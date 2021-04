Het informeel onderwijs verdient meer erkenning

Er moet meer ruimte komen voor informeel onderwijs. Elke gemeente kan hierbij een actieve rol spelen. Lokale verenigingen en belangengroepen kunnen uitgenodigd worden om met initiatieven te komen voor het aanbieden van informeel onderwijs. Vormen van huiswerkbegeleiding kunnen in elke gemeente voor veel kinderen toegankelijk gemaakt worden.

Zeki Arslan is onderwijsdeskundige.

Door Covid-19 zijn ook veel scholen gesloten en werd het voor kansarme kinderen nog moeilijker. Zonder onorthodoxe maatregelen zal deze ongelijkheid niet op korte termijn veranderen. Er komt 8,5 miljard euro voor het onderwijs bij. Het is belangrijk om dat ruime budget ook in te zetten, en initiatieven tot informeel onderwijs te honoreren om kinderen rechtstreeks te helpen. Er moeten meer initiatieven gestimuleerd worden die hulp bieden aan kansarme kinderen, niet uit zakelijk belang, maar uit betrokkenheid.

Over het informeel onderwijs is de afgelopen weken veel ruis ontstaan. De term ‘schaduwonderwijs’, die nu meestal gebruikt wordt om informeel onderwijs aan te duiden, heeft een negatieve lading gekregen. Inspecteur-generaal Alida Oppers gebruikt ook deze term in de laatste rapportage Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie waarover ze door NRC werd geïnterviewd. De term schaduwonderwijs wordt gebruikt voor zowel het commercieel aanvullende onderwijs als voor het niet-commerciële, vrijwillig gegeven aanvullend onderwijs (bijlessen), en dat is verwarrend. Het doel van de discussie moet zijn hoe informeel onderwijs effectief ingezet kan worden om de kansenongelijkheid te verkleinen. Het is onjuist om te zeggen dat door het commercieel aanvullend onderwijs (huiswerkinstituten, particuliere bijlessen, etc.), het informeel onderwijs geen bijdrage kan leveren om de kansenongelijkheid te verkleinen.

Initiatieven van onderop

In de jaren negentig zijn er in Nederland verschillende initiatieven ondernomen, onder andere door migrantengroepen die kinderen buiten het reguliere onderwijs om hielpen via aanvullend onderwijs. Een aantal van deze vormen van informeel onderwijs is in 1999 beschreven in een publicatie die in opdracht van het ministerie van Onderwijs tot stand kwam. Sommige van de toen aangehaalde voorbeelden gaan nog steeds op. Het gaat dan om kinderen van ouders met een laag inkomen die zelf weinig onderwijs genoten hebben en daarom minder goed in staat zijn hun kinderen bij onderwijstaken te ondersteunen.

Destijds schreef de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs Karin Adelmund (PvdA): „Dat het van wezenlijk belang is, dat er ruimte is voor initiatieven van onderop.” Dat zou vandaag de dag schaduwonderwijs genoemd worden. In 2014 is er een poging ondernomen om helderheid te krijgen over de betekenis en de rol van het informeel onderwijs bij de bestrijding van kansenongelijkheid en nog steeds ben ik overtuigd van de waardevolle bijdrage van die rol.

Lerarentekort

Een van de kenmerken van informeel onderwijs, zoals destijds beschreven, is dat deze vorm van onderwijs gegeven zou moeten worden door betrokken mensen, die geen financiële drempels creëren om kinderen te helpen. De verwarring die nu is ontstaan, wordt nog vergroot doordat er gefocust wordt op de commerciële kant van aanvullend onderwijs.

Wat relevant blijft, is hoe wij goed aanvullend onderwijs (informeel onderwijs) zo kunnen organiseren, dat dit voor iedereen toegankelijk en te vinden is. Door het blijvende lerarentekort neemt de kansenongelijkheid namelijk steeds verder toe. In 2018 vertrokken er in de grote steden 818 leraren uit het basisonderwijs. Daar zijn 448 leraren voor in de plaats gekomen. Dat betekent dat maar de helft van de vertrekkende leraren vervangen is. We weten: hoe groter het lerarentekort, hoe meer scholen in wijken met kansarme kinderen hierdoor getroffen worden. Dus een implementatie van meer informeel onderwijs is nu juist aan de orde om de kansen van alle leerlingen te vergroten en verduurzamen.