Zaal 7: Stilleven

Bas Mühern, medewerker onderzoek in het Kröller-Müller geeft een mooie omschrijving van Empaquetage : „Binnen de context van de jaren 60 is het eigenlijk een heel mooie variant op het stilleven. Je weet dat er achter die stof objecten zitten, bewegingloos, op hun plaats gehouden door de touwtjes en doeken. Wat zou het zijn? Flessen, blikjes, proppen? Of misschien toch nog spullen van waarde? Een ander kunstwerk? Het leuke van dit werk is juist dat dit precies is wat Christo doet, verhullen. De vorm en de wijze van verpakken wordt vanzelf belangrijk, en de nieuwsgierigheid groeit. Of hij nu een brug inpakt, een monument of de Rijksdag in Berlijn. Hij speelt met het verlangen om te kijken. Ons werk is een vroeg pakket, uit de tijd dat hij dit nog niet op grote schaal deed. Nog geen grote gebouwen. Een pakket, om het pakket.”

Alsof de mensen die aan deze tuintafel gezellig hebben zitten borrelen pas net zijn vertrokken, zo ziet deze installatie van Joseph Grigely (1956) eruit. Op de plastic tafel liggen blikjes bier, pistachenootjes, leeggeten druiventrossen, potloden en briefjes met teksten erop. „Now we’re talking about NJ’s Haagen Daaz”, staat er op eentje. Samen met de titel Conversations at Sutton Pond wijzen die papieren briefjes de weg naar waar dit werk over gaat: Grigely is sinds zijn tiende doof, en een groot deel van zijn kunst gaat over communicatie in stilte. Hij verzamelt de briefjes die hij gebruikt om met mensen die geen gebarentaal spreken te communiceren. En hier dus een hele tafel, daarmee wordt duidelijk: communicatie is meer dan taal alleen. (Tekst Thomas van Huut )

„Een ruimtelijk stilleven in vijf abstracte vormen, verbonden door ruimte waar ze zich in bevinden. Het zijn vooral de kleuren die de objecten doen spreken: fel geel, blauw, en rood. Alle lijken ze op iets en niets tegelijk. Zijn het door de mens gevormde objecten, gebouwen, of toch organische vormen uit de natuur?”, vroeg Jip Hinten, junior conservator van het Kröller-Müller zich af toen ze dit werk voorstelde voor de zaal stillevens. Het zijn inderdaad de vragen die opkomen bij dit werk van Kapoor (1954), waarbij dat eenzame hoopje rood behoorlijk wat onrust brengt: probeert het te ontsnappen, of probeert het weer wat te worden nadat het is platgewalst door de blauwe, stekelige bal?

Anish Kapoor, ‘Part of the Red’ (1981, triplex, gips, polystyreen, glasvezel versterkt polyester, pigmenten, 72 x 300 x 400 cm, Kröller-Müller Museum)

Het grootste deel van dit doek is níét beschilderd. In het deel dat Reinier Lucassen (1939) wel beschilderde, verbindt hij het werk van twee andere schilders: de Belgische surrealist René Magritte en de Amerikaanse pop-artkunstenaar Jim Dine. Hun namen staan er gewoon bij.

Martha Rosler (New York, 1943) maakte Semiotics of the Kitchen in 1975, maar het is duidelijk dat te weinig kookprogramma’s naar het videostilleven van Rosler hebben gekeken.

Een vrouw doet een keukenschort om om de kijker van de video het ‘a-b-c’ van de keuken uit te leggen. Ze pakt een pan, vertelt dat het een pan is, een lepel, vertelt dat het een lepel is en begint hardgrondig te roeren. Iets vergelijkbaars gebeurt met een rasp, een lepel, ga zo maar door. Het is een beetje de boze ‘ Swedish chef’ uit de Muppetshow die hier in feite het stilleven voorbereidt in een briljante parodie op kookprogramma’s.

Martha Rosler, ‘Semiotics of the Kitchen’ (1975, Van Abbemuseum, Eindhoven)

Zo vriendelijk als de kreeft Sebastiaan in De Kleine zeemeermin oogt de kreeft van Cornelie Tollens (1964) niet, maar een beetje vriendelijk kijkt die wel. Dat komt vooral door de strik op z’n kop, waarbij je je prompt gaat afvragen of de hele wereld er vriendelijker op zou worden als we er een strik op doen. Vergeleken met de foto’s die Tollens doorgaans maakt, is dit sowieso een van haar vriendelijker werken. „It’s me”, zette Tollens dan ook als hashtag bij haar Instagrampost van dit werk. Ook hier zit de tragiek van het stilleven in wat er komen gaat: de schaar in de ballon, dat kan alleen maar slecht aflopen voor iedereen.

Wat voel je bij deze wc-ontstopper met vier grote glanzende worsten? Glaskunstenaar Maria Roosen (1957) noemt haar werken Tools for feelings. Het zijn alledaagse voorwerpen, uitgevoerd in prachtig glanzend glas, bedoeld om gevoelens en verbeelding bij de toeschouwer te prikkelen. De vakkundigheid waarmee het gekleurde glas is gemaakt roept ontzag op. Roosen brak eind jaren 80 door met sensuele glazen kannen, vaak in de vorm van borsten. Verder maakte ze onder andere Medusahoofden met piemels en glazen spermatozoïden. Ook deze worsten hebben misschien een lichamelijke connotatie. „Verbeeldingskracht maakt het leven een stuk aangenamer, plezieriger en meer dragelijk”, aldus Roosen. (Tekst Thomas van Huut )

„Ik maak geen propagandakunst, ik ben meer geïnteresseerd in poëzie dan in didactiek, zei Yinka Shonibare (1962) enkele jaren geleden in The New York Times . Wie zijn poppenhuis ziet, dat een miniatuurreplica van zijn huis in Londen is, ziet dat het klopt. Het poppenhuis, dat ooit zo populair was onder de zich vervelende elite in de 18de eeuw, ademt poëzie met alleen al de stoffering. Het plaatst die poppenhuizen door de West-Afrikaanse stoffen subtiel in een ander daglicht. Het is nog meer dan poëzie, vooral „lovely irony”, zoals Shonibare in datzelfde interview uitlegt.

Dit gevaarte had waarschijnlijk net zo goed Stilleven met legerhelm of Stilleven met afgebroken verkeersbord kunnen heten. Maar Wim T. Schippers (1942) noemde het Stilleven met Peer - naar de houten vrucht die links op een schaaltje ligt: samen vormen ze een voorstelling die best op een traditioneel fruitstilleven lijkt. Kunst is een afleidingsmanouvre, zei Wim T. Schippers een keer: „Wat je doet is allemaal gekkigheid uithalen zodat je wordt afgeleid van het feit dat je doodgaat, dat het toch allemaal nergens op slaat en dat nergens iets van terechtkomt.” Je hebt als kunstenaar niks toe te voegen aan wat er al is, vindt Schippers: „Alles is er toch al.” Er is in deze assemblage ook een schilderij opgenomen: geen stilleven, maar een landschap. (Tekst Thomas van Huut )

Toen Wybrand Hendriks, de opzichter van het Kunstkabinet van het Teylers, geld meekreeg om op veilingen kunstaankopen te doen, was dit stilleven van Jan van Huysum (1682-1749) een van de duurste aankopen die hij in zijn 35 jaar als opzichter deed . 740 gulden betaalde hij in 1786 voor dit Stilleven met vruchten en bloemen . Op diezelfde veiling werd ook een tekening van Rembrandt aangeboden, ‘Christus en zijn discipelen’ heette dat werk. Hendriks nam het mee voor 60 gulden. Ruim twaalf keer zoveel had de Van Huysum gekost. Waarom het zo gewaardeerd werd? Van Huysum gaf zijn stillevens geen donkere achtergrond mee, maar deed alsof ze buiten op een balustrade stonden. Het maakte de schilderijen lichter en je waande je ook een beetje buiten.

Het stilleven: zowel een bewogen genre als de nivelleerder van kunst

Het stilleven is eigenlijk een vervelend genre. Dat werd weer eens bevestigd toen we voor deze Verborgen Schatten-special de ‘zalen’ onder de medewerkers verdeelden. Zeven van de zalen – landschappen, portretten, historische stukken, interieurs, globalisering, politieke werken en conceptuele kunst – waren direct vergeven. Het stilleven bleef ongeliefd en ongewild achter, een concept voor, zoals Goethe al schreef, de beperkte mens, voor de eenvoudigen van geest die niet veel ophebben met de verbeelding. In een tijd dat alles al lijkt stil te staan, wil niemand zich bezighouden met iets wat nadrukkelijk niet beweegt.

Ook voor corona meed ik in musea al vaak de zaal met perfecte bloemstukken, gladde schedels en fruit dat maar niet wil rotten. Wie heeft er nu zin in studies vol moraal over hoe vluchtig het leven is, de wetenschap dat overdaad schaadt en dat alles in het leven slechts ijdelheid is. Ondertussen ontbreekt ook nog eens de tragiek: geen vervallen helden, interieurs die eenzaamheid ademen, schuldig landschap, politieke wanhoop of ergerlijke koppen, maar eeuwig fris ogende vruchten en zelfs het gevogelte lijkt tevreden met zijn nieuwe bestemming. Schrijver en dichter J. Bernlef schreef ooit in zijn bundel Stilleven (1979): „Je moet uiterst stil leven om een stilleven te kunnen maken.”

Wie heeft er nu zin in studies vol moraal over hoe vluchtig het leven is?

Bernlef bedoelt het echter positief, en koppelt het idee van het stilleven aan het ultieme creëren: „Een beschreven bladzijde is een stilleven, het wit staat gelijk aan het licht, het werkelijke onderwerp van het gedicht.” En hij koppelt het ook aan persoonlijke ontwikkeling: „Alleen door wat stil ligt uiterst geduldig, voortdurend remmend en vertragend in eindeloze herhalingen vervallend, in eindeloze herhalingen vervallend, alleen zo schrijvend kan ik ontdekken wat mij beweegt.”

Wie uitgaat van de beweging áchter het stilleven, dankt niet alleen Bernlef voor zijn omdraaiing, maar beseft ook dat dankzij het stilleven kunst kon veranderen. Waar in de portretten en historische stukken toch vooral de groten der aarde lange tijd het onderwerp waren en ook de landschappen groots en meeslepend waren, bleef het stilleven in een hoekje zitten met een boodschap die voor iedereen gold: je gaat dood. Het stilleven als de nivelleerder onder de genres, een schedel hebben we immers allemaal. Bovendien was een stilleven aan de muur altijd betaalbaarder dan een portret, laat staan een schuttersstuk. Het stilleven kortom als het meest bescheiden genre onder de genres.

Dat is wat een stilleven vermag: rare verbindingen leggen, de tijd stilzetten en de realiteit met kracht verbeelden

Focussend op de beweging, bedenk je ook dat de moderne kunst een totaal andere weg insloeg dankzij het stilleven. En dan denk ik niet alleen aan Picassso en Braque, die opeens weer de charme van het stilleven inzagen (Bernlef merkte al terecht op „Braque had gelijk / alleen wat stil ligt / dient de beweging”), maar ook aan Duchamps fietswiel op krukje. Was dat er niet geweest, dan hadden we in deze special geen zaal ‘conceptuele tendensen’ gehad. In feite is het fietswiel op het krukje het ultieme stilleven: de beweging is hier voorgoed vastgezet, dat wiel komt nergens meer. Waar een stilleven de merkwaardigheid van gewone dingen toont, is zowel het fietswiel als het krukje een toonbeeld van gewoonheid, maar in combinatie verrassend. Dat is wat een stilleven vermag: rare verbindingen leggen, de tijd stilzetten en de realiteit met kracht verbeelden.

Kreeft

Dat is waarom het in deze zaal kitscherig ogende Stilleven met kreeft van Cornelie Tollens zo goed werkt. Dat overdreven rood is niet alleen een knipoog naar de rode kreeften op stillevens van weleer, maar ook naar de kokende woede van het beest. Is het boos dat het is vastgezet, niet meer tot bewegen in staat, of omdat het een strikje op het hoofd heeft? Zal het in een vlaag van woede de kerstbal kapotmaken? Of als het geen kerstbal is, de ballon? Tegelijkertijd weet dat beest ook: maakt hij datgene kapot waar hij op zit, dan is het niet alleen gedaan met zijn houvast, maar ook met zijn bestaansrecht. Immers, een kreeft alleen is een portret van een kreeft, geen stilleven meer. Terwijl je je dat allemaal afvraagt, krijg je vanzelf oog voor de tragiek van het stilleven.

De stillevens in deze zaal zijn, op dat van de achttiende-eeuwer Jan van Huysum na, bewust niet omwille van de schoonheid gemaakt. Van Huysums werk mag dan voor de hedendaagse toeschouwer geen lust voor het oog meer zijn, het is wel een werk dat halverwege de achttiende eeuw tegelijkertijd met een werk van Rembrandt werd geveild. Van Huysums werk bracht twaalf keer zoveel op en is daarmee voor de kijker van nu het ultieme symbool van vergankelijkheid: het werk heeft anno 2021 een bescheiden plekje in het depot van Teylers Museum.

In deze zaal zijn de stillevens geselecteerd op de suggestie van beweging en op de vraag waar het nu precies bij wil horen: bij het landschap (Lucassen, Kapoor, Grigely), bij het historiestuk (Wim T. Schippers), bij de toekomst (in het geval van Rosler de toekomst van de voorwerpen voorafgaand aan stillevens) of bij die van de verbeelding (Shonibare, Roosen). Of verstopt het zich voor eeuwig, zich schamend voor wat het is (Christo)? Bernlef geeft andermaal antwoord:

Hij staat voor het raam

denkt na over fruitschaal

in landschap besluit (door

werking van de spiegelruit?)

tot landschap in fruitschaal

en begint fluitend zijn werk

denkt: het lijkt wel nergens

op maar toch doet het me ergens

aan denken. Alsof je uitkijkt door een raam

zegt iemand anders later

en niets ziet alleen het vage

vermoeden dat er iets is geweest

(ik heb dat wel vaker) alsof ik

net wakker mij herinner verliefd

maar op wie alleen in de kamer

en dan voor het raam sta en kijk ik

naar buiten wat ik dan zie

is net zo verschrikkelijk wit

als dit schilderij.

Toef Jaeger is coördinator beeldende kunst en recensent bij NRC. In mei verschijnt De jongens van Barbarber, een boek over het eerste tijdschrift in Nederland met literaire readymades.