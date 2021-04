Zaal 6: Portret

Dit levensechte wassen dubbelbeeld toont Rodan Omomà, Villevoye’s beste vriend uit de Asmat Nieuw-Guinea, in diens handen zijn dochter, Céline. Het is een opvallend duo: twee mensen kunnen in geslacht, huidskleur en leeftijd nauwelijks meer van elkaar verschillend en toch gaan ze een verbond aan – al is het maar omdat Villevoye zo dicht bij beiden staat. Dat vertrouwen wordt alleen maar krachtiger omdat zowel Omomà als Céline zich bij de vervaardiging van het beeld aan Villevoye heeft moeten overgeven: de Asmat-cultuur staat het maken van levensechte beelden niet toe, en dus wilde Omomà het beeld niet zien. Céline had door haar leeftijd sowieso weinig in te brengen. Madonna is zo een beeld over vertrouwen, en overgave – ongemakkelijk, maar het werkt.

Schedels komen veel voor in de kunst – als studieobject, als oefenmateriaal en, niet te vergeten, als symbool voor de eindigheid van het leven. Meestal zijn ze dan anoniem, een object, ontdaan van elk menszijn. Daarom is dit schilderij van Joseph Teixera de Mattos, of beter zijn titel, ook zo opmerkelijk: Schedel van een West-Afrikaan . Hoe heeft de kunstenaar die afkomst zo specifiek kunnen vaststellen? Is die afkomst daadwerkelijk te zien? Hoe het ook zij: de schedel behoort tot het vroege werk van Teixeira (1892-1971), die in diezelfde tijd wel meer schedels tekende. Toch doet die titel wonderen: het maakt de anonieme dode weer een heel klein beetje tot mens.

Gillion Grantsaan viel aan het einde van de vorige eeuw op met een aantal krachtige werken over huidskleur, ras en vooroordelen – maar verdween daarna volledig uit het zicht. Hoe spijtig dat is, blijkt wel uit zijn Godenzonen (1997) dat een perfecte vroege voorloper is van de huidige racisme-discussie. De collage toont twee kleine zwarte kinderen die een dansje doen voor toeristen – Grantsaan heeft er één harnasje aangetrokken, uitgevoerd in rood-witte spijkers, waardoor het op een Ajax-shirt lijkt. Het verbeeldt een frustratie die je vaak hoorde in die tijd: zwarte mensen worden alleen gewaardeerd als ze goed kunnen dansen en voetballen. Misschien is er daarbij minder veranderd dan we zouden willen.

Net als On Kawara, bracht stanley brouwn (1935-2017) de mens graag terug tot zijn essentie: in zijn geval tot maten en afstanden. Brouwn was gefascineerd door lengtematen en vooral door de vele verschillende maten die in de loop van de geschiedenis in verschillende culturen zijn ontstaan – en die juist door hun diversiteit het idee van uniformiteit en universaliteit ondergraven. Dit komt terug in dit Portret van Helene Kröller-Müller , dat slechts bestaat uit een dunne aluminium strip die haar lengte aangeeft, gemeten in de zogenaamde ‘Otterlose voet’ een zeer lokale lengtemaat, geworteld in dezelfde streek als waar Hélène haar beroemde Kröller-Müller Museum vestigde.

Portretten van zwarte vrouwen waren schaars in de Nederlandse kunst, tot enkele jaren geleden. Daarop was één grote uitzondering: de portretten van Tonia Stieltjes – even googelen en je hebt er zo tien. Stieltjes was een bekend schildersmodel uit het begin van de vorige eeuw, bevriend met Mondriaan en vooral Jan Sluijters was zeer door haar geïntrigeerd. Voor Sluijters moet Stieltjes als zwarte vrouw de bijna perfecte ‘ander’ zijn geweest, zo anders dan hij was gewend, dat je zijn fascinatie bijna door de portretten heen voelt. Dat maakt de Stieltjes-portretten mooi, maar ook ongemakkelijk: het exotisme barst bijna door de verf heen.

De Amerikaanse kunstenaar On Kawara (1933-2014) ging tot de bodem van de conceptuele kunst. Zo maakte hij schilderijen die alleen de datum tonen waarop ze zijn vervaardigd en stuurde hij ansichtkaarten rond met daarop de tijd waarop hij die ochtend opstond (I got up at…). Toch is dit zijn beste serie: een reeks van meer dan 900 telegrammen die simpelweg de tekst „I am still alive” bevatten. Het is het zelfportret tot in de kaalste essentie: kijk maar, ik leef. Een conceptuele oerkreet, even elementair als universeel.

On Kawara, ‘I am still alive, 15 mei 1971’ (1971, inkt telegram op papier, Kröller-Müller Museum, Otterlo)

Dit is een typisch jarennegentigwerk: een grote, licht-ironische stapeling van lagen en betekenissen vol verwijzingen naar kunst en popmuziek. De titel is een beroemd zinnetje uit Lionel Ritchies tranentrekkende clipklassieker ‘Hello’ , waarin een blind meisje een buste van de zanger kleit. In There’s Something Going On in the Sculpture Studio doet Starr (getooid met zonnebril) hetzelfde, maar dan voor de kunstenaar Georg Herold: als ze hoort dat hij op atelierbezoek komt maakt ze een buste van hem en filmt stiekem zijn bezoek.

Georgina Starr, ‘There’s Something Going On in the Sculpture Studio’ (1995, Stedelijk Museum, Amsterdam)

Je zou ze als een ‘gewone’ groep kunnen opvatten, de twintig koppen en bustes in Vanessa Beecrofts vb ceramic.021. Maar het gaat natuurlijk om hun subtiele gelijkenis. Zijn ze familie? Of stammen ze af van eenzelfde voorvader – of is die voorvader een voormoeder en is het hun schepper, Vanessa Beecroft (let op de titel)? De serie is extra opmerkelijk omdat Beecroft bekend werd door grote groepsperformances waarin de optredende vrouwen, soms tientallen, allemaal zo werden opgemaakt en gekleed dat ze bijna identiek leken: Beecroft zocht toen al nadrukkelijk naar de spanning tussen individualiteit en anonimiteit. Precies zoals bij deze beelden.

Elk portret gaat over ‘ik en de ander’

‘Hello’ van Lionel Ritchie is ongetwijfeld een van de beroemdste videoclips van de jaren tachtig. We zien Ritchie, in de rol van docent op een kunstschool, die een crush heeft op een van zijn studentes (de complicaties daarvan laten we maar even lopen) – ze is blind. Hij draait om haar heen, volgt haar door de gangen, maar omdat ze hem niet ziet staan, wordt hij verscheurd door twijfel – kan het ooit wat worden?

Dan komt, aan het einde van de clip, een andere student Ritchies lokaal binnen die de legendarische woorden spreekt: Mr. Reynolds, excuse me, but there’s something going on in the sculpture class, I think you ought to check it out. Het blinde meisje blijkt een perfect gelijkende buste van Ritchie te hebben gekleid. This is how I see you. Fysiek en geestelijk beeld vallen samen – dit moet wel liefde zijn.

De ‘Hello’-clip is daarmee, behalve een loeiende tearjerker, een fascinerende filosofische bespiegeling over de essentie van een portret – niet voor niets maakte kunstenaar Georgina Starr (met zonnebril) jaren later haar eigen versie waarin ze het bezoek van haar docent Georg Herold aan haar studio filmt, terwijl ze een buste van hem heeft gemaakt. There’s Something On in the Sculpture Studio (1995) is daarmee nog steeds een portret, van Starr, van Herold en van hun ‘relatie’, maar het is ook meer. Het stelt de vraag wat een portret eigenlijk is, en of het ooit mogelijk is in een kunstwerk een adequaat beeld van de ander te vangen.

Precies dat ‘beeld van de ander’, inclusief alle vooroordelen, is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, zowel in de kunst als in de maatschappij. Voor het genre ‘portret’ heeft dat als gevolg dat ‘zomaar een portret’ maken als wat archaïsch en naïef is gaan voelen: een portret dat op geen enkele wijze getuigt van z’n eigen subjectiviteit lijkt al snel saai en ouderwets. Dat is ook precies wat zo fascinerend is aan portretten: ze laten niet alleen een ander mens zien, maar vooral de manier waarop het beeld van zo’n ander mens door een kunstenaar wordt geconstrueerd, wordt geladen met betekenis – ook het zelfportret.

In elk portret spelen vooroordelen een rol

Daarom zijn er in deze galerij acht portretten bij elkaar gebracht die ‘de ander’ of ‘het zelf’ niet als vanzelfsprekend beschouwen – ongrijpbaarheid is misschien wel het kernwoord. Dat zie je meteen al mooi aan Vanessa Beecrofts installatie. Zij bracht twintig bustes bij elkaar die allemaal enigszins op elkaar lijken – zijn ze familie, of vertonen ze vooral zoveel overeenkomst omdat ze allemaal door dezelfde kunstenaar zijn gemaakt? Of neem Stanley Brouwns Portret van Hélène Kröller-Müller, waarbij Brouwn haar rijke, complexe persoonlijkheid helemaal in de lijn van zijn oeuvre reduceerde tot haar maat – is dat dan haar essentie?

Natuurlijk spelen ook vooroordelen altijd een rol. Neem Jan Sluijters’ Portret van Tonia Stieltjes, een portret van een zwarte vrouw gemaakt in een tijd dat zwarte mensen in Nederland nog een zeldzaamheid waren – Sluijters was zo door haar gefascineerd dat hij haar zeker acht keer schilderde. Daar tegenover staat Gillion Grantsaans Godenzonen, een subtiel, wrang commentaar op het feit dat zwarte mensen volgens de (oude?) cliché-opvatting alleen maar goed zijn in dansen of voetballen.

Nog subtieler gebeurt het in Roy Villevoye’s Madonna, een levensecht wassen dubbelportret van zijn Papoea-vriend Rodan Omomà die Villevoye’s baby(dochter) Céline vasthoudt. Door de ongebruikelijke combinatie van zwarte man met witte baby tikt Villevoye venijnig tegen sommige vooroordelen: wat hebben deze twee met elkaar? Wat wil die man met het kind? Wat dit dubbelportret nog krachtiger maakt is als je weet dat beide hoofdrolspelers niet echt macht over hun eigen beeltenis hadden: Omomà’s geloof verbood hem zijn ‘eigen’ beeld te bekijken en Céline was nog te jong om toestemming te geven – de ware heerser is en blijft de kunstenaar.

Existentiële kreet

Uiteindelijk komen portretten, elk portret altijd weer neer op dezelfde twee thema’s: het ik en de ander. Die eerste wordt in deze galerie tot zijn essentie teruggebracht door On Kawara, die tijdens zijn carrière meer dan negenhonderd keer een telegram verstuurde met de tekst ‘I am still alive’– een meer elementaire, existentiële kreet lijkt nauwelijks mogelijk. En dan is er het schilderij van Joseph Teixeira de Mattos: een schedel. We snappen allemaal meteen dat deze schedel iedereen zou kunnen zijn, elk mens uit elke tijd, rang of stand en daarom is de titel, Schedel van een West-Afrikaan, extra intrigerend. Waarom zo specifiek? Kun je dat ergens aan zien? Maakt het uit waar de schedel vandaan komt? Dat is natuurlijk de essentie van elk goed portret: dat het het individu ruimschoots overstijgt – al kun je dat soms ook overdrijven.

Hans den Hartog Jager is kunstcriticus bij NRC en curator, onder andere voor Into Nature in Drenthe. In 2016 stelde hij voor Museum de Fundatie in Zwolle de tentoonstelling Zie de mens samen, een overzicht van honderd jaar kunst in honderd portretten.