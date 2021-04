Erfgenamen Samsung-baas betalen miljarden aan erfbelasting

De erfgenamen van de vorig jaar overleden voorzitter Lee Kun-hee van het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung betalen omgerekend ruim 8,9 miljard euro aan erfbelasting. Dat is volgens The Financial Times bijna zestig procent van het totale vermogen dat Lee heeft nagelaten. Zijn familie laat in een verklaring weten dat het bedrag neerkomt op drie tot vier keer de totale inkomstenbelasting die de Zuid-Koreaanse overheid over heel 2020 inde. „Het is onze burgerplicht en verantwoordelijkheid om alle belastingen te betalen”, stelt de familie.

Daarnaast schenken de erfgenamen honderden miljoenen euro’s aan gezondheidsorganisaties die zich bezighouden met de bestrijding van infectieziekten en kanker bij kinderen. Ook schenken ze 23.000 kunstwerken aan Zuid-Koreaanse musea, waaronder werken van Salvador Dalí, Claude Monet, Pablo Picasso en enkele beroemde kunstenaars uit Zuid-Korea. Hoe de aandelen in Samsung uit de nalatenschap verdeeld worden onder de familie is niet bekend.

De donaties zullen volgens de nabestaanden van Lee „zijn nagedachtenis hoog houden en bijdragen aan het creëren van een betere samenleving.” Het imago van de familie heeft een deuk opgelopen doordat de zoon en opvolger van Lee afgelopen januari definitief werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar vanwege omkoping.

Lee Kun-hee overleed in oktober vorig jaar na sinds 1987 aan het hoofd te hebben gestaan van Samsung en daardoor de rijkste man van Zuid-Korea te zijn geworden. Het concern groeide onder zijn leiding uit tot een van de grootste producenten van smartphones, televisies en geheugenchips ter wereld.