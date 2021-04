Op Koningsavond zat ik met mijn zus en neven (15 en 12) aan de kade terwijl er bootjes langsdreven met gillende mensen. „Vertel eens iets over de liefde”, vroeg de oudste. Ik wilde meteen La Rochefoucaulds achtenzestigste aforisme aanhalen, waarin hij stelt dat de liefde in de ziel om heerszucht gaat, in de geest om sympathie en in het lichaam om „een verborgen en heerlijk verlangen om na een heleboel geheimzinnig gedoe te hebben wat men fijn vindt.”

Helaas was mijn zus me voor.

„De liefde”, begon ze, „is gewoon iets dat op een dag door de mens werd uitgevonden. Natuurlijk bestonden er toen al dingen als genegenheid en verliefdheid, en had de mens ook al door dat niet iedereen automatisch bij elkaar paste, maar men vond het toch handig om een woord te hebben voor dat warme gevoel wanneer het klikt met iemand met wie je ook nog eens naar bed wil. Dat woord werd dus liefde. De ellende met taal is echter dat iedereen er van alles aan ophangt. Liefde veranderde van friends with benefits in iets dat voorbestemd moest zijn, verheven gevoelens met spectaculair gewroet tussen de lakens moest bevatten, en ook nog eens onbeperkt houdbaar moest zijn. In de loop der eeuwen werden er zoveel betekenissen aan dat ene arme woordje toegekend dat de verwachtingen veel te hooggespannen werden, waardoor het woord liefde op een gegeven moment begon te slaan op iets dat maar voor weinigen was weggelegd. Het werd een droom die zelden uitkwam maar waarnaar velen zich tegen beter weten toch maar bleven gedragen.”

Haar woorden galmden over het water. De jongens zaten erbij alsof ze niet zozeer geïnformeerd als wel geëxecuteerd waren.

„Dus de liefde bestaat niet?”, vroeg de oudste na een tijdje.

„Nou ja, er bestaat wel zoiets als aantrekkingskracht, een beetje houden van en zo, maar De Liefde, nee, daarvoor moet het woord gewoon te veel inlossen.” Maar niet getreurd, zei ze monter. „Mocht je verliefd zijn, of verkering hebben, dan moet je het gewoon geen liefde noemen. Leg die lat lekker laag. Kijk maar waar je uitkomt. Dan valt alles uiteindelijk reuze mee.”

En ik keek naar mijn zus, die vroeger liedjes schreef over het vinden van de ware en die na elke verbroken relatie zo onthutst was, dat we weleens vreesden dat ze erin zou blijven. Als je sommige mensen vraagt naar de liefde krijg je een antwoord dat niet zozeer iets vertelt over liefde als wel over verdriet.

Ik pakte haar hand en gaf er een kneepje in. Bootjes vol knappe jonge mensen voeren langs ons heen, verdwenen in de nacht.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.