Kabinet zoekt randen van de grondwet op bij informeren van de Kamer

Kamerlid Pieter Omtzigt ontploft als staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) hem in het zoveelste debat over de Toeslagenaffaire laat weten bepaalde documenten van haar ministerie niet aan de Tweede Kamer te zullen sturen. „Ik moet verdorie journalist worden […] om hier een regering te kunnen controleren”, foetert Omtzigt in mei 2020. De veelbesproken CDA’er stelt dat hij als Kamerlid minder informatie krijgt dan journalisten die een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Over de discussie welke (ambtelijke) stukken wel of niet met de Kamer moeten worden gedeeld, valt veel te lezen in de maandag geopenbaarde notulen van de ministerraad. Dat is ook waarop het Kamerdebat zich deze donderdag zal toespitsen. Vragen als: wat is precies de grondwettelijke verplichting (artikel 68) van de regering om het parlement te informeren? En wat zijn de uitzonderingen die daarop kunnen worden gemaakt?

Omtzigt vroeg vaak om gedetailleerde informatie over het handelen van de Belastingdienst. En daarbij leek hij in het bijzonder geïnteresseerd in mogelijk laakbare fouten van bepaalde topambtenaren. Het wekte ergernis bij de toenmalig staatssecretaris van Financiën, Menno Snel (D66), zo valt op te maken uit de notulen van de ministerraad van 22 november 2019.

Snel wil, zegt hij daarin, vasthouden aan de stelling dat ‘bij het verstrekken van inlichtingen niet noodzakelijkerwijs ook stukken dienen te worden overhandigd’. Naar aanleiding van een verzoek van Kamerlid Omtzigt om een feitenrelaas over alles wat bij de Toeslagenaffaire is misgegaan, wil Snel ‘niet tot in detail ingaan op het handelen van betrokken ambtenaren’.

Snel heeft de stellige indruk dat Omtzigt uit is op sancties voor individuele belastingambtenaren, die bij de ontspoorde fraudebestrijding hun boekje te buiten zijn gegaan. De staatssecretaris is er veel aan gelegen ‘de discussie over individuen te ontzenuwen’. Hij is bereid hierover ‘de confrontatie niet schuwen’. Zijn strategie tegenover de Tweede Kamer krijgt steun van de rest van het kabinet.

Twee maanden later, in januari 2020, voert de Kamer een apart debat over de reikwijdte van het betreffende grondwetsartikel 68. Dit artikel stelt dat ‘de ministers en de staatssecretarissen’ aan het parlement ‘mondeling of schriftelijk de [...] verlangde inlichtingen geven, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat’.

Zoals zo vaak met wetsartikelen: het is een korte bepaling, die voor meerdere uitleg vatbaar is. Ook het kabinet-Rutte III houdt er een eigen interpretatie op na. Zo schreef toenmalig minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken (CDA) aan de Kamer dat met het woordje ‘inlichtingen’ niet zonder meer ook ‘documenten’ worden bedoeld.

Het meest gebruikte argument van de regering om niet alle gevraagde informatie te verschaffen, is de bescherming van ambtenaren. Zij moeten in vrijheid ministers kunnen adviseren en kunnen zich niet publiekelijk verdedigen. Het zijn alleen leden van het kabinet die in het parlement voor overheidsbeleid verantwoording moeten afleggen.

‘Onder artikel 68 Grondwet is het staand kabinetsbeleid’, schrijft Knops in november 2019 aan de Kamer, dat ‘stukken die zien op intern beraad geen onderdeel worden gemaakt van het debat met de Kamer’. Openbaarmaking van ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van ambtenaren zou immers ‘het goed functioneren van de departementen, bewindspersonen en ministerraad in de weg staan’. Zie hier de interpretatie van de enige beperking in het grondwetsartikel: informatie verschaffen zo lang het niet ‘in strijd is met het belang van de staat’.

Onwenselijk

Op verzoek van de Kamer gaf een delegatie staatsrechtgeleerden in aanloop naar datzelfde debat een wetenschappelijke analyse van dit kabinetsstandpunt.

De vier hoogleraren maken gehakt van de ‘afwijkende en restrictieve interpretatie’ door het kabinet van de grondwettelijke informatieplicht. Die is ‘onwenselijk vanuit het oogpunt van het goed functioneren van de verhoudingen tussen regering en parlement in de parlementaire democratie en draagt niet bij aan het vertrouwen van burgers in de politiek’.

Hun memo geeft ook antwoord op de concrete vraag of de staatssecretaris destijds de Kamer voldoende heeft geïnformeerd over de Toeslagenaffaire. Nee, oordelen de rechtsgeleerden. ‘De staatssecretaris heeft op onderdelen op een restrictieve wijze toepassing gegeven aan de inlichtingenplicht van artikel 68 Grondwet, terwijl het uitgangspunt hoort te zijn dat de Kamer zo ruim mogelijk wordt geïnformeerd [...].’

Wat kan de Kamer nog doen, als de regering volhardt in het weigeren van informatie? Op eigen houtje op zoek gaan, zoals Omtzigt suggereerde? Een Kamerlid kan, als burger, inderdaad ook een WOB-verzoek indienen. Dat is alleen een tijdrovende procedure, waarbij het kabinet meer rechtsgronden heeft om persoonlijke beleidsopvattingen weg te lakken.

De ultieme weg om informatie te krijgen, is de parlementaire enquête – en die heeft de Kamer uiteindelijk ook bewandeld. Toen het kabinet in november 2019 geen gehoor wilde geven aan het Kamerbreed gesteunde verzoek een ‘uitvoerig feitenrelaas’ te geven over Toeslagenaffaire, zette de Kamer de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aan het werk. Bij deze zogenoemde mini-enquête wist de Kamer op basis van de Wet op de parlementaire enquête informatie bij het kabinet los te peuteren – waaronder de nu geopenbaarde notulen uit 2019 – en diverse bewindspersonen en topambtenaren onder ede te verhoren.

Na dit succes heeft de Kamer ook besloten een ‘grote’ enquête naar de Toeslagenaffaire te beginnen.