Zaal 1: Landschappen

Het Kröller-Müller Museum is gezegend met een fraaie beeldentuin, een soort openluchtdepot waar weerbestendige beelden permanent buiten staan. Een van de recentste toevoegingen aan die tuin is een landschap in zichzelf: een kunstwerk in de vorm van een tuin. La Saison des Fetes van de Franse kunstenaar Pierre Huyghe is een kunstwerk in oplage en kan dus in theorie overal worden aangelegd. Eerder maakte hij een versie voor het Reina Sofia in Madrid. De tuin is aangeplant als een soort kalender, met twaalf segmenten die opeenvolgend tot bloei komen. De 45 verschillende soorten planten verwijzen naar festivals uit de hele wereld. Van palm tot klaver en klaproos, van Chinees Nieuwjaar tot de Franse viering van 1 mei en de zonnewende. De bloeiende gewassen verbinden zo mensen en culturen over de hele wereld.

Voor de serie Fatigues, die Tacita Dean in 2012 toonde op de Documenta in Kassel, tekende de Britse kunstenaar ter plekke een serie indrukwekkende landschappen. Als decor dienden de muren van een voormalig belastingkantoor, die bedekt waren met schoolborden waarop Dean met wit krijt virtuoos haar berglandschappen had aangebracht. De inspiratie putte ze uit filmbeelden die een Afghaanse cameraman op haar verzoek in de omgeving van Kabul had geschoten. Op de bovenverdieping sierden de besneeuwde bergtoppen van de Hindu Kush-regio de wanden, beneden stroomde de Kabul-rivier, die zich voedt met het smeltwater uit deze bergketen. Zo ontstond er als vanzelf een verhaallijn in de ruimte, die nog eens versterkt werd door de krabbels, notities en regieaanwijzingen.

Het is de verwondering van iedereen die voor het eerst vliegt: je kijkt uit het raampje en bevindt je plots boven de wolken. De horizon is niet langer de grens tussen land en lucht, maar tussen het strak-witte wolkendek en de ruimte. De reislustige kunstenaar JCJ Vanderheyden (1928-2012) kon van het uitzicht geen genoeg krijgen en maakte het vliegtuigraam tot thema van vele fotowerken en schilderijen. Op groot en klein formaat schilderde hij het keer op keer, vaak geabstraheerd tot een wit en blauw vlak, afgesneden door een rand van het raam. Vaak is de horizon gekromd of staat die scheef, wat het gevoel van vliegen alleen maar versterkt.

Walter De Maria (1935-2013) was een van de eerste kunstenaars die grootschalige landschapskunst voor zich zag. Al in 1959 beschreef hij een kunsthappening waarbij het graven van gaten met bulldozers tot kunst zou worden verheven. Zijn land-artwerk The Lightning Field (1977) in New Mexico is nog altijd een van de klassiekers in de landschapskunst. Dat afgelegen stuk grond in de woestijn bestaat uit 400 roestvrijstalen palen, perfect uitgelijnd in een raster van één kilometer bij één mijl. Afstanden, getallen en berekeningen vormen een rode draad in De Maria’s oeuvre. Zo boorde hij voor Vertical Earth Kilometer (1977) een bronzen staaf een kilometer de grond in, in het Duitse Kassel. En in New York brak hij zo’n zelfde staaf in stukken van twee meter, voor The Broken Kilometer (1979). Het Stedelijk heeft daar een iets handzamere variant van in de collectie: twintig massief brozen staven vormen samen een vloersculptuur dat zich uitstrekt als een eindeloos landschap.

Met zijn figuratieve, expressionistische stijl blaast René Daniels (1950) in de jaren zeventig de landschapschilderkunst nieuw leven in. Motieven als zwanen, mossels, vissen en schelpen keren veelvuldig terug in zijn composities. Ook het scheepje op zee is een thema dat hij meermalen schildert. Wat hij precies met die motieven bedoelde, is nooit helemaal duidelijk. Daniels’ werk is raadselachtig en poëtisch, nooit eenduidig. Zo kunnen vissen die elkaar opeten, verwijzen naar de moordende concurrentie in de kunstwereld. Dit eenzame bootje zou een verwijzing kunnen zijn naar collega-kunstenaar Bas Jan Ader, die enkele jaren eerder op zee vermist raakte. Een hersenbloeding maakt in 1987 een eind aan Daniels’ artistieke loopbaan, maar het werk van Daniels is nog altijd van grote invloed op jonge schilders.

Al ruim een halve eeuw wandelt de Britse kunstenaar Richard Long (1945) de wereld over. Onderweg laat hij sculpturen achter, van steen of hout of zand, die hij vervolgens fotografeert om ze later in musea te kunnen tonen. Soms neemt hij de natuur ook zelf mee het museum in en bouwt hij geometrische installaties van leisteen, basalt of stukken aangespoeld hout. Het Van Abbemuseum bezit zo’n houtwerk, Wood Circle uit 1977, dat uit 840 takken van verschillende afmetingen bestaat. Het is een kunstwerk in de vorm van een legpuzzel , waarvan alleen de afmetingen vastliggen. Binnen de cirkel van zeven meter doorsnee kunnen de takken willekeurig worden neergelegd. Al dienen ze, volgens de voorschriften van de kunstenaar die in een certificaat zijn vastgelegd, wel gelijk verdeeld te zijn. De takken mogen elkaar nergens raken.

In de jaren zestig begon landbouwer Albert Waalkens op zijn boerderij in Finsterwolde een galerie waarvoor hij vele internationale kunstenaars uitnodigde. Zo ook de Amerikaan Dennis Oppenheim, een van de land-artkunstenaars die in die jaren de museumzalen verruilden voor het weidse landschap. Oppenheim instrueerde Waalkens vanuit de lucht om vijf hectare akkerland in parallelle lijnen te ploegen en in te zaaien. Vier maanden later werd het graan in de vorm van een kruis geoogst onder het motto ‘Canceled Crop’. De luchtfoto’s die Oppenheim er vervolgens van maakte, toonden de geometrische composities in hun volle omvang. Monsters van het graan werden wereldwijd verspreid en op exposities getoond, onder meer in het New Yorkse MoMA.

Sunset Boulevard in Los Angeles is vele kilometers lang en Ed Ruscha (1937) fotografeerde in 1966 ieder detail aan weerszijden van het deel in Hollywood dat Sunset Strip wordt genoemd. Ver voordat Google dat deed met zijn streetviews bracht de Amerikaanse kunstenaar zo een hele straat in kaart. Maar het was Ruscha niet alleen om puur documentaire doeleinden te doen. Zijn boek, goedkoop uitgegeven als een zwart-witte leporello die uitgeklapt ruim 7,5 meter meet, was tegelijk een conceptueel statement: een landschap in boekvorm. En omdat het in grote oplage kon worden uitgegeven, is het tevens een democratisch kunstwerk, dat wereldwijd in vele museumcollecties te vinden is.

Eind negentiende eeuw woonde Jan Toorop (1858-1928) enkele jaren in Katwijk aan Zee, onder meer in de door J.J.P. Oud ontworpen Villa Allegonda. Daar, op de kop van de boulevard, keek hij uit op de Noordzee en op de sluizen van Katwijk. Onder invloed van Franse pointillisten als Georges Seurat schilderde Toorop zijn uitzicht in talrijke kleine stippeltjes , die van dichtbij uit primaire kleuren bestaan en zich van veraf optisch mengen tot kleurvlakken. Voor de pointillisten was de zee een ideale omgeving. De reflecties van water, licht en lucht zetten ze met hun stippelmethode om in landschappen die lijken te zinderen in de zon. Zo ook Toorop, die op dit schilderij de sfeer van stuivend zand en sprankelend water prachtig weergeeft.

Grillige rotsen, woeste golven, duistere grotten, dreigende wolkenluchten – de landschappen die de Franse schilder Gustave Courbet (1819-1877) halverwege de negentiende eeuw schilderde, hebben vrijwel altijd iets duisters. De zon die op de doeken van zijn jongere impressionistische collega’s bijna altijd schijnt, is bij hem meestal afwezig. Zo ook op dit wat sombere schilderij van de bron van de rivier de Loue in het Franse Juragebergte. Je voelt haast de klamme vochtigheid die er van de rotsen druipt. Courbet maakte in totaal dertien schilderijen van de rivier. Wie nu de vallei van de Loue bezoekt, zal zien dat de brug over de bron er nog precies zo bij ligt als Courbet hem anderhalve eeuw geleden schilderde.

Het mooie van land art: je vormt zelf wat je ziet

Ergens in het depot van het Van Abbemuseum in Eindhoven staat een stapel dozen met daarin allemaal losse takken, 840 in totaal. Ze zijn zorgvuldig gerangschikt op grootte en netjes schoongemaakt. Het is niet echt het soort verzameling dat je verwacht in de schatkamer van een kunstmuseum. Toch kun je er, met de juiste instructie, een schitterend kunstwerk van maken.

Ik zag het in 2015 zelf gebeuren, toen ik een tentoonstelling met landschapskunst mocht samenstellen in Kunsthal Kade. De dozen met takken kwamen als bruikleen naar Amersfoort, vergezeld door een medewerker van het Van Abbemuseum, die in een dag tijd de takjes als een puzzel in elkaar paste. Zo ontstond Wood Circle (1977) van de Britse kunstenaar Richard Long, een vloersculptuur met een diameter van zeven meter. De grillige takken golfden vanuit het middelpunt alle kanten op. En toch zat er een wetmatigheid in hun patroon, zoals je dat ook zo mooi kunt zien bij een dennenappel of ananas.

Het is dezelfde schoonheid die ik ook zo kan waarderen in een pas geploegde akker. Wat een boer met zijn tractor aan lijnen tekent in het landschap is eigenlijk pure geometrische kunst. Dat zag de Amerikaanse kunstenaar Dennis Oppenheim ook, toen hij in 1969 naar het Groningse platteland kwam en boer Albert Waalkens, tevens galeriehouder, vanuit een vliegtuig instrueerde om zijn akker nu eens niet in rechte lijnen, maar al meanderend om te ploegen en in te zaaien. Het patroon van de parallelle lijnen ontleende Oppenheim aan de bochten in de weg tussen Finsterwolde en Nieuweschans, waar de graansilo van boer Waalkens stond. Van de prachtige golven die dat opleverde, maakte Oppenheim luchtfoto’s, die nu te vinden zijn in de collecties van onder meer het Stedelijk Museum en Tate Modern.

Land-artkunstenaars begonnen het landschap te gebruiken als een soort schildersdoek

Land art

De Groningse akker is vast lang geleden alweer rechtgetrokken, maar die foto’s zijn een bewijs van een speelse, frisse wind die de kunstwereld eind jaren zestig op zijn kop zette. Land-artkunstenaars als Dennis Oppenheim en Walter De Maria begonnen het landschap – en dan liefst verlaten plekken als Amerikaanse woestijnen – te gebruiken als een soort schildersdoek. Tot pakweg de jaren zestig was het landschap een traditioneel genre in met name de schilderkunst. Gras, bomen, lucht en licht, gevangen in olieverf. Maar in de tweede helft van de twintigste eeuw begonnen kunstenaars dat landschap ook zelf als materiaal in te zetten. Een kunstenaar als Richard Long gebruikte de aardse materialen die hij vond tijdens zijn vele wandelingen – klei, takken, stenen – om ermee te beeldhouwen in het landschap. Zijn collega Michael Heizer groef met bulldozers en dynamiet diepe geulen in hoogvlaktes. En tijdgenoot Robert Smithson bouwde in 1970 een spiraalvormige pier in een zoutmeer in Utah – allemaal mega-kunstwerken die alleen vanuit de lucht in hun volle glorie te bewonderen waren.

Die outdoorsculpturen laten zich natuurlijk moeilijk vangen in een museumzaal als deze. De meeste land art in de Nederlandse museumcollecties bestaat uit documentatie, zoals foto’s, schetsen en video’s. Het is geen toeval dat de opmars van nieuwe media als fotografie en video eind jaren zestig gelijk opging met de komst van nieuwe, vrijere vormen van landschapskunst. Met handzame camera’s kon er opeens verslag worden gedaan van avontuurlijke reizen. Het leidde ook tot meer conceptuele kunstwerken, zoals Ed Ruscha’s leporello Every Building on the Sunset Strip uit 1966, dat uitgeklapt ruim zeven meter lang is – een roadtrip in boekvorm. Om het te maken, monteerde Ruscha een camera op een pick-uptruck en fotografeerde zo de gebouwen aan weerszijden van Sunset Boulevard in Los Angeles, ver voordat Google Streetview hem dat nadeed.

Waren het eeuwenlang vooral de kunstenaars zelf die op reis gingen en via hun tekeningen en schilderijen verslag deden van de landschappen die ze tegenkwamen, met de komst van land art werd de toeschouwer zelf gestimuleerd om op reis te gaan. De ervaring van het reizen werd onderdeel van de kunstbeleving. „Mijn werk is geen conceptuele kunst”, zei Michael Heizer over zijn woestijngeulen. „Je moet er echt heen om het te zien.” James Turrell, maker van lichtkunst in onder meer vulkaankraters, verwoordde het zo: „Het is het verschil tussen naar voetbal kijken op de televisie en het zelf spelen. Het is jouw kijken, jij vormt zelf wat je ziet.”

Geen museumbezoek kan tippen aan het euforische gevoel dat je hebt als je na een halve dag rijden over stoffige zandwegen aankomt bij een kunstwerk

Horizon

Mijn meest intense kijkervaringen hebben altijd iets te maken met landschappen. Bij museumbezoek wordt mijn blik vrijwel automatisch naar horizonnen getrokken. Zeker wanneer je ver van huis bent, en in een vleugel met Hollandse meesters opeens een bekend duingezicht of Ruisdael-achtige wolkenlucht ontdekt. Zo fijn, die sensatie van herkenning, door de eeuwen heen. Ook nu, voor dit virtuele museum, was ik misschien wel het meest geraakt door een mij onbekend schilderijtje uit 1898 van Jan Toorop van de sluizen bij Katwijk. Het is precies de plek waar ik regelmatig met mijn paard het strand op rijd. Er lijkt in die ruim honderd jaar niets veranderd.

Toch kan geen museumbezoek tippen aan het euforische gevoel dat je hebt als je na een halve dag rijden over stoffige zandwegen aankomt bij een kunstwerk dat daar een halve eeuw eerder in de woestijn is gebouwd, speciaal voor jou, zo lijkt het. Of wanneer je, zoals bij Walter De Maria’s The Lightning Field in New Mexico, 24 uur wordt achtergelaten in een blokhut, zodat je bij zonsopkomst de perfecte lichtval op het veld vol stalen buizen kunt waarnemen. Het doet iets met je beleving van kunst als je er zoveel moeite voor hebt gedaan om er te komen. Verstopt in de collectie van het Stedelijk Museum zit een mooie vloersculptuur van Walter De Maria, Apollo’s Ecstacy uit 1990, die vanwege zijn enorme omvang haast nooit te zien is. Maar vergeleken bij het kilometers grote bliksemveld in New Mexico is het toch niet meer dan een voetnoot.

Ook dichter bij huis kun je die intense kunstbeleving opdoen. Afgelopen weekend maakte ik een mini-roadtrip door Flevoland en laste een tussenstop in bij de pier die Paul de Kort in 2016 bouwde in het Zwarte Meer. Het kaarsrechte wandelpad ernaartoe, tussen twee perfect geploegde akkers door, is een kilometer lang. Bij iedere stap stijgt je verwachting, de spanning bouwt zich op. Een hoge dijk verhult tot het laatste moment het uitzicht. En dan, na de laatste klim, is er die prachtige beloning: een smalle pier die richting de horizon reikt, omhelsd door niets dan lucht, wolken, water en het oorverdovende gekwetter van vogels.

De Kort liet zich voor dit kunstwerk inspireren door de serie Pier en Oceaan (1914-1917) die Piet Mondriaan in het Zeeuwse Domburg maakte. Maar hier, zwevend boven het water, zie ik een lijn die verder teruggaat, via de pier van Smithson en de sluizen van Toorop naar de wolken van Ruisdael.

Sandra Smallenburg is kunsthistoricus en Chef Cultuur bij NRC. In 2015 schreef ze het boek Expeditie land art en maakte ze de gelijknamige tentoonstelling in Kunsthal Kade, Amersfoort.