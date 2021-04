Erdogan legt Turkije droog, tot woede van seculiere Turken

Lege schappen in de tekel – een winkel waar alcohol wordt verkocht. Boodschappentassen die haast bezwijken onder het gewicht van de flessen bier en wijn. Veel Turken begonnen dinsdag op grote schaal drank in te slaan nadat bekend werd dat de verkoop van alcohol de komende weken is verboden. De maatregel is onderdeel van de totale lockdown tussen 29 april en 17 mei die president Erdogan aankondigde om de corona-uitbraak in te dammen.

Turkije kampt met een van de grootste uitbraken ter wereld. Sinds de regering begin maart de maatregelen versoepelde en de regerende AK-partij van Erdogan in heel het land congressen organiseerde, is het aantal besmettingen gestegen van 8.000 naar 60.000 per dag. Dat is de laatste weken gedaald naar 35.000, mede omdat de autoriteiten langzaam het aantal testen verminderen.

De tijdelijke drooglegging maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen die de coronacijfers aan het einde van de vastenmaand ramadan moeten terugbrengen naar 5.000 per dag. De hoop is dat daarmee een deel van het toerismeseizoen kan worden gered. Daarom gaan de scholen weer dicht, wordt reizen tussen steden verboden, en mogen de meeste mensen alleen naar buiten voor boodschappen.

‘Kom niet aan mijn alcohol’

Er gold al een verbod op de verkoop van alcohol tijdens de lockdowns in de weekeinden. Officieel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar daar geloven veel (seculiere) Turken niets van. Want de terrassen zijn dicht en cafés en restaurants mogen alleen aan huis bezorgen. Dus mensen kunnen alleen thuis genieten van een glas bier, wijn of raki, een populaire anijsdrank. In hun ogen lijkt het verbod dan ook vooral bedoeld om hen het leven zuur te maken.

De hashtag #alkolümedokunma (kom niet aan mijn alcohol) was dinsdag trending op Twitter. Daar uitten veel seculieren hun woede over de inperking van hun persoonlijke vrijheid, terwijl gelovigen wel naar de buurtmoskee mogen blijven gaan.

Lees ook de reportage over coronatijd in Turkije: Zonder trouwfeest staan Turkse levens in de wachtstand

Ontmoedigingsbeleid

De regering heeft de afgelopen jaren al tal van maatregelen genomen om het drinken van alcohol te ontmoedigen. Zo is het maken van reclame voor alcoholische dranken verboden, wat er in de praktijk op neerkomt dat drank in series en films op tv gecensureerd wordt, en Turkse acteurs, voetballers en muzikanten hun glas raki van tafel halen als ze een selfie maken voor Instagram.

Daarnaast verhoogt de regering periodiek de belasting, waardoor de prijs van raki de laatste tien jaar met 443 procent is gestegen, en van bier met 365 procent. Dit leidde tot een toename van thuis gestookte drank, wat de overheid aan banden legde door de verkoop van ethanol te verbieden. Hierdoor zijn veel bootleggers overgestapt op methanol, waarvan consumptie soms dodelijk is.