‘Er zijn zoveel verschillende moslims, vier die verschillen’

‘Mijn vader kwam in 1968 op de fiets uit Indonesië naar Nederland. Hij komt van Sumatra, vlakbij Maleisië uit een arm gezin. Hij was 25, single, hield van fietsen en van avontuur. Hij ging op zoek naar een betere toekomst. Hij had geen idee waar die lag. ‘Ik zie wel waar de wind me heen brengt’.

Wie is Dimple Sokartara (28) is moslima van Indonesische afkomst. Dat moet ze steeds uitleggen. En dat doet ze dan ook. Ze studeerde Trade Management met een focus op Azië, en deed een master politicologie. Na gewerkt te hebben in Thailand, Cambodja en Myanmar voor East-West Seed, werkt ze nu weer in Nederland. Daarnaast volgt ze een studie psychologie.

„Veertien maanden later kwam hij in Duitsland aan. Daar werd zijn fiets gestolen. Daarom wilde hij daar niet blijven. Hij stal een andere fiets en fietste door naar Nederland. Daar bleef hij. Illegaal. Maar Nederland was toen nog helemaal niet streng voor vreemdelingen. Je kon gewoon werken. En na een tijdje kreeg hij een verblijfsvergunning.

„Mijn moeder ontmoette hij bij een vriend van hem in Denemarken, háár oom. Ze komt ook uit Indonesië en woonde daar, maar was op bezoek. Ze was 19 en hij 25 jaar ouder. Hij vond haar een kind, zij hem een ‘oudere man’, maar toch hielden ze contact. Een paar jaar later kwamen ze elkaar bij toeval tegen in Indonesië waar hij op vakantie was. Ze besloten te trouwen.

„En toen kwam ik. De eerste van drie kinderen, geboren en opgegroeid in Hoofddorp. Mijn vader werkte bij KLM Cargo, mijn moeder was thuis met ons. Ze sprak de taal niet goed maar deed erg haar best. Ik ging van groep 3 naar groep 5 omdat ik voor lag met lezen, schrijven en rekenen. In zekere zin waren het wel Aziatische tijgerouders; leren en diploma’s halen vonden ze heel belangrijk.

„Ik heb een jonge, behoorlijk moderne moeder. En een oudere vader. Hij is best ruimdenkend, maar je hebt toch een generatiekloof. Vergeleken met andere Nederlandse kinderen hadden wij veel meer respect voor onze ouders. Ik spreek bijvoorbeeld in de derde persoon over mezelf tegen mijn ouders. En ik zeg niet ‘papa’ en ‘mama’ maar ‘vader’ en ‘moeder’. In het Indonesisch dan. Voor Nederlanders klinkt zoiets heel gek.

„Toen ik ging studeren, koos ik voor Trade Management gericht op Azië. Ik liep stage in Peking. China is in alles anders dan Nederland. Bovendien moest ik Chinees praten want met Engels kom je daar niet ver. Toen die klaar was, ging ik door naar Indonesië en werkte een half jaar voor de VN.

„Ik deed een master politicologie. Interessant, vond ik, maar te beleidsmatig. Mijn plan om me op te geven voor het diplomatenklasje liet ik varen. Tijdens een evenement op mijn stageplek ontmoette ik de baas van East-West Seed. Of beter: hij ontmoette mij. Ik was de vriendelijke, vluchtige ontmoeting alweer vergeten, toen een collega tegen mij zei: ‘Die meneer die je net sprak, wil je een baan aan bieden’.

„Zo kwam ik terecht in Thailand. Ik kon heel veel reizen. Ik interviewde boeren in Thailand, Cambodja en Myanmar over de technieken die ze toepasten. Alles vond ik bijzonder en interessant. Dat reislustige heb ik van mijn pa. Maar ik ben de enige van de drie, mijn broer en zus hebben dat minder. Nu werk ik weer in Nederland en ben daarnaast begonnen met een studie psychologie.

„Ik ben islamitisch opgevoed. We gingen naar de Indonesische moskee in Osdorp. Indonesië is het grootste Islamitische land ter wereld, maar toch is iedereen altijd heel verbaasd als ik zeg dat ik moslim ben. ‘Jij? Moslima?’ Ze denken kennelijk dat alleen mensen met Turkse of Marokkaanse wortels moslim zijn.

„Marokkaanse en Turkse Nederlanders houden misschien ook meer vast aan de eigen cultuur dan Indonesiërs. Wij hebben een heel eigen keuken, maar het geloof is minder zichtbaar. Ik draag bijvoorbeeld geen hoofddoek, mijn moeder ook niet.

„Tegelijkertijd zijn er ook best veel dingen waar mijn ouders moeite mee hebben. Een niet-islamitische partner bijvoorbeeld. In de koran staat: ‘huwt niet een polytheïst’. Volgens mij staat er niet dat een niet-islamitische partner afgeraden wordt. Maar dat zijn lastige gesprekken, ook omdat je ouders altijd respectvol moet benaderen en niet moet tegenspreken – dat maakt een open gesprek lastiger. Bovendien is er altijd het aspect: wat zeggen de buren en familie ervan?

Mijn vader zei: draag maar geen hoofddoek

„Religie wordt beïnvloed door cultuur en Indonesiërs ervaar ik vaak als vrij relaxed. Veel moslims willen bijvoorbeeld geen hond in huis want het speeksel van de hond zou onrein zijn. Alhoewel het de uitzondering blijft, ken ik best een aantal Islamitische Indonesiërs met een hond. Het is ook niet heel vreemd om in een korte broek te lopen als vrouw in Indonesië. Dat is anders in, zeg, Saoedi-Arabië.

„Ik doe mijn best om op Instagram het leven van een Indonesisch-Nederlandse moslima te laten zien. Hoe ik de ramadan beleef, bijvoorbeeld. Ik deel gezonde recepten voor de iftar, de maaltijd na het vasten. Ik organiseer ook vegetarische iftars. Er zijn zoveel verschillende moslims, vier die verschillen. Mijn ouders hebben me opgevoed met de boodschap: zoek balans. Geloof is belangrijk, zei mijn vader, maar islam is in Nederland een vrije nieuwe religie. Laat de Nederlanders rustig wennen. Mijn vader zei ook: draag maar geen hoofddoek.”

