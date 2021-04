Zaal 4: Politiek

Zie je de kleuren van het nieuwe leven al lichten aan de horizon? Kun je je een leven voorstellen in de nieuwe, nog te bouwen Sovjetsamenleving, waarvan de Russische avant-gardekunstenaar El Lissitzky (1890-1941) in zijn zogeheten Prouns de grondvesten uitbeeldde? ‘Proun P23 – nr. 6’ is zo’n op het eerste oog totaal abstract werk. Het is een „teken van een nieuwe wereld, waaraan verder wordt gebouwd en die door mensen bestaat”. Zo omschreef Lissitzky het in 1920. Het werk en de utopische droom bleken uiteindelijk mooier dan de nieuw te bouwen Sovjet-Unie.

Als fauvistische (wilde) schilder is de Brabantse kunstenaar Jan Sluijters (1881-1957) behoorlijk braaf, ondanks zijn voorliefde voor dansen en sjansen. Zijn oeuvre bestaat uit gloeiend gekleurde landschappen, bloemstillevens, uitzinnige feesten en vooral veel portretten van society-mevrouwen. Minder bekend is dat Sluijters een jaar lang zijn woede over de Grote Oorlog en de Nederlandse neutraliteit daarover uit in snoeiharde politieke prenten op omslagen van De Groene Amsterdammer. In De Parabel der Blinden is het duidelijk waar deze door oorlogsretoriek opgehitste hongerlijders op af stevenen: een wervelende kolk bloedrood water.

Hij is een geniale kribbebijter, gelooft in niks en alles, en dat op een onstuimige manier. Erich Wichman is in zijn korte leven (1890-1929) anti-parlementariër geweest, schrijver, beeldhouwer, principieel alcoholist, oprichter van de Rapaille-partij, „met cum laude gesjeesde” student, vrouwenversierder, later ook nog fascist én kunstenaar. De kennismaking met de Duits expressionistische kunstenaarsgroep der Sturm inspireert hem. Zijn stijl is afwisselend expressionistisch, abstract (als een van de eersten in Nederland) en ook cartoonesk. Tijdens een verblijf in München in 1923 maakt hij in een woedende februariweek twintig litho’s over een volgens hem gruwelijk soort huichelaars: idealisten.

Bijna alles wat hij maakt, ademt een loden zwaarte uit. En juist met dat werk – reusachtige assemblages van autobanden, prikkeldraad, korstig geschilderde schilderijen, alles vol van inktzwarte symboliek – is Armando (1929-2018) wereldberoemd in Nederland geworden. Maar dan is er ineens die vederlichte Jan Soldaat, die altijd opgaat in de menigte, die je op feestjes over het hoofd ziet, en op het slagveld: tja, zodra hij daar een voet zet, staat hij al met één been in ’t graf. Zo tekent Armando hem drie keer op een onscherpe foto: terwijl hij loopt lost hij op in de nevel van de nacht.

Dit knellende drietal in zacht lindehout maakt Jörg Immendorff (1945-2007) een jaar nadat hij bevriend is geraakt met de Oost-Duitse schilder A.R. Penck. Penck wordt door het DDR-regime als ongewenst beschouwd. Immendorff, tijdens zijn studiejaren aan de Düsseldorfse kunstacademie nog overtuigd maoïst, groeit in de jaren zeventig uit tot de belangrijkste naoorlogse politieke schilder van Duitsland. Kunst, zo vindt hij, heeft geen doel in zichzelf, maar is bedoeld om veranderingen te bewerkstelligen. In het popperige Micha an der Grenze wordt de mens platgedrukt door twee grenswachten van twee naties die denken dat je conflicten oplost door je spierballen te laten zien.

De vreemde tragedie in Werner Tübkes (1929-2004) leven is zijn virtuoze schildertalent. Hij schildert bijna perfecte, soms aan de renaissancistische meesters van vroeger herinnerende, reusachtige tableaus, die wemelen van mensen, dieren, voorwerpen. Als je er je ogen snel over laat glijden, word je duizelig. Het communistische regime van de vroegere DDR ziet veel in hem – en zo ontstaat dé Werner Tübke, schilder van het regime, die de jonge DDR-staat nieuwe mythes, sprookjes en een duidelijk inzicht geeft in wie goed is en wie fout. Zijn succes duurt zo lang de DDR het volhoudt.

Aan de teksten van de anonieme, feministische, Amerikaanse kunst-activistische groep ‘Guerilla Girls’ heeft het nooit gelegen. Al vanaf 1985, het jaar van hun oprichting in New York, drukken ze ons met vlijmscherpe observaties en analyses de feiten onder de neus: vrouwen worden in de kunstwereld minder gewaardeerd, minder ge(re)presenteerd (behalve in hun nakie) en minder uitbetaald dan mannen. De ‘Guerilla Girls’ zijn nog steeds volop actief, gemaskerd als gorilla betreden ze kunstpodia. Hun werk vindt gehoor over de hele wereld. En ook, langzaam, in Nederland.

Guerilla Girls, ‘The Advantages of being a woman artist’ (1988, zeefdruk, 43,2 x 55,8 cm, Van Abbemuseum, Eindhoven)

En ja, dan is daar niet ineens de perestrojka. Tussen 1987 en 1991 stromen de straten in Petersburg en Moskou vol met boze en later uitbundige mensenmassa’s. Nog nooit is het in een rij zo feestelijk geweest als in die voor de eerste McDonald’s in 1990 op het Moskouse Poesjkinplein. Chto Delat (naar de titel van Lenins politieke manifest ‘Wat te doen?’ uit 1902) is een in 2003 in Petersburg opgericht collectief van Russische schrijvers, kunstenaars en filosofen die – volgens hun manifest – elke vorm van onderdrukking verwerpen. In hun films, tentoonstellingen, geschriften zijn ze provocatief, kritisch en uiteindelijk toch erg grappig. Zo ook in de perfecte opera Perestrojka-Songspiel.

Chto Delat, ‘Perestrojka-Songspiel – The Victory over the Coup’ (2008, video 28’, Van Abbemuseum, Eindhoven)

De ‘middle passage’ is de naam voor de moordende overtocht over de Atlantische Oceaan van miljoenen tot slaaf gemaakte Afrikanen naar een onbekend westelijk continent. Maar droom jezelf een ander verhaal, duw de vinger op de zere plek en breng de geest in beweging. De Nederlandse kunstenaar en activist Patricia Kaersenhout (1966) doet dat in The Dream of a Thousand Shipwrecks (2009). Uit tientallen antropologische en historische boeken snijdt ze pagina’s en maakt daar collages van. Elk vel is een kunstwerk op zichzelf; elk vel geeft een kritisch, beeldend commentaar op de witte mens, die denkt dat de wereld (en alles daarin) van hem is.

„Dagelijkse kunst”, noemt de Indiase multimedia-kunstenaar Shilpa Gupta (1976) haar werk. Geen politieke kunst, geen kunst die oproept om de barricaden op te gaan. Toch roepen haar interactieve installaties op tot barmhartigheid, empathie, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Dat doet Gupta niet eenduidig, maar altijd subtiel en in een esthetische context. Mooi voorbeeld daarvan is de geluidsinstallatie For, In Your Tongue, I cannot Fit , waarin ze tekstflarden van honderd opgesloten dichters laat prevelen, fluisteren en mompelen.

Shilpa Gupta, ‘For, In Your Tongue, I Cannot Fit, 100 jailed poets’ (2017-2018, geluidsinstallatie, Museum Voorlinden, Wassenaar)

Kunst kan de mens redden

Een maand geleden ongeveer sprak ik de jonge kunstenaar Joyce Overheul (1989). Als meisje op de grens van puberteit, zo herinnerde ze zich, was ze fanatiek in de weer geweest met de SP. Pamfletten maken voor op school, spreekbeurten houden, discussiëren. Ze was zo fel aan tafel thuis, dat haar ouders haar de bijnaam Jan Marijnissen gaven. De SP heeft Overheul inmiddels achter zich gelaten. Een carrière in de politiek ambieerde ze niet. Nee, ze had met volle overtuiging voor de kunst gekozen. Waarom? Omdat zij, „kritisch van nature”, zo zei ze, binnen de kunst alle vrijheid had om haar engagement in knetterende statements te vertalen.

Er zijn de laatste decennia – sinds de tiende Documenta in 1997 in Kassel, samengesteld door Catherine David – bibliotheken over volgeschreven. Over de historische inbedding van geëngageerde kunst, die de geschiedenis van de avant-garde grotendeels volgt. Over het waarom, als stap op weg naar sociale rechtvaardigheid. Over de noodzaak van kunst die uit haar ivoren, abstracte, formele toren kruipt en zich gaat verhouden tót… vul maar in: emancipatie van minderheden, het feminisme, het neo-liberalisme, kapitalisme, doorgedraaid individualisme, klimaatcrisis, kolonialisme en nog meer. Over de plek waar die geëngageerde, soms ook wel politieke kunst genoemd, plaatsvindt: de ja, relatief ongevaarlijke musea en presentatiepodia. De vraag die cynici vaak stellen is: helpt het? Helpen al die artistieke inspanningen, al die protesten in verbeelding gegoten, al die vergezichten op een andere toekomst die mooier is, aardiger, gelijkwaardiger, gezonder? Kunnen kunstenaars niet beter wat anders gaan doen als ze de wereld willen verbeteren of mensen willen redden?

Kunst kan als anker functioneren (sommigen noemen dat ‘hoop’)

Geen nut, wel nuttig

Het antwoord op die vraag is niet in graniet gebeiteld, en kan alleen maar subjectief zijn. Het is een vraag die je pas kunt beantwoorden als je van tevoren iets met elkaar afspreekt. Dat beeldende kunst, literatuur, film en theater geen nut moeten hebben, maar wel nuttig kunnen zijn. Dat kunst niet de wereld moet redden, maar wel een mens kan redden. Dat kunst als anker kan functioneren (sommigen noemen dat ‘hoop’), een bliksem die je treft en je op een compleet ander spoor in je denken zet.

Op wat voor manieren kan kunst dat? Met die brede vraag heb ik de depots van de gesloten Nederlandse musea doorzocht en tien kunstenaars geselecteerd van wie geen werk op zaal is te zien. ‘Kunst en engagement’ stond als houvast bovenaan mijn lijstje. Maar ‘engagement’ waaierde al snel uit naar activisme, humanisme, empathie, propagandakunst en meer.

De negentiende en daarvoor liggende eeuwen besloot ik te laten voor wat ze zijn. Natuurlijk heeft de kunst in deze eeuwen veel grandioze stijlwisselingen ondergaan en is ze in onderwerpkeuze revolutionair geweest. Denk aan Goya’s etsreeks De verschrikkingen van de oorlog (1810-1815) of Courbet, die in 1850 een armoedige begrafenis van dorpelingen op het Franse platteland zo realistisch somber schilderde dat het ontzetting in de salons veroorzaakte. Maar mijn referentie in deze noodzakelijkerwijs beperkte selectie is de moderne tijd, waarin avant-gardistische kunst gelijk is komen te staan met vernieuwing en kritiek – niet alleen op de kunst maar ook op de maatschappij.

Kunstenaars kunnen ook plotseling een verfijnde oproep doen voor een humanere wereld

Toekomst

Binnen dit onderwerp heb ik gezocht naar kunstenaars van wie ik vind dat ze een poging doen een toekomst te verbeelden. Dat kan op een manier die ik ervaar als reactionair, want de zittende macht bevestigend (Werner Tübke). Dat kan ook op een manier waarvan de reikwijdte zich pas aan je openbaart als je meer over de context en de inzet van de kunstenaar weet (El Lissitzky’s abstracte Proun bijvoorbeeld). Kunstenaars kunnen zich op een woedende manier verhouden tot de werkelijkheid en zich plotseling een heel andere stijl aanmeten (denk aan Jan Sluijters’ werk voor De Groene Amsterdammer of Erich Wichmans afgrijzen van de zo door hem gehate ‘idealisten’). Kunstenaars kunnen ook plotseling een verfijnde oproep doen voor een humanere wereld, alsof ze tussen het megalomane werk een mooie gedachte op het papier uitademden. Daaronder schaar ik het ragfijne monumentje voor de onbekende soldaat dat Armando maakte.

Attitude

Hoe meer ik het heden naderde, hoe diverser het aanbod en hoe moeilijker de keuze. Natuurlijk moest het anonieme, Amerikaanse feministische collectief The Guerrilla Girls erbij, dat nog steeds actief is en met zijn jarenlange protestacties, affiche-projecten en discussies op universiteiten en kunsthogescholen nu eindelijk bewerkstelligt dat er serieus wordt gekeken naar het aandeel vrouwelijke kunstenaars in museumcollecties.

En natuurlijk kon ook Patricia Kaersenhout niet ontbreken, die lang voordat ze beroemd werd Nederland een pijnlijke en beeldschone spiegel voorhield over de doorwerkingen van kolonialisme en racisme in onze samenleving.

Er zijn in deze selectie veel kunstenaars afgevallen, daar ontkom je niet aan. Dat is geen politieke keuze, maar het gevolg van de beperking van de ruimte.

Lucette ter Borg is historisch en filosofisch pedagoog en kunstcriticus bij NRC. Zij publiceerde twee romans en maakte diverse tentoonstellingen, o.a. over militaire ficties op drie forten in Nederland.