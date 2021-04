Entree: Inleiding

Schatgraven in de rijk gevulde depots van onze musea

Direct na de eerste coronagolf in maart vorig jaar ging er bij museum De Pont in Tilburg een streep door vrijwel alle plannen. Voorlopig even geen grote, internationaal georiënteerde tentoonstellingen. Bruikleenverkeer is te onzeker, en mocht het museum de komende maanden überhaupt bezoek ontvangen? (Groot deel van de tijd: niet.) In plaats daarvan richtte De Pont een flexibele collectiepresentatie in, De route wordt opnieuw berekend. „Een speelse verwijzing naar de tekst van het navigatiesysteem”, zegt directeur Martijn van Nieuwenhuyzen van De Pont (collectie: zo’n 900 kunstwerken). „De wereld is in verandering, wij wilden onderzoeken hoe we mee kunnen bewegen. De komende tijd wordt het belang van de collectie alleen nog maar groter.”

De vaste collectie is door de coronacrisis belangrijker is geworden, daarin staat museum De Pont niet alleen. De agenda voor de komende maanden staat vol tentoonstellingen op basis van eigen collecties. Grote bruikleen-expo’s zoals van Frida Kahlo in het Drents Museum en Gustav Klimt in het Van Gogh Museum zijn voorlopig doorgeschoven.

Objecten zijn ook maar objecten, het gaat om de verhalen Anne De Haij directeur Stedelijk Museum Schiedam

Dat soort exposities waren sowieso al onderwerp van discussie geworden. In februari 2020, vlak voordat de pandemie uitbrak, schreef toenmalig directeur van Museum De Lakenhal Meta Knol een spraakmakend opiniestuk in NRC, naar aanleiding van een grote Rembrandt-tentoonstelling met veel bruiklenen in haar museum. In dat artikel gaf ze aan dat dit soort „geldverslindende publiekstrekkers” door de toenemend hoge verzekeringskosten voor veel musea niet langer haalbaar zijn.

Gelukkig kun je ook met de eigen collectie alle kanten op. Vier manieren:

1. Toon nieuwe aanwinsten

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft op dit moment een tentoonstelling over de eigen collectie staan. In Ongekend, deels online te bezoeken, vertelt het museum het verhaal achter de aankopen die het museum in de laatste tien jaar deed. Directeur Emilie Gordenker: „De coronacrisis is voor 99 procent verschrikkelijk, maar er zijn ook lichtpuntjes. Het dwingt je om creatiever te kijken naar wat je al hebt.” Het plan voor deze expositie lag al op de plank. „Door de coronacrisis hadden we er nu ruimte en tijd voor.”

Het Van Gogh Museum beheert een collectie van ruim 25.000 objecten, in de vaste opstelling zijn daarvan normaal gesproken zo’n 170 kunstwerken te zien, 100 van Van Gogh, 70 van anderen. „Toch wil ik de perceptie weerspreken dat de depots vol liggen met objecten die het daglicht nooit zien. Wij hebben bijvoorbeeld 4.000 brieven en veel prenten en tekeningen, die zijn kwetsbaar en mogen maar weinig op zaal hangen omdat ze door het licht verkleuren. Die liggen goed in het depot.”

Gordenker gelooft overigens niet dat grote reis-exposities iets van het verleden zijn: „Die passen bij de internationale context waarin we werken.”

Het depot van Museum Boijmans Van Beuningen opent in oktober 2021 voor bezoekers. Foto Ossip van Duivenbode

2. Blijf bevragen

Het Rijksmuseum stelde door de coronacrisis vrijwel alle geplande tentoonstellingen een jaar uit. „Een bezuinigingsmaatregel”, zegt directeur Taco Dibbits. Ondertussen laat het museum (collectie: 1 miljoen objecten, waarvan zo’n 8.000 vast op zaal) wel zien dat je ook zonder bruiklenen of nieuwe aanwinsten andere verhalen kunt vertellen. Zo presenteert het museum voor het eerst in zijn geschiedenis een tentoonstelling over slavernij. Het museum meende eerst dat het met de objecten die het bezat, het verhaal niet volwaardig kon vertellen. Dat bleek niet te kloppen. Want ook Rembrandts Marten en Oopjen heeft een link met slavernij, bleek uit nieuw onderzoek.

In maart dit jaar had het Rijksmuseum nog een eigen primeur: voor het eerst hing het schilderijen van vrouwelijke kunstenaars in de Eregalerij. Drie kunstwerken van Judith Leyster, Gesina ter Borch en Rachel Ruysch. Daarvoor moest het museum wel op een andere manier onderzoek doen. Dibbits: „In het collectieregistratiesysteem stond nooit vermeld of iets door een man of een vrouw gemaakt was, dus we konden niet met een druk op de knop alle vrouwen in onze collectie doorzoeken.”

Een museumcollectie moet je telkens opnieuw bevragen, vindt Dibbits. „Ik ben uiterst huiverig over ontzamelen. Iedere generatie bevraagt de collectie anders, het is onmogelijk te voorspellen hoe de generatie na ons ernaar zal kijken.”

Ook Dibbits ziet het probleem van de toegenomen kosten voor de verzekering van bruiklenen. Hij pleit bij de rijksoverheid voor een regeling waarbij de Nederlandse staat volledig garant staat voor belangrijke bruiklenen.

Een museumcollectie moet je telkens opnieuw bevragen Taco Dibbits directeur Rijksmuseum

3. Open het depot

In het nieuwe depotgebouw van Museum Boijmans Van Beuningen „worden de bezoekers straks aangesproken als mede-eigenaar van de collectie”, zegt hoofd collecties van het museum, Sandra Kisters. „Onze collectie is voor 85 procent de gemeentecollectie, en in bredere zin valt het onder ‘collectie-Nederland’, dus iedereen die belasting betaalt is mede-eigenaar.” Boijmans heeft een collectie van zo’n 151.000 objecten, voor de sluiting van het museum voor renovatie stonden er normaal gesproken zo’n 3.500 objecten vast op zaal. „Daar kregen we veel vragen over, wat gebeurt er met de rest?” Met het depotgebouw, dat nu wordt ingericht en eind oktober opent voor publiek, wil het museum „een kijkje geven in de machinekamer van het museum”. Bij binnenkomst in de entree-ruimte zie je straks achter een glazen wand al de eerste werkruimtes waar de kunstwerken die binnenkomen worden uitgepakt.

Op de verschillende verdiepingen zijn de depotruimtes van het museum vervolgens te zien via vensters, en met rondleidingen mogen bezoekers naar binnen. Daarnaast worden er op de verschillende etages exposities ingericht over het conserveren van verschillende materialen en over verzamelen. „We werken bijvoorbeeld aan een presentatie over een recente aanwinst, een grote, complexe installatie van Paul McCarthy met mechanisch bewegende poppen. We laten zien hoe zo’n aanwinst binnenkomt, hoe we dat registreren en welke afspraken er met de kunstenaar worden gemaakt over onderhoud of als er iets moet worden vervangen.”

In het Kijkdepot van Stedelijk Museum Schiedam kunnen Schiedammers meehelpen met de inventarisatie van de historische collectie van het museum. Foto Aad Hoogendoorn

4. Vraag het de bezoeker

Het Stedelijk Museum Schiedam vraagt Schiedammers om hulp bij de inventarisatie van de omvangrijke collectie historische objecten van het museum. In het Kijkdepot in de Havenkerk halen medewerkers van het museum één voor één alle historische Schiedamse objecten door de werkstraat om de collectie in kaart te brengen. Bezoekers kunnen straks meekijken, en als ze zelf verhalen hebben bij de objecten, meedenken over de betekenis ervan. Directeur Anne De Haij: „Het Stedelijk Museum Schiedam is begonnen als historisch museum, later heeft het zich toegelegd op het verzamelen van beeldende kunst na de Tweede Wereldoorlog. We beheren ongeveer 16.000 objecten, waarvan 9.000 historische, de rest is kunst. In 2016 vroeg de gemeente om weer meer te doen met de historische collectie.”

Samen met de bezoekers gaat het museum op zoek naar nieuwe verhalen in de collectie. „Objecten zijn ook maar objecten, het gaat om de verhalen.” Als voorbeeld noemt De Haij een combinatie van houten latjes die ze zag tijdens een bezoek aan het Kijkdepot. De stadsconservator vertelde haar dat dit het ‘klepperhout’ van de klapwacht was. De klapwacht liep vroeger, tot 1851, door de straten „om te waken voor gevaar: inbrekers, brand en overstroming. Met dit hout konden ze de bevolking waarschuwen. Ze waren eigenlijk een soort BOA’s van die tijd. Zo krijgt een object waar je niet veel bijzonders aan ziet, door het verhaal opnieuw actualiteit.”

Thomas van Huut studeerde filosofie en is zelfstandig kunstjournalist.