Het gevaar van vaccinnationalisme

„Niemand is veilig voordat iedereen veilig is.” Het is een veel gehoorde, maar onwelkome wijsheid voor overheden die het al moeilijk genoeg hebben om hun eigen bevolking te vaccineren, laat staan die van andere landen. Vaccinnationalisme domineerde het afgelopen jaar dan ook het handelen van rijke landen.

De crisis die nu in India woedt, waar een nieuwe coronavariant huishoudt, kan daar enige verandering in brengen. Maandag werd bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden de zestig miljoen doses AstraZeneca die in de VS op de plank liggen of in productie zijn, wil delen met landen die ze harder nodig hebben.

Een van die landen is India, zei Biden, al is nog onbekend hoeveel doses het krijgt en wanneer. Eerder ‘leenden’ de VS wel 4 miljoen doses aan directe buurlanden Canada en Mexico. Dit is de eerste keer tijdens deze pandemie dat een land een omvangrijke hoeveelheid vaccins gaat delen.

De crisis is dan ook compleet in India. Beelden van rokende crematieplaatsen, noodgedwongen aangelegd in parken en op parkeerplaatsen, gaan de wereld over. Op Twitter smeken Indiërs met zieke ouders of iemand hen aan zuurstof of een ziekenhuisbed kan helpen.

Een nieuwssite uit de deelstaat Andhra Pradesh publiceerde een video van twee jonge zwagers op een motorfiets die het lichaam van hun overleden (schoon)moeder tussen hen in geklemd vervoeren, bij gebrek aan een ambulance of lijkwagen.

Hele wereld geraakt

De situatie in India is „erger dan hartverscheurend”, zei directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag. Voor Biden zal de humanitaire situatie echter niet het enige argument zijn om vaccins met India te delen. Ook een land waar het vaccineren goed gaat, zoals de VS, zal altijd maar moeten afwachten of zijn vaccins blijven beschermen tegen nieuwe varianten die ontstaan in landen met een lage vaccinatiegraad. Dat is de les van de varianten die eerder opdoken in coronabrandhaarden als het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië.

Over de risico’s van de nieuwe Indiase variant is nog maar weinig bekend. Toch hebben onder andere het Verenigd Koninkrijk en Nederland passagiersvluchten uit India uit voorzorg stilgelegd. Zolang grote delen van de wereld nauwelijks vaccineren, zullen er vermoedelijk nieuwe varianten opduiken en zullen dit soort ingrepen steeds opnieuw nodig worden geacht. En naarmate het prikken vordert in rijke landen, wordt het verschil in vaccinatiegraad met de grote groep achterblijvers steeds duidelijker.

Lees ook: Pandemie dwingt trots India weer buitenlandse hulp te accepteren

In India zijn tot nu toe 148 miljoen doses gezet, goed voor 5 procent van de bevolking. Dat is lager dan het wereldwijde gemiddelde van 7 procent, en veel lager dan de 36 procent in de VS. Maar het percentage ligt veel hoger dan in de meeste Afrikaanse landen, waar over het algemeen minder dan 1 procent van de bevolking is ingeënt. Dat geldt ook voor landen in Centraal-Azië en het Midden-Oosten.

De huidige gezondheidscrisis in India heeft rechtstreeks gevolgen voor die laatste groep landen. Zij zijn afhankelijk van Covax, de samenwerking tussen WHO en andere organisaties die vaccins inkoopt voor arme landen. Covax leunt zwaar op de AstraZeneca-vaccins die worden gemaakt in het Serum Institute of India, de grootste vaccinfabrikant ter wereld. Deze doses mogen van de Indiase overheid nu nauwelijks meer het land uit, waardoor veel landen nog bijna geen vaccins hebben gekregen. Volgens berekeningen van de Britse krant The Guardian heeft Covax pas een vijfde van de geplande leveringen ontvangen.

Patenten opschorten helpt écht

India is niet uit de brand als de VS hun overschot aan AstraZeneca naar New Delhi sturen; daarvoor is de bevolking van ruim 1,3 miljard mensen te groot. Biden heeft al het exportverbod op vaccingrondstoffen opgeheven, waardoor het Serum Institute zijn productie kan opvoeren. Dat vergt echter enige aanlooptijd.

De VS hebben deze week besloten miljoenen doses vaccin naar India te sturen

Wat – op termijn – echt kan helpen, is een tijdelijke opschorting van de patenten waarmee farmaceutische bedrijven hun vaccins beschermen tegen kopieergedrag. In oktober dienden India en Zuid-Afrika een verzoek daartoe in bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Als landen zelf vaccins kunnen produceren, hoeven ze niet meer achteraan te sluiten in de rij bij de patenthouders, is de gedachte. Het voorstel krijgt momenteel steun van zo’n zestig landen, en van een groep van 170 wereldleiders en Nobelprijswinnaars.

Tegenstanders zijn de farmaceutische bedrijven en rijke overheden, waaronder de VS, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Zij vrezen dat opschorting de innovatiedrang van farmaceuten belemmert en dat die bij een volgende pandemie het misschien niet rendabel vinden om überhaupt een vaccin te ontwikkelen.

Een vergelijk zal niet makkelijk worden gevonden. „Het gaat uiteindelijk om het redden van levens, niet om het beschermen van systemen”, zegt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen in een verklaring. Volgens de farmalobby is het voorstel juist „contraproductief”.

De Indiërs die nu in nood zijn hebben weinig aan deze discussie. India rapporteerde woensdag zijn tweehonderdduizendste Covid-19-dode. Het werkelijke dodental ligt waarschijnlijk veel hoger.

In India is het nu jagen op zuurstof: ‘Help, mijn familielid stikt’

Coronagolf Extra crematoria NEW DELHI. Op veel plaatsen in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn in allerijl extra plaatsen aangelegd voor het cremeren van de talrijke doden als gevolg van de hevige nieuwe golf in de pandemie. De officiële crematoria konden bij lange na niet meer voldoen aan de behoefte. In sommige gevallen werden er naast bestaande crematoria nieuwe verbrandingsplekken gecreëerd maar soms gebeurde dat ook in openbare parken. Hout van bomen uit de parken wordt nu soms gebruikt voor de brandstapels, waarop vooral hindoe's bij voorkeur worden gecremeerd. Nog altijd zijn er in veel ziekenhuizen, ook elders in India, tekorten aan medische zuurstof. Daardoor kunnen veel patiënten met acute coronaklachten niet behandeld worden. Ze zijn dan vaak gedoemd te stikken. Een 85-jarige man in de stad Nagpur die al was opgenomen groeide uit tot een held: hij besloot zijn bed aan een 40-jarige man af te staan. Niet lang daarna overleed de oude man.