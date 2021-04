Duid niet te vroeg, dan wek je verwarring

Ineens had Ernst Kuipers weer slecht nieuws: het aantal IC-opnames kan tot half mei hoog blijven, zei hij deze maandag. Een week ervoor had hij nog een „kentering ten goede” waargenomen. Op sociale media vroegen mensen zich af: moet iemand die zichzelf zo tegenspreekt niet even z’n mond houden?

Maar kunnen we Kuipers dit verwijt maken? Hij doet alleen maar wat media en publiek van deskundigen verlangen: duiding verstrekken. Elke gebeurtenis moet onmiddellijk van betekenis worden voorzien, anders worden we onrustig.

Kijk bijvoorbeeld hoe de tweede golf werd geduid afgelopen zomer. „Velen vrezen dat de massabijeenkomst een nieuwe coronagolf gaat veroorzaken”, aldus het AD na de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam begin juni. „Tweede golf minder waarschijnlijk”, schreven diverse kranten drie weken later. Eind juli stegen de besmettingen weer. „Is dit ’m dan: de gevreesde tweede golf?” kopte de Volkskrant. Wederom vals alarm. Half augustus nam de bezorgdheid weer toe. Zaten we in de tweede golf? Nee, die was „voorlopig afgeslagen”, aldus de Volkskrant. Golfwatcher Diederik Gommers vertelde in NRC dat hij de tweede golf nu in september verwachtte.

Waarom was iedereen zo bezig met die tweede golf? Omdat de Spaanse griep ook een tweede golf had. De geschiedenis herhaalt zich, denkt men – daarom wordt ook nu al gesproken van een ‘Summer of Love’ en ‘roaring twenties’. Het is fijn om dingen een naam te geven, dan weten we wat ons te wachten staat. Maar wat zegt zo’n naam eigenlijk?

De term ‘summer of love’ roept misschien idyllische beelden op, maar ging in feite over een groep jongeren in de wijk Haight-Ashbury, San Francisco, die in de zomer van 1967 drugs, muziek en vrije liefde propageerden. Joan Didion beschreef destijds in haar mooie essay Slouching Towards Bethlehem hoe verslaafd en gedesoriënteerd sommige van die jongeren waren. De term ‘summer of love’ gebruikte ze niet.

Het San Francisco van 1967 vertelt ons niets over onze wereld post-vaccinatie, en dat geldt ook voor het Amerika van de jaren twintig. De ‘roaring twenties’ waren, zeker voor Nederland, ook maar duiding achteraf: in Nederlandse kranten uit die tijd kon ik de termen ‘roaring twenties’ en ‘roerige jaren twintig’ niet vinden. Dat wil niet zeggen dat die jaren niet roerig waren, maar pas later maakten we er zo’n handzaam pakketje van.

Historici weten: er is afstand nodig voor de juiste duiding. Duid je te vroeg, dan wek je verwarring en valse verwachtingen. Alle anticipatie op de tweede golf kon ons niet voorbereiden op de huidige situatie: een rommelige grafiek waarin we nu al maanden proberen ‘kenteringen’ te ontwaren. Niet alleen Kuipers moet dus op duidingsdieet, maar wij allemaal.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.