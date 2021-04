Gewapend met apps het museum in

‘Waar gaan jullie naartoe?” vraagt de jonge vrouw in de witte jas, terwijl ze het sprietdunne wattenstaafje uit mijn neus trekt. Vandaag levert de teststraat corona-sneltests aan de gelukkigen die een entree veroverden voor een museum dat meedoet aan de ‘pilot museumbezoek’, vandaar haar vraag. „Naar de Fundatie”, zeg ik. „Dat is dat museum in Zwolle met dat enorme ei...” „…Op het dak”, vult ze aan. Het doet me overdreven goed dat ze het kent. Zie je wel, denk ik, zie je wel. Mensen houden van musea en dat willen ze weten.

De ‘pilots’ kosten veel belastinggeld en je vraagt je af wat er nou eigenlijk getest wordt. Dat museumbezoek Covidvrij in zijn werk gaat, was al duidelijk: nooit zag ik de veiligheidsvoorschriften zo strikt gehandhaafd als in de musea toen ze nog open waren. De theaters konden er trouwens ook wat van. Bovendien zijn de reserveringen voor die pilots voorbehouden aan negatief geteste mensen, dus wat denk je dat eruit komt?

Het zal allemaal wel. Ik verval tot zelfzuchtigheid, ik kan het niet ontkennen. Je had me moeten horen toen vorige week op het laatste moment mijn kaartje voor een theaterpilot verviel omdat de hoofdrolspeelster positief testte. Daarna bemachtigde ik een museumentree, voor de Fundatie dus. Ver weg van waar ik woon, maar dat kan me niet schelen. Ik moet en ik zal.

Daar is het gebouw met het ei op het dak, de zon blinkt in de gouden megaduif ernaast. O ja, die duif. Hoe kon ik de duif van Marte Röling vergeten?

John Heartfield, ‘Durch Licht zur Nacht’, 1933, fotomontage voor AIZ. Foto The Heartfield Community of Heirs / VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Akademie der Künste, Berlin

Gewapend met een app met de qr-code van de negatieve test en met een andere app voor de toegang plus een schoon mondkapje, luister ik naar de bekende instructies en zoek de route-pijlen – vreemd hoe de vreemdste dingen inmiddels volledig vanzelf spreken. Ik ben happig. Iedereen om me heen is happig. Iedereen kijkt aandachtig, door ieder achterhoofd spookt dat we bevoorrecht zijn.

Nu is de expositie hier niet een van de gemakkelijkste. De fotomontages van John Heartfield (Helmut Herzfeld verengelste zijn naam uit protest tegen de bagger van de nazi’s) zijn onbehaaglijke politieke protestkunst. Historisch materiaal dat de geest bedrukt en het gevoel maltraiteert. Geen wegdroomkunst. En toch wordt er genoten.

De museumpilot heeft zin. Hij toont de naakte magie van het museum – magie in de doe-het-zelf-categorie. Ongedurig zijn is onzin, geen geduld werkt niet. Te veel geduld óók niet, klikt het niet met een kunstwerk dan laat je het links liggen voor het volgende. Maar openstaan voor verleiding is verplicht. In een museum wordt de willige mens het gelukkigst.