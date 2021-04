Europees Parlement stemt formeel in met handelsverdrag met VK

Het Europees Parlement heeft woensdag officieel ingestemd met het samenwerkings- en handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is het akkoord, dat sinds 1 januari in werking was, officieel aangenomen. Het akkoord kreeg 660 stemmen voor en vijf tegen. 32 leden van het parlement onthielden zich van stemming.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen uit zich op Twitter tevreden over de instemming met het verdrag, dat volgens haar de basis vormt „van een sterk en nauw partnerschap met het VK”. „De EU zal constructief blijven samenwerken met het VK als een belangrijke vriend en partner”, aldus voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

Andere Europarlementariërs betreuren het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. De Italiaanse voorzitter van het parlement David Sassoli zegt dat de band niet meer „zo zonder wrijving zal zijn als voorheen”. „Maar het is in ons aller belang om het te laten werken.” Parlementariër en voormalig leider van de liberale fractie Guy Verhofstadt is kritischer en vraagt zich af of dit „de eerste handelsovereenkomst in de geschiedenis [is] die barrières opwerpt en vrijheden opheft”. „Een mislukking voor beide partijen, maar beter dan niets.”

Het verdrag werd vorig jaar rond de Kerstdagen na negen maanden onderhandelen gesloten. Het formaliseerde een harde Brexit: het VK kwam ermee buiten de Europese interne markt en de douane-unie te staan en verliet een aantal samenwerkingsverbanden. Eerder stemde het Britse parlement al in met het akkoord.

