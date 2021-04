Merijn de Boer wint BNG Bank Literatuurprijs

Schrijver Merijn de Boer is de winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs 2020 voor zijn roman De Saamhorigheidsgroep. Hij ontvangt de jaarlijkse literatuurprijs voor nog niet doorgebroken schrijvers, ter waarde van 15.000 euro. Dat werd deze woensdag bekendgemaakt via een livestream-uitreiking vanuit Amsterdam. De roman, een halve satire die verhaalt over de onderlinge verhoudingen in een groep Haarlemse linkse wereldverbeteraars in de jaren tachtig, werd door de jury geprezen om de „kluchtige en dan weer ontroerende wijze” waarop De Boer over zijn personages schrijft. „Wat vooral beklijft is de diepe menselijkheid van De Boers proza.”

De BNG Bank Literatuurprijs wordt jaarlijks toegekend aan een schrijver van onder de veertig, die nog geen grote literatuurprijs gewonnen heeft en nog niet doorgebroken is. Om die laatste reden deden bijvoorbeeld geprezen boeken van jonge auteurs Lize Spit (Ik ben er niet) en Marieke Lucas Rijneveld (Mijn lieve gunsteling) niet mee in de competitie. Andere genomineerden voor de prijs waren dit jaar Eva Meijer met haar roman De nieuwe rivier van en Martijn Simons voor De Hollandse droom. Simons ontving de lezersprijs, uitgevaardigd door de bankmedewerkers van de BNG Bank: een schrijfresidentie van een maand in het Noord-Hollandse Bergen.

Derde nominatie

Het was voor de derde keer dat Merijn de Boer (Heemstede, 1982) voor de prijs genomineerd was: eerder met de roman ’t Jagthuys (2016) en de verhalenbundel De geur van miljoenen (2018), maar toen greep hij naast de prijs. Het is de eerste grote erkenning voor De Boer; voor zijn debuut, de verhalenbundel Nestvlieders, kreeg hij wel al de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, een debuutprijs. Zijn derde roman De Saamhorigheidsgroep gooide bij verschijning afgelopen najaar hoge ogen in de recensies: in NRC roemde critica Judith Eiselin de „speelse, intelligente roman”, van een „meeslepend en erg geestige schrijver”. De Boer is ook nog een van de resterende zes kanshebbers voor de Libris Literatuurprijs, die over twee weken wordt uitgereikt.

De BNG Bank Literatuurprijs geldt als een van de toonaangevende literatuurprijzen voor jonge schrijvers – in het recente verleden ging de prijs naar auteurs als Nina Polak, Hanna Bervoets en Jamal Ouariachi. De jury bestond dit jaar uit de critici Arie Storm en Dieuwertje Mertens, hoogleraar Jacqueline Bel en juryvoorzitter Hetty Hafkamp, bestuurslid van het BNG Cultuurfonds.