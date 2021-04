FNV blaast verdere spoorstakingen af na cao-akkoord met ProRail

Vakbond FNV en spoorwegbeheerder ProRail hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Daarmee zijn verdere stakingen voorlopig van de baan. Aan de laatste details van het akkoord wordt nog gewerkt. De afspraken worden daarna voorgelegd aan de leden van de FNV. „Als die het akkoord goedkeuren, is er een nieuwe cao en zijn acties helemaal van de baan”, zegt bestuurder Michiel Boer van FNV Spoor. Wat er precies is overeengekomen tussen beide partijen wordt waarschijnlijk donderdag pas bekendgemaakt.

FNV en andere vakbonden onderhandelen sinds vorig jaar oktober over een nieuwe cao, maar die werden op 1 maart stilgelegd omdat FNV-leden zich niet konden vinden in het eindbod van ProRail. Er kon geen overeenstemming worden bereikt over de looptijd van de overeenkomst en het percentage loonsverhoging. Na het verlopen van een ultimatum ging een deel van het spoorwegpersoneel deze woensdagochtend over tot een staking.

Door de staking was tussen 06.00 uur en 08.00 uur het treinverkeer in de regio’s Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar ernstig ontregeld. Later op de ochtend werd het op sommige trajecten zo druk dat reizigers zich niet meer aan de geldende coronamaatregelen konden houden. De NS zegt donderdag weer volgens de normale dienstregeling te gaan rijden nu de staking van het spoorpersoneel voorlopig van de baan is.