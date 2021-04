Het corona-effect: werknemers melden zich minder vaak ziek, maar blijven wel langer weg

Mensen werken thuis, houden afstand en wassen misschien net wat vaker hun handen. Niet alleen corona, maar ook verkoudheid en griep krijgen daardoor weinig kans om doorgegeven te worden. Dat is merkbaar in het ziekteverzuim. Het aantal ziekmeldingen in de eerste twee maanden van dit jaar halveerde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, nog voor corona. Dat melden dienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare die samen het verzuim van 1,5 miljoen mensen registreren.

Ook branchegenoot Arbo Unie ontving de afgelopen maanden fors minder verzuimmeldingen, zo blijkt uit zijn cijfers. Deze arbodienst ondersteunt ruim 1,2 miljoen werkenden en meer dan 12.000 organisaties.

Die daling komt niet alleen doordat een griepepidemie uitbleef als gevolg van de lockdownmaatregelen, maar mogelijk ook doordat werknemers en werkgevers vaker met elkaar praten over tegengaan van verzuim. Dat zegt Willem van Rhenen, hoogleraar aan de Nyenrode Universiteit en als stressexpert en bedrijfsarts verbonden aan Arbo Unie. „Er wordt gedacht in mogelijkheden: wat kan iemand nog wel doen zonder zich ziek te hoeven melden? Ook voor corona zag je dat het aantal meldingen voor kort verzuim [minder dan zes weken] daardoor al daalde.”

Eind vorig jaar namen Nederlandse werknemers juist meer ziektedagen op dan normaal, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober, november en december 2020 lag het ziekteverzuim op 4,9 procent, het hoogste sinds 2002. De cijfers zijn in het vierde en eerste kwartaal (herfst en winter) altijd iets hoger dan in de andere kwartalen. Juist daarom is de halvering van begin dit jaar opvallend, ook al geldt ze niet voor alle groepen werknemers. Het verzuim binnen de gezondheids- en welzijnszorg blijft met 5,9 procent in februari onverminderd hoog.

Duur van verzuim neemt wel toe

De gemiddelde duur van het ziekteverzuim is wel toegenomen. Doordat mensen met lichte klachten zich minder vaak ziek melden, is het aandeel van verzuim vanwege ernstige en complexe aandoeningen, zoals kanker, hart- en vaatziekten of psychische klachten, groter geworden.

Een andere verklaring voor het langere verzuim is dat veel ziekenhuizen reguliere zorg uitstellen ten behoeve van Covid-zorg. Volgens Truus van Amerongen, bedrijfsarts en medisch directeur van ArboNed, moeten mensen daardoor vaak langer wachten op operaties. „Niet iedereen kan in de tussentijd het reguliere werk uitvoeren, met langer verzuim tot gevolg. Dergelijke lange wachttijden zijn in de geestelijke gezondheidszorg al langer een probleem. Mensen wachten soms wel een half jaar tot ze aan de beurt zijn.”

Uit cijfers van ArboNed blijkt het aantal dagen dat mensen thuis zitten met psychische klachten de afgelopen jaren flink gestegen. Herstel van een burn-out duurt bijvoorbeeld gemiddeld 290 dagen – in 2016 was dit nog 167 dagen.

Van Amerongen maakt zich zorgen over de langetermijneffecten van corona op het psychisch verzuim. „Naast de fysieke klachten die het coronavirus met zich meebrengt, zijn er signalen dat het ook mentaal zijn tol gaat eisen. Veel bedrijven weten nog niet goed hoe ze met ‘het nieuwe normaal’ moeten omgaan. Die onzekerheid veroorzaakt stress. We weten dat veel werknemers op hun tenen lopen. Mensen zijn het zat.”

Psychische aandoeningen als burn-out, depressie en overspanning vormen al tijden ongeveer een derde van het aantal ziekmeldingen. Mogelijk wordt dit aandeel de komende periode groter, denkt ook hoogleraar Van Rhenen. Vooral een gebrek aan sociale contacten door thuiswerken speelt daarbij een rol. „Op kantoor is er altijd wel een collega met wie je je zorgen over je baan of de situatie kunt delen. Dat helpt om te relativeren. Als je in je eentje voor een beeldscherm zit, word je minder snel gecorrigeerd wanneer negatieve gedachtes of zorgen de kop opsteken, waardoor versombering dreigt.”

Blik op de toekomst

Dat is lastig, ook voor mensen die na psychisch verzuim weer op de werkvloer willen terugkeren. Van Rhenen: „Juist voor mensen die reïntegreren is het belangrijk om support te voelen van een leidinggevende of collega’s. Op kantoor zien anderen hoe het met je gaat, is een praatje snel gemaakt en kun je makkelijker zorgen delen. Thuiswerkers missen die factoren. Dat maakt de terugkeerdrempel hoger.”

Volgens Van Rhenen hebben mensen drie basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. Kan ik genoeg inbrengen? Hoor ik erbij op het werk? Ben ik in staat om me te blijven ontwikkelen? Corona maakt het lastiger aan deze behoeften te voldoen. „Je hebt niet alleen minder sociaal contact, het is van achter je beeldscherm ook moeilijker om in het werk in te brengen wat jij belangrijk vindt en om je competenties op peil te houden.”

Sinds de tweede lockdown hebben werkgevers meer oog voor de sociale en mentale aspecten van het thuiswerken, zeggen beide bedrijfsartsen. Zeker nu de verwachting is dat ook na de crisis veel mensen vanuit huis blijven werken.

Van Amerongen ziet werkgevers zoeken naar manieren om de vinger aan de pols te houden. „Sommige werkgevers stimuleren onderling contact door pubquizzen en online borrels te organiseren of collega’s elkaar te laten bellen. Verschillende leidinggevenden plannen geen videogesprekken meer in als zij een ‘bila’ [persoonlijk gesprek] moeten doen, maar gaan bij werknemers langs om al wandelend met elkaar te praten. Zeker bij werknemers die risico lopen om uit te vallen, is die persoonlijke aandacht belangrijk, om zo langdurig verzuim door psychische klachten te voorkomen.”