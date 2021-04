Marcelo dreigt halve finale CL te missen omdat hij stemmen moet tellen

Real Madrid dreigt linkerverdediger Marcelo te moeten missen in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea. Marcelo is op basis van een loting geselecteerd om stemmen te tellen bij de regionale verkiezingen in Madrid. Real heeft verwoede pogingen gedaan om de Kiesraad te overtuigen van het belang van de wedstrijd, maar die blijkt vooralsnog niet onder de indruk en houdt Marcelo aan zijn burgerplicht, melden Spaanse media.

De Braziliaanse verdediger – die ook over een Spaans paspoort beschikt – is ingedeeld om op 4 mei in de Spaanse hoofdstad stemmen te tellen. Stemmen tellen geldt als burgerplicht: net als andere willekeurige burgers kan hij daarvoor worden opgeroepen. De ploeg van Marcelo speelt een dag later in Londen tegen Chelsea en door coronarestricties voor de vliegreis, is het onzeker of hij daarvoor op tijd is. De verdediger kan in elk geval niet samen met zijn teamgenoten reizen.

De autoriteiten vinden het spelen van een Europees topduel geen volwaardig excuus en stellen dat hij ook op de dag van de wedstrijd het vliegtuig kan nemen. In de eerste wedstrijd tussen Real Madrid en Chelsea (1-1) droeg Marcelo bij afwezigheid van Sergio Ramos de aanvoerdersband. De Braziliaan heeft dit seizoen geen vaste basisplaats onder Zinédine Zidane, maar werd opgesteld bij absentie van Ferland Mendy.