Jeff Koons stapt over naar Pace Gallery

Voor Gagosian en Zwirner, twee van de grootste galeries ter wereld, zal het een schok zijn geweest. Vrijdag kregen ze een e-mailbericht van hun paradepaard Jeff Koons, de duurste levende kunstenaar op aarde. De 66-jarige Amerikaan liet hen weten over te stappen naar concurrent Pace, nog zo’n internationaal opererende mega-galerie.

De afgelopen twaalf maanden had hij door de coronapandemie tijd om na te denken wat hij nog wil met zijn loopbaan, stelt Koons in een verklaring. „Soms bevinden we ons professioneel in het leven op een kruispunt.” Een verandering van omgeving leek hem „opwindend” en zijn verhuizing naar Pace biedt hem „geweldige kansen voor de productie van zijn werk”.

De Pace Gallery, met negen vestigingen op drie continenten, heeft een lange geschiedenis in het werken met kunstenaars die zoals Koons kostbare monumentale sculpturen maken. De galerie investeert ook in collectieven die met digitale techniek kunst maken, zoals het Japanse teamLab en het Nederlandse Drift.

Lees ook dit interview met Jeff Koons: ‘Kunst is het enige van waarde’

De eerste tentoonstelling van Koons met Pace zal in 2022 plaatsvinden in de vestiging in het Californische Palo Alto. Een grotere tentoonstelling in de hoofdvestiging van de galerie in New York volgt een jaar later. Daar gaat de galerie een groot nieuw werk onthullen waar Koons al jaren aan werkt.

De Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons in 2019 in Parijs. Foto Ian Langsdon/EPA

Koons is vooral bekend om zijn monumentale werken van roestvrij staal die lijken op uitvergrotingen van opblaasbaar speelgoed. Zijn sculptuur Rabbit (1986) leverde hem de titel van de duurste levende kunstenaar op toen het metalen konijn in 2019 door Christie’s in New York werd geveild voor omgerekend 81 miljoen euro.