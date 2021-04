Feyenoord krijgt gegarandeerd 17,5 miljoen euro in plaats van 25 miljoen in beoogde Maas-stadion

De gegarandeerde, minimale spelersvergoeding voor Feyenoord in het beoogde nieuwe stadion wordt 17,5 miljoen euro, niet een vaste ‘performance fee’ van 25 miljoen euro waar de club steeds om heeft gevraagd. Dat blijkt uit het investeringsmemorandum en de businesscase van Feyenoord City die woensdag bekend zijn gemaakt.

De club heeft wel vertrouwen in een vergoeding van 25 miljoen euro bij de opening van het stadion in 2025, en gaat daarom akkoord met de businesscase. Dit zeggen directeur Roel Vollebregt van Nieuw Stadion en financieel directeur Carl Berg van Stadion Feijenoord, die samen de leiding hebben over de ontwikkeling van het beoogde Maasstadion.

Investeren

De jaarlijkse spelersvergoeding, die de voetbalclub straks krijgt van het stadionbedrijf, is een belangrijke reden om het nieuwe stadion (441 miljoen euro) te bouwen. Het idee is dat het nieuwe stadion meer winst moet maken, waardoor de club meer geld krijgt om te investeren in het voetbal en beter kan presteren.

De businesscase gaat uit van een „basisvergoeding” van 25 miljoen euro in 2025, die zou moeten stijgen tot boven de 35 miljoen euro in 2050. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de prijzen (indexatie) als daar na aflossingen van leningen en rente ruimte voor is.

Maar mochten de stadioninkomsten tegenvallen, dan wordt de spelersvergoeding juist verlaagd. De garantie die Feyenoord krijgt, is een „bodemwaarde” van 17,5 miljoen euro plus indexatie, die om de vijf jaar met een half miljoen euro wordt verhoogd. Die bodemwaarde is vergelijkbaar met het huidige spelersbudget van Feyenoord.

Interne discussie

„Met de bvo [voetbalclub Feyenoord] hebben we de exploitatie van het stadion nog een keer helemaal ‘doorgeakkerd’”, zegt Carl Berg. „Er is uitgebreide interne discussie geweest en een externe check geweest”, zegt Roel Vollebregt. Berg: „Dat maakt dat we nu samen zeggen: we hebben er gefundeerd vertrouwen in dat die 25 miljoen er in het eerste jaar ook echt uit gaat komen.”

Tot en met 2030 verwacht het nieuwe stadion verlies te draaien door afschrijvingen en financieringskosten. De aandeelhouders krijgen tot die tijd uitkeringen vanuit de reserves van het nieuwe stadion.

Het tekort van 50 miljoen euro in de financiering, waar Berg zeven maanden geleden van sprak, is er nog steeds. Het gaat om ongeveer 20 miljoen euro van de investeerders achter Vrienden aan de Maas (die 40 miljoen zouden bijdragen), plus 30 miljoen euro, zegt Berg. Het plan is om 30 miljoen aan financiële garanties van beleggers aan te trekken, los van de businesscase.

Sinds begin 2018 wordt gewerkt om de financiering van het stadion rond te krijgen, aldus Berg. „Dit is natuurlijk wel een bijzonder stadionproject. Wat ook een rol speelt, is dat het regelmatig in de media komt. Het helpt niet altijd dat het een project is waar veel discussie over is.”

Bouwkosten

De bouwkosten zijn nog niet definitief overeengekomen met de beoogde bouwers BAM en Besix. Wel is het budget voor de bouw, binnen de totale kosten van 441 miljoen euro, vastgesteld op 401 miljoen euro. Mochten de bouwkosten uiteindelijk hoger uitvallen, dan zal er verder bezuinigd moeten worden op het ontwerp van het stadion.

Verder moet de prijs voor zo’n 15 procent van de in totaal 63.000 zitplaatsen nog worden bepaald in de businesscase. Het gaat hier om de duurdere zitplaatsen die dichter op het speelveld gelegen zijn.

In het vierde kwartaal van dit jaar moet er definitief uitsluitsel zijn over de financiering (financial close). De Rotterdamse gemeenteraad zou al voor die tijd, medio juni, een besluit nemen over de bijdrage van 40 miljoen euro in aandelen.

Voorwaarde voor de Rotterdamse politiek is dat Feyenoord akkoord gaat het met het project. Los van de businesscase moet de club zich deze zomer nog uitspreken over de bouwkosten en de financiering.

Feyenoord was niet bereikbaar voor commentaar over de businesscase.