Het alziend oog van het internet

De socials fungeerden in Amerika de afgelopen weken als een alziende oog. Activisten die zich verzetten tegen politiegweld schenen hun licht op een samenleving waarin bij aanhoudingen door de politie huidskleur nog in grote mate bepaalt hoe burgers tegemoet getreden worden.

Op dinsdag 20 april werd de voormalige politieagent Derek Chauvin door een jury in Minneapolis op alle aanklachten schuldig bevonden aan de dood van George Floyd. Instagram en Twitter werden de weken voor deze uitspraak al overspoeld met berichten waarin statements stonden als #BlackLivesMatter, #DefundThePolice, #StopPoliceViolence. De aanleiding: een aantal onrustige weken waarin meerdere Afro-Amerikanen en latino’s werden gedood door de politie.

Pistool verward met taser

Zondagmiddag 11 april werd de 20-jarige Daunte Wright doodgeschoten door agente Kim Potter in Minneapolis. Wéér een zwarte man wiens leven was beëindigd door de politie. De korpschef van agente Potter noemde het een misverstand; de agente wilde eigenlijk haar taser pakken maar greep per ongeluk haar dienstpistool. Kim Potter werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom. Haar huis wordt beveiligd door de politie. Twitteraars vroegen zich af: waarom krijgt een witte agent na het doden van een man bescherming, terwijl zwarte burgers zich constant onveilig voelen?

De socialemediagebruikers hadden hun huiswerk goed gedaan. Ze kwamen er al snel achter dat de politieagente 26 jaar politie-ervaring had. Hoe kon zij dan een pistool verwarren met een taser? Memes waarin vergelijkingen tussen een taser en pistool werden gemaakt, dienden als satirische verzetspamfletten. Er werden gewelddadige aanhoudingen van gekleurde mensen vergeleken met vredige aanhoudingen van witte mensen. Hoe kan het dat witte daders vredig en zonder enige schoten opgepakt worden - terwijl zwarte Amerikanen en latino’s bij een aanhouding aanzienlijk meer kans hebben om te sterven?

Twee dagen later op dinsdag 13 april was de zitting voor de rechtszaak omtrent de dood van George Floyd (46). Floyd overleed bijna een jaar geleden in Minneapolis, niet ver van de plek waar Daunte Wright werd neergeschoten. De oud-politieagent Derek Chauvin had bijna tien minuten lang zijn knie op de nek van de zwarte man gedrukt.

Vicieuze cirkel

Volgens zijn advocaten waren de daden van Chauvin te rechtvaardigen. Zij riepen Barry Brodd op in de rechtszaal, een voormalige agent en tevens „expert op het gebied van geweldsgebruik”. Maar de rechercheurs van het internet trokken Brodds verdediging van Chauvins buitensporige geweldsgebruik in twijfel. Wat bleek? De expert werd in 2018 ook opgevoerd in de zaak rond de fatale aanhouding van de 17-jarige Laquan McDonald in Chicago. Ook hier getuigde hij dat de politie juist had gehandeld. Meteen volgden tweets waarin de geweldsexpert werd neergezet als een goedprater van politiegeweld tegen zwarte mensen.

Twee dagen nadat Chauvins verdediging de daden van de oud-politieagent vergoeilijkten, gaven de autoriteiten van Chicago een video vrij waarin te zien is dat de politie de 13-jarige Adam Toledo doodschiet. De vicieuze cirkel bleef zich herhalen. Wéér Chicago. Wéér een minderjarige zwarte jongen. Op de video is te zien dat de jongen geen tijd heeft om te reageren op het politiebevel. De politie roept: „Laat me verdomme je handen zien.” De jongen doet zijn handen omhoog terwijl één keer op hem wordt geschoten. Nóg meer olie op het vuur.

Op de dag van de juryuitspraak werd het 16-jarige Afro-Amerikaans meisje Ma’Khia Bryant door een politieagent doodgeschoten in de Amerikaanse stad Columbus, Ohio. Het was voor de internetactivisten het zoveelste treurige bewijs dat de veroordeling in de zaak-Floyd neerkwam op schone schijn. De uitspraak bracht George Floyd niet terug en Amerika bleef zwarte levens verliezen.