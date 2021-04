Het spookbeeld van een burgeroorlog duikt op in Somalië

Het spookbeeld van een nieuwe burgeroorlog, dat de voorbije dagen weer nadrukkelijk was opgedoken in Somalië, week woensdag enigzins terug. President Farmajo deed na de hevige gevechten van afgelopen weekend in de hoofdstad Mogadishu een concessie. Het parlement zal zaterdag opnieuw praten over de omstreden tweejarige verlenging van Farmajo’s ambtstermijn, het kan dan wel of geen toestemming geven.

Volgens de oppositie is president Farmajo geen legitieme president meer sinds hij half april een wet tekende die zijn ambtstermijn met twee jaar verlengde. Dat leidde uiteindelijk tot de gevechten van zondag. Honderden mensen waren in Mogadishu op de been en scandeerden: „We willen geen dictatuur.” Foto’s van de president werden in brand gestoken. Naar verluidt vielen hierbij enkele tientallen doden.

Kaasliefhebber

President Mohamed Abdullahi Mohamed, die als kind veel van kaas hield en daaraan zijn bijnaam ‘Farmajo’ dankt, verloor bij de gevechten zondag de controle over een deel van de hoofdstad. De eenheid van het nationale leger en politie staat nu op het spel. Soldaten van het regeringsleger trokken vanuit Hirshabelle (Zuid-Centraal Somalië) de hoofdstad binnen en namen in oppositiewijken strategische posities in.

In die wijken wonen leden van de Hawiye-clan, evenals de kopstukken van de politieke oppositie: de voormalige presidenten Hassan Sheikh Mohamud en Sheikh Sharif Ahmed. Ook houdt zich daar, met zijn clanmilitie, Sadiq ‘John’ Omar op. Dit is het onlangs ontslagen hoofd van de politie in de hoofdstad die begin deze maand met geweld een debat in het parlement over de verlenging van Farmajo’s mandaat wilde blokkeren. Regeringssoldaten die wel trouw bleven aan de president probeerden zondag tevergeefs de posities te heroveren op de dissidente soldaten.

Lees ook: Schoten bij het paleis en een land in crisis; wat ging mis met president ‘Farmajo’?

De Afrikaanse Unie, die 20.000 vredessoldaten in Somalië heeft gelegerd, evenals de Europese Unie en de Verenigde Staten die betalen voor die vredesmacht, én de VN hadden eerder de verlenging van de ambtstermijn veroordeeld en aangedrongen op spoedige verkiezingen.

Ook vertegenwoordigers van de Hawiye clan, de grootste clan in Mogadishu, tevens invloedrijk in de zakenwereld, verwierpen de verlenging. De verlenging was begin deze maand bekrachtigd door het parlement. Twee van de vijf deelstaatpresidenten waren al fel tegen en twee andere leiders van deelstaten verklaarden zich na de gevechten zondag onder grote internationale druk voorstander van snelle verkiezingen.

Lappendeken

Na het uitbreken van een burgeroorlog dertig jaar geleden was Somalië in talrijke clandomeinen uiteengescheurd. Om die lappendeken weer bijeen te naaien werd onder buitenlandse begeleiding een sterk gedecentraliseerd federaal stelsel op clanbasis geïntroduceerd. Dit federale stelsel heeft evenwel geleid tot een machtsgevecht tussen de deelstaten en het centrale gezag.

Lees ook: Ruzie tussen Somalië en Kenia zet stabiliteit van Oost-Afrika op het spel

Traditionele scheidslijnen tussen clans spelen daarbij op. Ruzie over wat voor verkiezingen er moeten plaatshebben bracht de antagonistisch politici vervolgens in gevechtsmodus.

De afgelopen jaren vonden er indirecte verkiezingen plaats, maar Farmajo wil terug naar een stembusgang waaraan iedere burger mag deelnemen. De verkiezingen hadden in december moeten beginnen, op 8 februari zou de gekozen president dan bepaald moeten worden. Het ging allemaal niet door: de partijen konden het niet eens worden over de organisatie van de verkiezingen, waarna de al heersende spanningen escaleerden.

Somalië ligt langs een strategische zeeroute en de aan Al Qaida gelieerde terreurgroep Al Shabaab is actief in het overgrote deel van het uitgestrekte land. Het huidige gevaarlijke machtsspel heeft daardoor gevolgen voor de gehele Hoorn van Afrika, die door machtsconflicten in Ethiopië en Soedan al uiterst instabiel is. Regeringstroepen die tegen president Farmajo zijn, en die zich dit weekend in de strijd in Mogadishu mengden, lieten naar verluidt de steden Baidoa en Dhusamareeb onbeschermd achter voor Al Shabaab.