarom braken er nooit grootschalige volksopstanden uit, zoals in Burkina Faso of Soedan. Met de beweging Iyina (‘we zijn het zat’) wilden jonge Tsjadiërs in 2018 een volksverzet entameren, maar met beperkt succes want het maatschappelijk middenveld in Tsjaad is zwak. In het uitgebroken gevecht om de macht tussen rebellen en de regering, of binnen de overheid, maken daarom niet de burgers van Tsjaad, maar de familie Déby voorlopig de dienst uit. De oppositiepartijen veroordeelden de militaire coup van (zoon) Mahamat Déby en willen een burgerregering. De vakbonden gaan staken tegen het militaire bestuur.

Stiefkind van Frankrijk

Tsjaad was altijd het ongelukkige stiefkind van het grote Franse Afrikarijk. Geen Westerse mogendheid zag het belang van het land in; het was in 1900 een van de laatste gebieden die kolonisten innamen. Bij de onafhankelijkheid in 1960 was het geen eenheidsstaat en had het geen eigen identiteit. De bevolking was een samenraapsel van zwarte Afrikanen die in het zuiden landbouw bedreven en de nomadische Arabieren en Toubous in het noorden. Een koloniale miskraam, met als enige exportproducten koeien, katoen en pinda’s.

Daarbij: in de Sahel en de Sahara lijkt alles ver weg en zonder context. Over de zandvlaktes zijn de afgelopen halve eeuw verscheidene malen stoïcijnse strijders met tulbanden en woestijnsjaals opgerukt naar de hoofdstad Ndjamena. De reddende hand bood altijd weer Frankrijk, door bommenwerpers in te zetten. Eerst ten behoeve van president Habré (1982-1990) en later voor Déby. Voor overheden zijn deze barre streken een nachtmerrie; ze kregen er na de onafhankelijkheid geen greep op. Het gezag van regeringen vervliegt in de weidsheid buiten de hoofdsteden. Dat gaf putschisten, stammilities en later radicale moslimterroristen steeds de kans fragiele staten als Tsjaad te destabiliseren en de Sahel en de Sahara in brand te zetten.

Déby wierp zich op als een baken in de strijd tegen al dat gewapende geweld in de woestijn. Zijn soldaten verwierven door hun effectieve optreden in de strijd tegen terroristen in verscheidene Afrikaanse landen het aanzien van de beste woestijnratten.

Daarmee positioneerde Déby zich als een lieveling van het Westen. De Tsjadische woestijnratten zijn nu de betrouwbaarste strijdgroep in de landen van de Sahel en de Sahara; ze nemen het op tegen allerlei soorten terroristen, zoals van Boko Haram in Nigeria. Ook vechten ze tegen uit Algerije afkomstige moslimradicalen verbonden aan Al Qaida en IS. Tenslotte maakt het leger deel uit van een coalitie van Afrikaanse en Europese landen die migratieroutes naar Europa poogt af te sluiten.

Weinig steun in de samenleving

De familie van Déby deelt al jaren de lakens uit in Tsjaad. De overleden president vestigde met zijn sterke leger een vorm van stabiliteit, al steunde die op een al te kleine basis onder bevolking. De etnische Zaghawa waartoe de familie Déby behoort, vormt een kleine minderheid van nog geen drie procent, maar wel één die de het leger domineert en Déby’s patronagesysteem controleert.

In de kleine hoofdstad Ndjamena dwingen de hitte en het zand dat door de straten waait, een laag tempo af. Iedere noodzaak of urgentie lijkt een dwaasheid. Het ligt op de rand van de Sahara, verder van zee verwijderd dan welke hoofdstad ook in Afrika. Het vormde ooit een kruispunt voor West-Afrikaanse moslims op bedevaart naar Mekka, maar verder had het weinig strategische waarde. Nu is de staatsmacht er gevestigd in handen van de noorderlingen, die er onderling om vechten in het noorden en het noordoosten.

Bij deze competitie om de macht spelen zuiderlingen nauwelijks een rol, hoewel in dat deel van Tsjaad wel de olie wordt gewonnen. Tsjaad is sinds 2000 een middelgrote olieproducent. Met 1,5 miljard vaten aan bewezen oliereserves en een productie van ongeveer 140.000 vaten per dag is het de tiende grootste olieproducent van Afrika.

De overleden president Déby senior wendde een aanzienlijk deel van de toegenomen inkomsten aan om met nieuw gekochte wapens zijn militaire positie te versterken. Met de financiën uit de olie beheerste hij een lucratief patronagesysteem. Voor sociale voorzieningen bleef weinig geld over. De vragen zijn nu of de jonge Mahamat Déby dat complexe en persoonlijke netwerk van zijn vader kan blijven beheersen, en of de eenheid van het leger, die stoelt op persoonlijke trouw aan zijn vader, niet verkruimelt. Ondertussen heeft Frankrijk zijn hoop op Déby jr. gevestigd, om orde te brengen in het losse zand van Sahel en Sahara.