Hoogleraar weg bij Erasmus Universiteit na meldingen grensoverschrijdend gedrag

De Erasmus Universiteit in Rotterdam neemt per augustus afscheid van een van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde hoogleraar, die eerder zijn taken als decaan had neergelegd. Volgens een universiteitswoordvoerder is „in goed overleg” met het College van Bestuur besloten dat de man deze zomer afscheid neemt van de onderwijsinstelling. Nadat hij in maart 2020 stopte als decaan, was hij nog wel als hoogleraar verbonden aan de universiteit.

In 2019 werden twee klachten ingediend tegen de toenmalig decaan. Volgens Rijnmond gingen die over seksueel overschrijdend gedrag, maar dat kan de universiteit niet bevestigen. Het College van Bestuur stelde een interne commissie in om de klachten te laten onderzoeken. In 2020 bekeek ook een extern onderzoeksbureau de zaak, waarna de decaan volgens de universiteit zelf besloot terug te treden. Het onderzoek komt niet in de openbaarheid.

Hij besloot zijn onderzoekswerk wel voort te zetten en bleef actief in vakgroepen. Toen ook de resultaten van het externe onderzoek bekend werden bij de universiteit, is „in het belang van alle betrokken partijen en een goede afwikkeling van de kwestie” besloten „afscheid van elkaar te nemen”. De academicus werkte op de afdeling Erasmus School of Health Policy and Management.

