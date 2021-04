Het terras hoort bij Ommen – net als de jaarmarkten eeuwenlang

Al om half twaalf zit Dikky Buitenhuis op het terras van De Herberg in Ommen. En precíes om 12 uur brengt eigenaar Hans van Lingen hem een tapbiertje. Een biertje op het terras! Dat heeft Buitenhuis enorm gemist. Waarom? „Terrasbezoek is een reünie. Het is: ons kent ons. Je ziet iedereen eindelijk weer.”

Zijn vriend, Alfons van Kesteren, die naast hem zit, duikt meteen de geschiedenis in: het terras hoort bij het Overijsselse Ommen, net als de jaarmarkten (Ommer Bissingh) die er al eeuwen werden gehouden. Want waar zaten al die kooplui na het werk? Precies!

Vanaf 12 uur loopt niet alleen het terras van De Herberg vol. Álle terrassen in Ommen zijn snel vol. Aan de Markt bestellen gezinnen met kinderen pannenkoeken, langs de Overijsselse Vecht worden de eerste glazen witte wijn ingeschonken, op het Kerkplein is het koffie en bier.

Coronaregels worden overal gevolgd. Van Lingen heeft ze geprint op een stapeltje A4tjes. „Je hebt altijd mensen die in discussie gaan.” Op deze zonnige woensdag gebeurt dat niet. Terrasgasten melden zich en vullen de corona-gezondheidschecklijstjes die op elke tafel liggen in. Ze zitten twee aan twee in de zon. Gezinnen mogen met meer mensen aan een tafeltje. Een handhaver wandelt een rondje en heeft niets te doen.

De gele tafeltjes van De Herberg staan nu tot tegen de kerk. De andere cafés hebben hun terrassen ook uitgebouwd - tafels van Grand Café Jipp staan voor kledingwinkel Quattro Store. Er is ruimte genoeg. Fijn, dat geroezemoes voor de deur, zegt de eigenaresse. „De afgelopen maanden was het doodstil op het plein.”

Nynke Wink (21) rent op sneakers van de tap naar buiten en weer terug. De sfeer is uitgelaten. „Hoe gaat het Hans?”

„Ben aan vakantie toe.”

Gelach.

Of het de café- en restauranteigenaren financieel gaat helpen, valt te bezien. Op een zonnige dag kan het uit, al moet voor zessen het laatste drankje zijn ingeschonken. Als het koud is of regent, zit er buiten geen klant. „Iedereen hoopt op ruimere openingstijden”, zegt Van Lingen. „Maar er gebeurt eindelijk weer eens iets.”

Uitgelaten stemming

Eindelijk gebeurt er weer iets. Al een dag eerder typeert precies dat gevoel de uitgelaten stemming in De Herberg als Van Lingen samen met zijn personeel de regels doorneemt. „Het is niet toegestaan met tafels te schuiven”, leest Nynke hardop. „Feesten en bruiloften op terrassen zijn niet mogelijk.” Ze grapt tegen haar collega Kees Dost. „Jammer, we kunnen hier niet trouwen.”

De taps worden aangesloten, de druk op de tap is getest. Heineken, ‘Texel’ en La Chouffe kwamen er met een mooie kraag uit. Ze smaken ook goed, alles wordt getest. De druk op Mafkees was te hoog – te veel schuim. Dat is bijgesteld.

Er zijn hier ook mensen die de regels onzin vinden, maar een opstand willen ze niet

Op de gevierde eerste terrasdag zelf vinden Gerdinant (49) en Arian (53) het wel prettig dat „de terrassen weer los zijn”, maar zij vliegen er niet meteen heen. Zij zitten gewoon op een bankje en eten een broodje kip/champignons (Gerdinant) en een frietje met kroket (Arian).. Het „ kwalitaria” heeft geen terras. Het valt de twee wel op dar iedereen weer lacht. Dat is in de corona-klaagtijd wel prettig, zegt Gerdinant.

Met verbazing hebben ze op tv gekeken naar de taferelen in de Randstad op Koningsdag, waar de politie parken en pleinen moest schoonvegen. „Er zijn hier ook mensen die de coronaregels onzin vinden”, zegt Gerdinant. „Maar niemand heeft zin in een opstand.”

Terrassentournee

Marieke Oosterloo (25) maakt samen met haar vriend Ivar (25) een ware terrassentournee. Ze begonnen met een gerookte rundvleessalade en witte wijn op het terras van De Veghte, dan via een drankje bij de Herberg naar La Dolca Vita waar Ivar vroeger werkte en hij een Peroni bestelt. Stevie Gerth (24) en Mees van Opijnen (23) gaan met hen mee. De twintigers halen herinneringen op aan „het Ommen van vroeger”, van vóór corona. Toen werd er op elke Koningsdag een optocht georganiseerd waar heel Ommen, én alle aanwezige toeristen drie rijen dik naar keken, mijmeren ze. En dan stond iedereen verder die dag met een biertje in de hand te feesten.

Lees ook:Hoe Ommen de coronawinter doorkwam

Rond zessen drinkt op het terras van De Herberg een vriendinnengroepje een laatste glas. Aan de andere kant van het terras zitten nog twee jongens. Een speelt een liedje op een gitaar. Ik ben wel een beetje dronken, zegt de ander. Maar we zijn gelukkig met de fiets.