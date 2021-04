De NCTV: autonome terreurbestrijder of loopjongen van de minister?

Wat is het nieuws? De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft zich bemoeid met strafrechtelijke vervolging en toezicht in individuele zaken.

en toezicht in individuele zaken. Dit heeft geleid tot spanningen met het Openbaar Ministerie , die de coördinator hier meermaals op heeft aangesproken. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

, die de coördinator hier meermaals op heeft aangesproken. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de NCTV handelt namens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA), die zich als politicus alleen per uitzondering en volgens strenge regels mag mengen in beslissingen over vervolging.

(Justitie en Veiligheid, CDA), die zich als politicus alleen per uitzondering en volgens strenge regels mag mengen in beslissingen over vervolging. Een voorbeeld van inmenging gaat over de mogelijke vervolging van de directeur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Het OM weigerde hem te vervolgen, omdat daar onvoldoende grond voor was. Maar ook na de weigering bleef de coördinator vergeefs op vervolging aandringen. Lees het volledige nieuwsbericht: Openbaar Ministerie ontstemd over inmenging NCTV in strafzaken

De opdracht aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in mei 2018 is helder: adviseer het kabinet of kinderen van Syriëgangers naar Nederland moeten worden teruggehaald. IS-strijders zijn grotendeels verdreven, hun kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in Syrische kampen. De Kinderombudsman en de Tweede Kamer willen van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) weten waarom de vrouwen en kinderen niet worden gerepatrieerd.

NCTV-ambtenaren gaan aan de slag. Ze roepen de hulp en kennis in van specialisten bij de AIVD, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie en de de Raad voor de Kinderbescherming. Na een paar sessies zijn ze eruit: voor de nationale veiligheid kunnen de kinderen het best snel naar Nederland komen. De kinderen zijn jong, nog niet geïndoctrineerd met het IS-gedachtengoed. Mocht het toch zo zijn, dan zijn ze in Nederland in ieder geval in beeld.

Dat advies zal de minister nooit bereiken.

Over dit artikel NRC deed afgelopen maanden onderzoek naar de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), beschikt over interne documenten en voerde gesprekken met veertien (oud-)medewerkers van de NCTV en meer dan twintig andere bronnen die de organisatie van binnenuit kennen. Eerder deze maand publiceerde NRC een verhaal over de analyse-afdeling van de NCTV: Onmin en uitglijders bij de club die het land moet beschermen.

Als de memo aan NCTV-baas Dick Schoof wordt gepresenteerd, wordt duidelijk dat het in een la zal belanden. „We hoorden: bedankt voor jullie inzet, maar dit gaan we niet naar de minister sturen”, zegt een ambtenaar. Het komt, zo wordt uitgelegd, politiek gezien niet uit. Premier Mark Rutte had drie jaar daarvoor al gezegd dat hij Syriëgangers liever ziet „sneuvelen” dan dat „ze terugkomen naar Nederland”.

De coördinator stuurt in plaats daarvan een ander stuk naar de minister: een neutrale opsomming van de voor- en nadelen van repatriëring. Grapperhaus baseert daarop zijn oordeel dat de kinderen in de kampen moeten blijven, schrijft hij later aan de Kamer. In een reactie zegt de NCTV dat de memo nooit voor de minister bedoeld was, dus niet is verstrekt. Wel zou informatie uit de memo „mondeling” aan Grapperhaus zijn overgedragen.

De NCTV is een afdeling op het ministerie van Justitie en Veiligheid en valt onder directe verantwoordelijkheid van de minister. Naar buiten toe presenteert de coördinator zich als een zelfstandig orgaan, wars van politieke bemoeienis.

De belangrijkste NCTV-analyse, het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, is zelfs formeel „afgeschermd” van „pogingen om conclusies in een politiek of ambtelijk wenselijke richting bij te buigen”, schrijft een NCTV-topambtenaar in 2017.

Voor een ambtelijk stuk is die onafhankelijkheid uitzonderlijk. Maar het is in groot belang: „Zelfs de schijn van politieke druk zou de geloofwaardigheid van het dreigingsbeeld ernstig schaden.” schrijven Utrechtse onderzoekers in 2016 in een evaluatie van het contraterrorismebeleid.

‘Dan draai ik hoofd- en bijzin om’

In het dreigingsbeeld, dat drie keer per jaar verschijnt, schrijft de NCTV hoe groot de kans op een aanslag is. Er is een publieksversie, een vertrouwelijke versie en een die is bestempeld als staatsgeheim. Tal van overheidsorganisaties leveren informatie: het Openbaar Ministerie, veiligheidsdiensten, Buitenlandse Zaken, ambassades. De NCTV schrijft de eindversies en draagt verantwoordelijkheid.

Lees ook: Onmin en uitglijders bij de club die het land moet beschermen

Een wisselende analist verzamelt alle informatie en duidt die, als ‘penvoerder’. Andere overheidsinstanties mogen concepten lezen en becommentariëren. Maar hun commentaar is niet alleen inhoudelijk, blijkt uit gesprekken met (oud-) NCTV’ers die aan de dreigingsbeelden meewerkten. „Buitenlandse Zaken is het ergst”, zegt een van hen. Het departement wil passages verwijderen als deze diplomatieke relaties kunnen schaden. Zoals die met Turkije.

In 2016 sluit president Erdogan een deal met Europa om vluchtelingen tegen te houden. De analisten zien dat Turkije een halfslachtige politiek voert ten aanzien van IS-strijders: ze kunnen vrij Syrië in- en uitreizen. Relevant voor het dreigingsbeeld, vinden ze bij de coördinator, maar Buitenlandse Zaken ligt dwars. Om de Turkije-deal te laten slagen, moet Erdogan te vriend worden gehouden. Om die reden worden Turkije-passages afgezwakt, volgens meerdere bronnen. In plaats van de halfslachtige politiek, wordt in de versie die naar de Tweede Kamer gaat juist benadrukt hoe veel Turkije allemaal zou doen om IS te bestrijden.

Als Nederland in 2017 in conflict komt met Turkije over de uitwijzing van een minister, komt er meer ruimte, zeggen analisten. Zo waarschuwt het dreigingsbeeld in die periode voor een Turkse „paramilitaire knokploeg” die ook in Nederland actief zou worden om „politieke tegenstanders van Erdogan” aan te pakken. De passage krijgt veel media-aandacht. Maar waar is die knokploeg? Die bestaat alleen online, moet de NCTV in een later dreigingsbeeld toegeven.