Zaal 3: Historie

De jonge vrouw op de foto is wat ouderwets gekleed, en haar fiets is, tot en met bel, pomp en vlaggetje, in piekfijne staat en van oer-Hollandse degelijkheid. Maar het tropische decor en het moderne stoplicht in de achtergrond verstoren de indruk van een vooroorlogs kiekje gemaakt in Nederland. De foto maakt deel uit van de fotoserie The Past is a Foreign Country , waarin Anoek Steketee (1974) laat zien hoe in Indonesië, soms ironisch, wordt omgegaan met het koloniale verleden. Lisnar uit Medan poseert voor haar als een Nederlandse mevrouw.

Het middeleeuwse Lied van heer Halewijn (vermoedelijk uit de dertiende of veertiende eeuw) verhaalt van een man die zo verleidelijk kon zingen dat ieder die het hoorde naar hem toe wilde gaan. Allen moesten het bezoek met de dood bekopen tot een prinses listig kans zag om Halewijn zelf te onthoofden. De onweerstaanbaar rijmende ballade verscheen in 1904 in een luxe editie, geïllustreerd met 27 litho’s van de hand van Hendricus Jansen (1867-1921). Op het prachtig gestileerd uitgevoerde omslag in fijne kleuren lijkt heer Halewijn al nattigheid te voelen.

Jan Palach (1948-1969) was een student in het Praag van de Koude Oorlog. De gematigde koers van het communisme die in het toenmalige Tsjecho-Slowakije bekend werd als de Praagse Lente van 1968, werd neergeslagen door troepen uit de Sovjet-Unie en andere landen van het Warschaupact. Uit protest stak Palach zichzelf in brand; hij overleed drie dagen later aan zijn verwondingen. Naar aanleiding hiervan maakte Otakar Dušek (1974) een zilveren penning gebaseerd op een gipsen dodenmasker . De woorden op de keerzijde waren de laatste van Jan Palach: „De mens moet vechten tegen het kwaad dat hij kan bestrijden.”

Vier mannen in zo goed als identieke wit-roze kleding zitten gelaten naast elkaar op een houten bank. Achter hen staat naast een open plek in een tropisch landschap een wit gebouw in overdreven perspectief. Het contrasteert met de natuurgetrouwe portretten. De titel van het schilderij van Ronald Ophuis (1968) verklaart de onheilszwangere sfeer. Het werk verwijst naar de brute volkerenmoord op Tutsi’s in Rwanda in 1994. Gacaca is de naam voor het weinig zorgvuldige rechtssysteem dat was georganiseerd om honderdduizenden zaken snel af te handelen.

Ronald Ophuis, ‘Gacaca, 4 Hutu prisoners during their trial. Rwanda’ (2005, Museum Jan Cunen, Oss)

Onkreukbaar was Marcus Curtius Dentatus. Deze consul uit de derde eeuw voor Christus had de oorlog tussen Romeinen en Samnieten in een overwinning beslecht, en leidde daarna een eenvoudig leven op het platteland. Toen vertegenwoordigers van het verslagen volk hem met geschenken poogden om te kopen wees Dentatus hen superieur af. Schilder Hermannus Collenius (1650-1723) verwijst op het schilderij met het reliëf in de achtergrond naar het landleven. De kist met geld en sieraden contrasteert met de knolraap in de hand van de consul.

‘Vrede en alle goeds’ wensen kerkgangers elkaar, als het even kan met een handdruk. In de Middeleeuwen ging dat met een kus, die werd gegeven en doorgegeven op een meestal fraai versierd voorwerp met een handvat aan de achterkant: de pax (Latijn voor vrede). Deze ivoren pax is tussen 1490 en 1520 in de Nederlanden ontstaan en voorzien van een gedetailleerde voorstelling van het sterfbed van de Maagd Maria omringd door de twaalf apostelen van Jezus en twee vrouwen rechtsachter. Midden boven wordt Maria omringd door vier engelen in de hemel opgenomen.

Na zijn dood door kruisiging werd de joodse profeet Jezus van Nazareth in het graf gelegd. Volgens het christelijk geloof verrees hij na drie dagen uit de dood. Dit paneel uit het laat-vijftiende-eeuwse Florence toont die wederopstanding op een symbolische manier, met Jezus’ moeder Maria en zijn apostel Johannes die zijn handen kussen. De achtergrond illustreert in een soort visuele stenografie de lijdensweg: martelwerktuigen, en losse lichaamsdelen die verwijzen naar onder meer de Judaskus, de verloochening door Petrus, en de handen die Pilatus waste in onschuld.

De zeventiende-eeuwse schilder Roelant Savery (1576-1639) staat bekend om zijn uitbeeldingen van landschappen vol met dieren. Het verhalende element verdwijnt daarbij vaak enigszins uit het oog. Ook in dit schilderij wordt de aandacht getrokken door klassiek aandoende architectuur in helderlichte kleuren, en nog meer door de vogels en zoogdieren in het donkere deel op de voorgrond, en exotischer beesten zoals kamelen en een olifant rechtsachter. Het verhaal in de achtergrond van de mythische zanger en lierspeler Orpheus, die wordt aangevallen door wraakzuchtige en bloeddorstige maenaden, nimfen die wijngod Dionysos vereren, valt erbij in het niet.

De vis is bijna net zo groot als de visser. Toch kost het de jonge man in zijn rode tuniek blijkbaar weinig moeite het vervaarlijk ogende dier te verschalken. Hij weet zich op dit doek gesteund door zijn metgezel die we aan de vleugels herkennen als een engel. Het oudtestamentische bijbelverhaal over Tobit vertelt hoe diens zoon Tobias samen met de aartsengel Raphael een reis maakt om een vis te vangen waarvan de ingewanden Tobit van zijn blindheid zullen genezen. Pieter Lastman (1583-1633) plaatste het tafereel in een sappig rivierlandschap onder een bewolkte hemel.

De schilder brengt de tekst tot leven

Hermannus Collenius kende zijn klassieken. Omstreeks 1700 bracht de Groninger schilder opvallend veel thema’s uit de klassieke geschiedenis en mythologie in beeld. Een van deze werken toont een episode uit het leven van Manius Curtius Dentatus, een Romeinse consul uit de derde eeuw voor Christus die zich, na een succesvolle carrière in dienst van de republiek, had teruggetrokken in een landelijk bestaan. Collenius verwijst in zijn schilderij daarnaar in het reliëf van twee herders met hun vee, tegen de wand op de achtergrond. Dentatus zetelt voor de haard, terwijl twee mannen hem toespreken en hun dienaar hem een kist met kostbaarheden presenteert. Rechtsachter houdt een soldaat de wacht. Het verhaal, bekend van de Griekse historicus Plutarchus, werd vaak opgevoerd als vermaning tegen corruptie van gezagsdragers. Dentatus was wars van overdaad: boven de aangeboden schatten verkoos hij zijn eenvoudige maaltijd, gesymboliseerd door de mand met groenten en fruit, en de knolraap in zijn hand.

Collenius’ schilderij is een voorbeeld bij uitstek van wat in de Europese kunstgeschiedenis ‘historiestukken’ worden genoemd: vertellende voorstellingen die doorgaans teruggaan op schriftelijke bronnen zoals de Bijbel, de mythologie en de geschiedenis. Met dit werk toonde de schilder voldoende geleerd te zijn om een tekst te verbeelden, en bovendien alle facetten van zijn vak te beheersen: de figuren in gevarieerde houdingen en uiteenlopende kleding, het geschilderde reliëf, de stillevens van schatkist en groentemand, het hondje dat keffend naar de bezoekers de kant van zijn baasje kiest en daarmee de deugd van de trouw symboliseert.

Vooral de legenden rond de Maagd Maria, die als moeder van Jezus een bemiddelende rol kon spelen tussen God en gelovige, kenden een grote populariteit

Maagd Maria

Historiestukken die worden bewaard in de depots van Nederlandse musea gaan vooral terug op de geschreven bronnen van de westerse beschaving. Sinds de late Middeleeuwen weerspiegelt de vertellende thematiek van kunstwerken de wijdverspreide bekendheid van bijbelverhalen en heiligenlevens. Vooral de legenden rond de Maagd Maria, die als moeder van Jezus een bemiddelende rol kon spelen tussen God en gelovige, kenden een grote populariteit. Vaak betreft het scènes waarin Jezus ook een rol speelt, maar die is afwezig in een ivoorreliëf dat omstreeks 1500 als paxtafeltje is gemaakt. Gelovigen gaven de vredeskus op de voorstelling van de overleden moeder Gods. Elk van Jezus’ twaalf leerlingen rond het sterfbed heeft een eigen uitdrukking en handgebaar, zoals de figuur met boek en bril linksvoor, en zijn kompaan rechts die zijn tranen amper de baas kan.

De mythologie van antieken en gelovigen wordt in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw steeds vaker opgenomen in decors waarin kunstenaars of hun opdrachtgevers het verhaal soms ondergeschikt maken aan landschap, dierstuk of stilleven. Pieter Lastman, bijvoorbeeld, beeldde in 1613 het oudtestamentische verhaal uit van Tobias. Deze jongeman werd op een lange en gevaarlijke reis beschermd door een mysterieuze reisgenoot die zich pas na thuiskomst bekendmaakte als de aartsengel Raphael. Het miraculeuze bijbelverhaal is geplaatst tegen de achtergrond van een Noord-Europees riviergezicht. Bijna helemaal verdwenen in een menagerie van pluimvee, huis- en wilde dieren die Roelant Savery kort daarna schilderde, is het verhaal van de maenaden (‘razende vrouwen’), die het hadden voorzien op Orpheus. De mythologische bard stond bekend om zowel zijn lierspel voor de dieren, als zijn afwijzing van vrouwen na het verlies van zijn geliefde Eurydice.

Actuele gebeurtenissen

De bronnen voor de thematiek van traditionele historiestukken hoeven niet altijd zo eerbiedwaardig te zijn als de Bijbel of Ovidius; al sinds de late Middeleeuwen hebben kunstenaars episoden uitgebeeld uit recentere literaire werken zoals Dantes Divina commedia, Ariosto’s Orlando Furioso en, in het zeventiende-eeuwse Nederland, toneelstukken van Hooft (Granida) of Bredero (Moortje). Een bijzonder geval is het oorspronkelijk middeleeuwse Lied van heer Halewijn, dat in zijn Nederlandse vorm pas omstreeks 1830 werd opgetekend. In een uitgave van 1904 werd de ballade met litho’s geïllustreerd door Hendricus Jansen.

Ronald Ophuis maakte in 2005 een schilderij van vier verdachten die in Rwanda op het punt staan te worden berecht voor oorlogsmisdaden

Uitbeelding van min of meer eigentijdse gebeurtenissen, zoals oorlogen en zeeslagen, zijn minder strikt gebonden aan schriftelijke bronnen. In het Japan van het midden van de negentiende eeuw beeldden anonieme prentenmakers actuele gebeurtenissen uit die verband hielden met een zware aardbeving die de stad Edo in 1855 trof. Een van de houtsneden vertelt het moraliserende verhaal van een man die dreigt te bezwijken onder een instortend gebouw omdat hij zijn geld verkiest boven zijn leven.

Mond van Jan Palach

De moderne tijd liet het traditionele genre van historieschilderkunst grotendeels los. Toch staat het schilderij dat Ronald Ophuis in 2005 maakte van vier verdachten die in Rwanda op het punt staan te worden berecht voor oorlogsmisdaden, in de traditie van het verbeelden van indringende gebeurtenissen uit de actuele geschiedenis. De foto die Anoek Steketee in 2012 maakte van een jonge Indonesische vrouw verkleed als ‘Nederlandse mevrouw’ uit de koloniale tijd, toont een hedendaags tafereel dat op een ironische manier verwijst naar het verleden. Daarmee wordt een historische thematiek aan de orde gesteld, maar verwijzingen naar het literair-vertellende zijn verdwenen. Door het verleden te actualiseren stelt de foto onnadrukkelijk een veel omvattender, pijnlijke thematiek aan de orde. Dat doet ook een ander kunstwerk, getiteld Mond van Jan Palach. In 2014 maakte de Tsjechische kunstenaar Otakar Dušek deze nabootsing in zilver van de mond van de student die in 1969 de dood vond door zelfverbranding, uit protest tegen het brute neerslaan van de Praagse Lente. De geïsoleerde, voor altijd zwijgende lippen roepen associaties op met voorstellingen van de Man van smarten zoals er in het vijftiende-eeuwse Florence een tot stand kwam in het atelier van Domenico Ghirlandaio. Strikt genomen is het geen historiestuk. Maar iedere toenmalige beschouwer kon in gedachten het welbekende bijbelverhaal achter de macabere losse handen en hoofden op de achtergrond moeiteloos afmaken.

Bram de Klerck doceert Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij specialiseert zich op het gebied van de kunst van de vroegmoderne periode, en was betrokken bij exposities over Leonardo da Vinci, Fra Bartolommeo en de Renaissance in Noord-Italië.